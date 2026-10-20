అమ్మవారికి 16 కిలోల బంగారు చీర, 2 కిలోల రత్నాల కిరీటం- అక్కడ ఏకంగా లక్ష మొక్కలతో మండపం!
పుణెలో శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారిని 16 కిలోల బంగారు చీర, 2 కిలోల రత్నాల కిరీటంతో అలంకరించారు. ధన్బాద్లో ఏకంగా లక్ష మొక్కలతో దుర్గా పూజ మండపం తీర్చిదిద్దారు.
Published : October 20, 2026 at 10:18 PM IST
Mahalakshmi Temple Gold Saree : విజయదశమి, శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా భక్తిశ్రద్ధలు, సంప్రదాయాలు వెల్లివిరుస్తున్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న అరుదైన సంప్రదాయాలు, ప్రత్యేక అలంకరణలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మహారాష్ట్ర పుణె నగరంలో వెలసిన శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారి స్వర్ణాభరణాల అలంకరణ భక్తులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తుండగా, ఝార్ఖండ్ ధన్బాద్లో పర్యావరణ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా రూపుదిద్దుకున్న దుర్గామాత పండల్ (మండపం) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.
పుణె నగరంలోని ప్రసిద్ధ సారస్బాగ్ శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఆలయంలో అమ్మవారిని 16 కిలోల బంగారు చీర, సుమారు 2 కిలోల బరువు ఉన్న రత్నాల కిరీటంతో అలంకరించడం విశేషం. బంగారు ఆభరణాలతో మెరిసిపోతున్న అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. ఈ శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారికి బంగారు చీరను అలంకరించడం అనేది ఎన్నో ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం. అమ్మవారిని ఈ చీరతో ఆలయ ట్రస్టు ఏడాదికి రెండు సార్లు అలంకరిస్తుంది. నవరాత్రుల సందర్భంగా నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక అలంకరణలో భాగంగా ఈ ఏడాది కూడా బంగారు చీరను సమర్పించారు. దసరా పండగ సందర్బంగా బంగారాన్ని పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకునే సంప్రదాయంతో ఈ అలంకరణకు సంబంధం ఉందని ఆలయ ట్రస్టీ, న్యాయవాది ప్రతాప్ పరదేశి తెలిపారు. నవరాత్రుల సమయంలో బంగారు చీరలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించుకునే అవకాశం భక్తులకు లభిస్తుందని చెప్పారు. దసరా, లక్ష్మీ పూజ రోజుల్లో ఈ అలంకరణ చేస్తామని వివరించారు.
"విజయదశమి పర్వదినాన బంగారాన్ని పరస్పరం మార్చుకోవడం అనే సంప్రదాయం ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి వస్తోంది. అందులో భాగంగానే అమ్మవారికి ఈ స్వర్ణ చీరను అలంకరిస్తాం. నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారిని ఈ ప్రత్యేక అలంకరణలో దర్శించుకోవడం భక్తులకు లభించిన అదృష్టం."
- ప్రతాప్ పరదేశీ, ఆలయ ట్రస్టీ
6 నెలల శ్రమతో తయారైన చీర
ఈ బంగారు చీరను హైదరాబాద్కు చెందిన కళాకారులు తయారు చేసినట్లు ఆలయ నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ చీర తయారీకి సుమారు 6 నెలల సమయం పట్టింది. మొత్తం చీర బరువు 16 కిలోలు. 17 ఏళ్ల కిందట చీరను రూపొందించగా, అప్పటి నుంచి ఆలయ నిర్వహణ కమిటీ ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తోంది. బంగారు చీరలో అమ్మవారిని చూడటం భక్తులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగిస్తోంది. బంగారు చీరతో పాటుగా అమ్మవారికి రత్నాలతో అలంకరించిన ప్రత్యేక కిరీటాన్ని కూడా సమర్పించారు. ఈ కిరీటం బరువురు సుమారు 2 కిలోల వరకు ఉంటుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. నవరాత్రుల 9 రోజుల పాటు అమ్మవారి శిరస్సుపైనే కిరీటం ఉంచారు.
ధన్బాద్లో పర్యావరణ హిత దుర్గాపూజ మండపం
బొగ్గు గనులు, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా ఉన్న ఝార్ఖండ్లోని ధన్బాద్ ప్రాంతంలో ఓ దుర్గా పూజ మండపం పర్యావరణ సందేశంతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. ధన్సార్ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ మండపాన్ని (దుర్గా పండల్) దాదాపు లక్ష మొక్కలతో అలంకరించడం విశేషం. అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తులకు ప్రకృతి పరిరక్షణ ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడమే ఈ అలంకరణ వెనుక ఉద్దేశమని నిర్వాహకులు చెప్పుకొచ్చారు. సాధారణంగా దుర్గా పూజ పందిళ్లు పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలు, ప్రత్యేక అలంకరణలు, రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో సందర్శకుల్ని ఆకర్షిస్తాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం మొక్కలనే ప్రధాన అలంకరణగా ఎంచుకున్నారు. మండపం అంతటా పచ్చదనం నింపుతూ పర్యావరణ పరిరక్షణ సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు.
చెట్ల నరికివేత ప్రకృతిని నాశనం చేస్తోందని, మొక్కల ప్రాముఖ్యతను ప్రజలు గుర్తించాలని కమిటీ కోరుకుంటున్నట్లు ఆలయ పూజా కమిటీ సభ్యుడు అమిత్ కుమార్ చెప్పారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడటంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు పాత్ర పోషించాలని కోరారు. మొక్కలను చూడటంతో పాటు వాటి అవసరాన్ని గుర్తించడం, చెట్లను నాటడం, పచ్చదనాన్ని సంరక్షించడం వంటి అంశాలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెరగాలని అంటున్నారు . ఇక పచ్చని మొక్కల నడుమ దుర్గామాత దర్శనంతో తమను ప్రకృతికి మరింత దగ్గర చేసినట్లు అనిపిస్తుందని భక్తులు తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందిస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
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