ETV Bharat / bharat

కేతన్‌ను చంపమని సిగ్నల్ ఇచ్చిన సియా​! షాపింగ్​ అంటూ రూ.కోటి తీసుకుందట!

లోయలోకి తోసేయడానికి అరగంట ముందు సియా, చేతన్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు- లొకేషన్ ట్రేస్ కాకుండా ఉండేందుకు చేతన్ తన మొబైల్ ఇంటర్నెట్‌ను ఆఫ్

Ketan Agarwal Pune Case
Ketan Agarwal Pune Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ketan Agarwal Pune Case : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన పుణె యువ రియల్టర్ కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో రోజుకొక కొత్త విషయం వెలుగులోకి వస్తోంది. కేతన్‌ను హత్య చేసే అరగంట ముందు నిందితురాలు సియా గోయల్‌, తన ప్రియుడు చేతన్‌ చౌదరికి ఫోన్ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వారిద్దరూ కాల్ డేటా రికార్డుల ఆధారంగా పోలీసు ఈ విషయాన్ని కనుగొన్నారు. కోట నుంచి తోసే సమయంలో సియా నీళ్లు తాగుతున్నట్లు నటిస్తూ కింద కూర్చుందని తెలిసింది. అటు ఈ కేసు విచారణను వేగవంతం చేసేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫాస్ట్ కోర్టును ఏర్పాటు చేసింది.

మహారాష్ట్ర పుణెకు చెందిన 26 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. నిందితురాలు సియా గోయల్‌తో పాటు ఆమె ప్రియుడు చౌతన్ చౌదరిల ఫోన్లను ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలకు పంపగా కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కేతన్ అగర్వాల్‌ను లోహ్‌గఢ్ కోట నుంచి లోయలోకి తోసేయడానికి అరగంట ముందు సియా, చేతన్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితులిద్దరూ కాల్ డేటా రికార్డులను విశ్లేషించగా ఈ విషయం బయటపడింది. కేతన్ హత్యకు సరిగ్గా 34 నిమిషాల ముందు వీరిద్దరి మధ్య రహస్య సంభాషణ జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తన లోకేషన్‌తో పాటు చుట్టుపక్కల పర్యాటకులు ఎవరూ లేరన్న విషయాన్ని ఈ కాల్‌లోనే సియా చేతన్‌కు తెలియజేసి ఉంటుందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. హత్య కుట్ర బయటపడకుండా ఉండేందుకు గత మూడు నెలలుగా వాట్సప్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో జరిపిన చాట్‌లను నిందితులు డిలీట్ చేశారు. ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల సాయంతో ఆ చాట్‌లను రిట్రీవ్ చేసేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. నిందితులిద్దరూ హత్య చేసినట్లు కోర్టులో నిరూపించేందుకు ఇంటర్నెట్ ఐపీ అడ్రస్‌, డిలీట్ చేసిన చాట్‌లు కీలకం కానున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.

హత్యకు ముందు సియా, తన ప్రియుడికి ఒక విజువల్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందని పుణె రూరల్ పోలీసులు తెలిపారు. కేతన్ తనను పట్టుకుని లాగకుండా ఉండేందుకు, అతడికి అనుమానం రాకుండా షూ లేస్‌ కట్టుకోవడానికో లేదా నీళ్లు తాగుతున్నట్లు నటిస్తూ సియా నేలపై కూర్చుందని వెల్లడించారు. ఆ సమయంలోనే వెనక నుంచి వచ్చి చేతన్, కేతన్‌ను కొండ పైనుంచి తోసేశాడని వివరించారు. లొకేషన్ ట్రేస్ కాకుండా ఉండేందుకు చేతన్ తన మొబైల్ ఇంటర్నెట్‌ను ఆఫ్ చేసి, ఫోన్‌ను దుకాణంలోనే వదిలేశాడు. వేరొక ఉద్యోగి ఫోన్‌ను తీసుకుని స్కూటర్‌పై లోహ్‌గడ్ కోటకు వెళ్లాడు. కారులో వెళ్తే కోట దగ్గరలోని టోల్‌ ప్లాజా సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డ్‌ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో అతడు ఇలా చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. హత్య అనంతరం అదే స్కూటర్‌పై పుణెకు తిరిగి వచ్చి దుస్తులు మార్చుకున్నట్లు తెలిపారు. కేతన్‌తో నిశ్చితార్థానికి ముందు సియా తన స్నేహితులతో కలిసి ఉదయ్‌పుర్‌ టూర్‌కు వెళ్లిందని వారిలో చేతన్ కూడా ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.

రూ.కోటి తీసుకుని ప్రియుడికి ఇచ్చింది
మరోవైపు పెళ్లి షాపింగ్ పేరుతో సియా, కేతన్ నుంచి కోటి రూపాయలు తీసుకున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఆ మొత్తాన్ని షాపింగ్ కోసం వాడకుండా, నేరుగా తన ప్రియుడు చేతన్‌కు ఇచ్చేసింది. అతడి వ్యాపారం వృద్ధి కోసం సియా ఆ డబ్బులు ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. తాను ఆర్థికంగా స్థిరపడటానికి కనీసం మూడేళ్ల సమయం పడుతుందని చేతన్, సియాతో చెప్పినట్లు సమాచారం. కేతన్ హత్య తర్వాత ఎవరికీ ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు మూడేళ్ల పాటు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండాలని వారిద్దరూ ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని, సియా కుటుంబ సభ్యులను ఒప్పించాలని వ్యూహం పన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, బాధితుడి కుటుంబ సభ్యుల విజ్ఞప్తి మేరకు, ఈ కేసు విచారణను వేగవంతం చేసేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపింది. స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్‌గా సీనియర్ న్యాయవాది, రాజ్యసభ ఎంపీ ఉజ్వల్ నికమ్‌ను నియమించింది.

3ఏళ్ల స్వేచ్ఛ కోసం కేతన్​ను హత్య చేసిందా? బిజినెస్ మ్యాన్ మర్డర్ కేసులో మరో ట్విస్ట్​!

లోహగఢ్​ కోటలో సియా గోయల్‌తో సీన్​ రీక్రియేషన్- కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం

TAGGED:

KETAN AGARWAL PUNE CASE
KETAN MURDER CASE UPDATE
KETAN AGARWAL SIYA GOYAL CASE
SIYA GOYAL AND KETAN AGARWAL CASE
KETAN AGARWAL PUNE CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.