గొంతుకోసి భార్య హత్య- ఆపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పు- బూడిదను నదిలో పడేసి మరీ!
వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందనే అనుమానంతో భార్యను చంపిన భర్త
Published : November 11, 2025 at 10:55 AM IST
Man Killed Her Wife Pune : మహిళను చంపి ఆధారాలు దొరక్కుండా జాగ్రత్తపడ్డాడు ఆమె భర్త. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందని అనుమానం పెంచుకున్న భర్త, తన భార్యను అత్యంత కిరాతకంగా చంపాడు. మొదట కత్తితో గొంతుకోసి, ఆపై శవాన్ని పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. అనంతరం బూడిదను నదిలో పడేశాడు. అయితే ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ఏమీ తెలియనట్లు, తన భార్య కనిపించడం లేదని పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలో జరిగింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి పూర్తి వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు.
అసలేం జరిగిందంటే ?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అక్టోబర్ 28వ తేదీన సమీర్ జాదవ్ అనే వ్యక్తి తన భార్య కనిపించడం లేదని, వార్జే మాల్వాడి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. జాదవ్ చెప్పిన సాక్ష్యాల మేరకు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో వివాహిత తప్పిపోయిన ప్రదేశంలోని ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను పరిశీలించారు. అందులో తేడాలు కనుగొన్నారు. అదేవిధంగా సమీర్ను విచారణ కోసం స్టేషన్కు పిలిపించినపుడు అతడు చెప్పిన మాటలకు, సాక్ష్యాలకు పొంతనలేకపోవడంతో అతడిపై పోలీసులకు అనుమానం కలిగింది. దీంతో తమదైన శైలిలో నిందితుడిని పోలీసులు విచారించగా అసలు నిజం బయటపడింది. తన భార్యను తానే హత్య చేసినట్లు నిందితుడు అంగీకరించాడని డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సంభాజీ కదమ్ పేర్కొన్నారు.
"నా భార్య గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం కలిగి ఉంది. కొన్నిసార్లు ఆమె మొబైల్లో చాట్ చేయడం నేను చూశాను. ఈ విషయంపై మా ఇద్దరికి ఏడాదిన్నర నుంచి వాదనలు జరుగుతున్నాయి. నేను ఆమెకు నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నించాను. అలా చేసిన ప్రతీసారి ఇకపై అలా చేయనని చెప్పేది. కానీ ఆమె తన పద్ధతిని మార్చుకోలేదు. దీంతో నెల క్రితం ఆమెకు విడాకులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాను"
-- సమీర్ జాదవ్, మృతురాలి భర్త
పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు తెలిపిన వివరాలు!
పోలీసుల విచారణలో నిందితుడి ఈ విధంగా వివరాలు తెలిపాడు. గోగల్వాడి ఫటా షిండేవాడి లోపల రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక గోడౌన్ అద్దెకు తీసుకున్నానని సమీర్ పేర్కొన్నాడు. ఒక ఇనుప పెట్టెను తయారు చేసి, రెండు బస్తాల కలప కొని గోడౌన్లో ఉంచానని తెలిపాడు. అక్టోబర్ 26న సమీర్ తన భార్యను వాకింగ్కు తీసుకెళ్లనని, తిరిగి వస్తుండగా గోడౌన్లోకి తీసుకెళ్లి, ఆపై ఆమెను గొంతు కోసి చంపానని చెప్పాడు. ఆమె చనిపోయిందని నిర్ధరించుకున్న తర్వాత ఇనుప పెట్టెలో వేసి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టినట్లు వివరించాడు. అనంతరం బూడిదను నదిలో పడేశానని తెలిపాడు. ఈ మేరకు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సంభాజీ కదమ్ తెలిపారు.
