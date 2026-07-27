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లోక్​సభలో యాంటీ పేపర్‌ లీక్‌ బిల్లు- విపక్షాల నినాదాలతో గందరగోళం

పేపర్‌ లీక్‌లు, పరీక్షల్లో అక్రమాల నివారణకు సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన కేంద్రం- విద్యార్థులపై పోలీసుల లాఠీఛార్జ్​పై సభలో ప్రతిపక్షాల నినాదాలు

Anti Paper Leak Bill In Parliament
Union Minister Jitendra Singh (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 27, 2026 at 12:39 PM IST

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Anti Paper Leak Bill In Parliament : ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలు, ప్రజా పరీక్షల్లో అక్రమాలను కట్టడి చేయడానికి ఉద్దేశించిన పబ్లిక్‌ ఎగ్జామినేషన్స్‌ (ప్రివెన్షన్‌ ఆఫ్‌ అన్‌ఫెయిర్‌ మీన్స్‌) సవరణ బిల్లు-2026ను కేంద్ర ప్రభుత్వం సోమవారం లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టింది. కేంద్ర సిబ్బంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు, పెన్షన్ల శాఖ సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్‌ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టారు. అయితే జులై 20న విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీసుల బలప్రయోగాన్ని నిరసిస్తూ ప్రతిపక్ష సభ్యులు నినాదాలు చేయడంతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది. అటు రాజ్యసభలో కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొడంతో ఉభయసభలకు మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాయిదా వేశారు.

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ANTI PAPER LEAK BILL IN PARLIAMENT
ANTI PAPER LEAK BILL IN LOK SABHA

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