పుదుచ్చేరి పోల్స్ : AINRC - బీజేపీ vs కాంగ్రెస్-డీఎంకే ఢీ- కీలక అంశాలివే!
పుదుచ్చేరిలోనూ మోగిన నగారా- 30 అసెంబ్లీ స్థానాలకు వచ్చే నెలలో ఎన్నికలు- ఎవరి విజయావకాశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : March 15, 2026 at 10:54 PM IST
Puducherry Election 2026 : కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలోనూ పోల్ నగరా మోగింది. అక్కడి 30 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఏప్రిల్ 9న పోలింగ్ జరగనుంది. పుదుచ్చేరిలో వరుసగా మరోసారి అధికార పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో అధికార ఏఐఎన్ఆర్సీ- బీజేపీ కూటమి పావులు కదుపుతోంది. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఇక్కడ లభించిన విజయాల విశ్వాసంతో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష కూటమి ఎన్నికల బరిలోకి దూకుతోంది. ఆల్ఇండియా ఎన్ఆర్ కాంగ్రెస్ (ఏఐఎన్ఆర్సీ) వ్యవస్థాపకుడు ఎన్. రంగసామి ప్రస్తుతం పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఆయన 2001- 2008, 2011- 2016 కాలంలోనూ సీఎంగా పనిచేశారు. ప్రజల ముఖ్యమంత్రిగా పిలవబడే రంగసామి, విద్య, ఆరోగ్యం, పేదరిక నిర్మూలనపై దృష్టిసారిస్తారు.
ఏఐఎన్ఆర్సీ - బీజేపీ సంకీర్ణం బలాలు
- ముఖ్యమంత్రి రంగసామి సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తుండటం
- సీఎం రంగసామి క్లీన్ ఇమేజ్
- సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి ఉన్న ప్రజాదరణ
ఏఐఎన్ఆర్సీ - బీజేపీ సంకీర్ణం బలహీనతలు
- అవినీతి, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో వైఫల్యం, నేర ఘటనలు
- మాదకద్రవ్యాల తయారీ యూనిట్కు రాజకీయ పెద్దల ఆశీస్సులు వంటి ఆరోపణలు.
- 1974, 1977లలో పుదుచ్చేరిలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అన్నా డీఎంకే, ఇప్పుడు జూనియర్ భాగస్వామిగా ఉండటం
- ఎన్డీఏ కూటమి ఇచ్చే అరకొర సీట్ల కోసం అన్నా డీఎంకే ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి ఉండటం
ఏఐఎన్ఆర్సీ - బీజేపీ సంకీర్ణం విజయావకాశాలు
- కేంద్రంలోని అధికార ఎన్డీఏ కూటమికి నాయకత్వం వహిస్తున్న బీజేపీ, పుదుచ్చేరిలోని సంకీర్ణ సర్కారులో భాగస్వామిగా ఉండటం
- పుదుచ్చేరి సంక్షేమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నింటికీ కేంద్రంపైనే ఆధారపడి ఉండటం
ఏఐఎన్ఆర్సీ - బీజేపీ సంకీర్ణం సవాళ్లు
- పుదుచ్చేరి నేటికీ రాష్ట్ర హోదాను పొందకపోవడం
- కేబినెట్లోని ఒక్కగానొక్క మహిళా మంత్రి చంద్ర ప్రియంగను తొలగించడం
- ప్రభుత్వానికి పూర్తి స్థాయి అధికారాలు లేకపోవడం
- స్థానిక ప్రభుత్వం, నిరంతరం కేంద్రంపైనే ఆధారపడటం
- ఎన్టీకే పార్టీ, హీరో విజయ్ టీవీకే పార్టీల నుంచి పలుచోట్ల ఎదురవుతున్న పోటీ
కాంగ్రెస్-డీఎంకే కూటమి బలాలు
- కాంగ్రెస్ విస్తృతమైన సంస్థాగత ఉనికిని కలిగి ఉంది
- డీఎంకే ఇప్పుడు పుదుచ్చేరిలో దాని గ్రాస్రూట్ నెట్వర్క్ను గణనీయంగా మెరుగుపర్చుకుంది
- డీఎంకేకు చెందిన బలమైన ప్రచార యంత్రాంగం కూటమి బలాన్ని పెంచుతుంది
కాంగ్రెస్- డీఎంకే కూటమి బలహీనతలు
- కూటమికి ఎవరు నాయకత్వం వహిస్తారు ? ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎవరు ? అనేది చెప్పకపోవడం
- సీట్ల పంపకాల విషయంలో ఇప్పటివరకు ఎటువంటి దృఢమైన నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం
కాంగ్రెస్-డీఎంకే కూటమి విజయావకాశాలు
- 'ఉత్తమ పుదుచ్చేరి' అనే విజన్ను నిజం చేయడంలో ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వైఫల్యం
- కాంగ్రెస్-డీఎంకే కూటమి సవాళ్లు
- వీ నారాయణసామి, వి వైతిలింగం వంటి కొంతమంది నాయకులపైనే కాంగ్రెస్ ఆధారపడటం
- డీఎంకేలోని అంతర్గత పోరు
- సీట్ల పంపకాలపై ఇప్పటిదాకా క్లారిటీ రాకపోవడం
- కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఎన్టీకే, టీవీకే, ఎల్జేకే పార్టీల నుంచి పోటీ ఎదురవుతుండటం
కీలక పోటీదారులు - స్టార్ నియోజకవర్గాలు
- ఏఐఎన్ఆర్సీ అధినేత, సీఎం రంగసామి తట్టంచవాడి అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేయనున్నారు. అదనంగా మరొక సీటు నుంచి కూడా ఆయన పోటీ చేస్తారని తెలుస్తోంది
- బీజేపీ నేత, హోంమంత్రి ఎ. నమశ్శివాయం మన్నాడిపేట స్థానం నుంచి మరోసారి పోటీ చేయనున్నారు. ఇక్కడ ఆయనకు టఫ్ ఫైట్ ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది
- పుదుచ్చేరి ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (PCC) అధ్యక్షుడు వైతిలింగం ఎంపీ కామరాజ్ నగర్ నుంచి పోటీచేసే అవకాశం ఉంది
- డీఎంకేకు చెందిన ఆర్. శివ విల్లియనూర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి, పీడబ్ల్యూడీకు చెందిన మంత్రి కె. లక్ష్మీనారాయణన్ రాజ్ భవన్ సీటు నుంచి పోటీ చేయనున్నారు
- మనవేలి అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి బీజేపీ నేత ఆర్. సెల్వం పోటీ చేయనున్నారు