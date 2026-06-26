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కేతన్​ను ఎక్కడినుంచి తోసేశారో ఆమెను కూడా అక్కడి నుంచే తోసేయాలి: సియా తల్లి భావోద్వేగం

పుణెను కుదిపేస్తున్న కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో తొలిసారి స్పందించిన సియా గోయల్ తల్లిదండ్రులు- దోషులు ఎవరైనా సరే కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్- కూమార్తె దోషి అయితేనూ మినహాయింపు లేదన్న తల్లి

Pune Trekker Death Case Update
Ketan Agarwal Murder Case (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 10:39 AM IST

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Pune Trekker Death Case Update : మహారాష్ట్రకు చెందిన యువ వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు దర్యాప్తులో రోజురోజుకు కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేసులో ప్రధాన నిందితురాలిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సియా గోయల్ తల్లిదండ్రులు తొలిసారిగా మీడియా ముందుకు వచ్చి స్పందించారు. తమ కుమార్తెపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఉన్నప్పటికీ, న్యాయం అందరికీ సమానంగా జరగాలని, దోషులు ఎవరైనా సరే చట్టం ప్రకారం కఠినంగా శిక్షించాలని వారు స్పష్టం చేశారు.

కేవలం 22 ఏళ్ల వయసున్న కేతన్ అగర్వాల్ పుణెలో ప్రముఖ నిర్మాణ వ్యాపారవేత్త కుమారుడు. అతడికి సియా గోయల్‌తో వివాహం జరిగాల్సి ఉంది. అయితే సియా గోయల్‌కు చేతన్ చౌదరి అనే యువకుడితో ప్రేమలో ఉన్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు అనుమానిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జూన్ 18న కేతన్‌ను లోహగడ్ కోట ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి, సుమారు 400 అడుగుల లోతైన లోయలోకి తోసి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించగా, కేసులో మరిన్ని ఆధారాలను సేకరించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.

చట్టం ముందు అందరూ సమానమే
ఈ ఘటనతో రెండు కుటుంబాలు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయాయి. సియా గోయల్ తండ్రి ప్రవీణ్ గోయల్ ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించడంతో ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరి ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో మీడియాతో మాట్లాడిన సియా తల్లిదండ్రులు తమ మనోవేదనను వ్యక్తం చేశారు. సియా తల్లి పూజా గోయల్ భావోద్వేగానికి లోనై మాట్లాడుతూ, ఈ కేసులో న్యాయం జరగాలని కోరారు. "దోషులుగా తేలిన వారికి కఠిన శిక్ష పడాలి. ఆమె నా కూతురైనా చట్టం ముందు అందరూ సమానమే. ఒకవేళ నా కూతురు దోషిగా రుజువైతే, ఆమెకు కూడా చట్టం ప్రకారం అత్యంత కఠిన శిక్ష విధించాలి. అంతే కాకుండా కేతన్‌ను ఎక్కడినుంచైతే కిందకు తోసేశారో అక్కడి నుంచే ఆమెను కూడా కిందకు తోసేయాలి" అని అన్నారు. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

'మంచి కుమారిడ్ని కోల్పోయాం'
సియా తండ్రి ప్రవీణ్ గోయల్ కూడా న్యాయవ్యవస్థపై పూర్తి విశ్వాసం ఉందని తెలిపారు. కేతన్ అగర్వాల్ కుటుంబంతో తమకు చాలా ఏళ్లుగా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని ప్రవీణ్ గోయల్ గుర్తుచేసుకున్నారు. "కేతన్ తండ్రి దేవీచంద్ అగర్వాల్ మా డ్రైఫ్రూట్స్ దుకాణానికి తరచూ వచ్చేవారు. ఆయన చాలా మంచి వ్యక్తి. ఈ విషాద ఘటనతో మేము ఒక మంచి కుటుంబంతో ఉన్న అనుబంధాన్ని మాత్రమే కాదు, ఒక మంచి కుమారుడిని కూడా కోల్పోయాం. ప్రస్తుతం దీనిపై ఇంకా మాట్లాడే మానసిక స్థితిలో లేను" అంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

"సియా ఈ విషయాన్ని ముందే మా దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఉంటే, మేము మా కుమార్తెతో మాట్లాడి సరైన నిర్ణయం తీసుకునేవాళ్లం. అవసరమైతే ఆమెపై కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకునేవాళ్లం. పరిస్థితి ఇంత దారుణంగా మారకముందే సమస్యను పరిష్కరించే అవకాశం ఉండేది. నేను ఈ రోజు వరకు చేతన్ చౌదరిని ప్రత్యక్షంగా చూడలేదు. అతనితో ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు. అతను మా ఇంటికి కూడా ఎప్పుడూ రాలేదు. అంతేకాదు, సియా నోటి నుంచి కూడా అతని పేరు మేమెప్పుడూ వినలేదు"
- ప్రవీణ్ గోయల్, సియా గోయల్ తండ్రి

కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు
ఇదిలా ఉండగా, ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. నిందితులకు వ్యతిరేకంగా బలమైన సాక్ష్యాలను సేకరించేందుకు దర్యాప్తు సంస్థలు వేగంగా చర్యలు చేపడుతున్నాయి. ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో లభ్యమైన ఆధారాలు, డిజిటల్ సమాచారం, సాక్షుల వాంగ్మూలాలను విశ్లేషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కేసులో మరికొన్ని కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ కేసుకు సంబంధించిన పలు అంశాలు ప్రస్తుతం దర్యాప్తు దశలోనే ఉన్నందున, నిందితులపై వచ్చిన ఆరోపణలు కోర్టులో నిరూపితమయ్యే వరకు అవి ఆరోపణలుగానే పరిగణించాలి. దర్యాప్తు పూర్తయ్యాక, కోర్టు తీర్పు వెలువడిన తర్వాతే అసలు వాస్తవాలు అధికారికంగా తేలనున్నాయి. పుణెను కుదిపేసిన ఈ ఘటనపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేతన్ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, అదే సమయంలో చట్టం ప్రకారం పారదర్శకంగా దర్యాప్తు జరిపి నిజమైన దోషులను శిక్షించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఈ కేసు ప్రస్తుతం మహారాష్ట్రలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

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