Published : January 6, 2026 at 2:55 PM IST
Youth Cyber Crime : డబ్బు సంపాదించాలన్న వ్యామోహంతో చదువుకున్న యువకులు కొందరు సైబర్ నేరాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. వల్సాద్, దిల్లీకి చెందిన ఇద్దరు యువకులు ఆన్లైన్ గేమ్ పబ్జీకి బానిసై డబ్బుపై ఆశపడ్డారు. వీరు సైబర్ మోసగాళ్ల నుంచి డిస్కౌంట్తో గిఫ్ట్ వోచర్లను కొనుగోలు చేసి, వాటిని బంగారంగా మార్చే నెట్వర్క్ను సైబర్ క్రైమ్ నడుపుతున్నారు. గుజరాత్లోని సూరత్ సైబర్ సెల్ టీమ్ నిందితులను అరెస్ట్ చేసి, వారి నుంచి ఓ బాధిత మహిళకు చెందిన మొత్తం రూ.10 లక్షలను రికవరీ చేసింది.
పది నిమిషాల్లోనే రూ.లక్ష మాయం
గుజరాత్లోని అథ్వాకి చెందిన ఓ మహిళ తన కుమారుడి చదువుల కోసమని కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులో రూ.10 లక్షలను బ్యాంకులో జమ చేసింది. సైబర్ నేరగాళ్లు ఆమె ఫోన్ను హ్యాక్ చేసి, నెట్ బ్యాంకింగ్ను యాక్సెస్ చేశారు. దాని ద్వారా నిమిషానికి రూ.10 వేలు కాజేస్తూ, కేవలం పది నిమిషాల్లోనే లక్ష రూపాయలను విత్ డ్రా చేసుకున్నారు. సదరు మహిళ మొబైల్కు సందేశం రావడం, డబ్బులు డెబిట్ కావడంతో షాక్కు గురైంది. దీంతో ఆమె స్థానికి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది.
పక్కా ప్లాన్ ప్రకారమే
నిందితులు నేరం నుంచి చిక్కకుండా ఉండేందుకు పక్కా ప్రణాళికను అమలు చేశారని దర్యాప్తులో పోలీసులు వెల్లడించారు. మహిళ ఖాతా నుంచి కాజేసిన డబ్బుతో నిందితులు ముందుగా సైబర్ మోసగాళ్ల దగ్గర నుంచి 'స్విగ్గీ వోచర్లు' కొనుగోలు చేశారని తెలిపారు. అనంతరం వాటిని టెలిగ్రామ్లో అమ్మకానికి ఉంచారు. ఇద్దరి యువకుల్లో వల్సాద్కు చెందిన మెకానికల్ ఇంజినీర్ అయిన మిత్ భండారి ముందుగా క్రిప్టో కరెన్సీ(యూఎస్డీటీ) ద్వారా ఆ వోచర్లను 20 శాతం డిస్కౌంట్తో కొన్నాడు. వాటిని దిల్లీకి చెందిన మరో యువకుడైన గ్రాఫిక్ డిజైనర్ నరేంద్ర సింగ్ బిష్తుకు ఇవ్వగా, అతడు వాటిని కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్లో బంగారు నాణేలు కొని నల్లధనాన్ని తెల్లగా మార్చే ప్రయత్నం చేశాడు.
ఇద్దరికీ పబ్జీ గేమే వారధి
నిందితులిద్దరూ పబ్జీ గేమ్లో చురుకుగా ఉండేవారు. ఈ గేమ్ ద్వారానే ఒకరికి ఒకరు పరిచయం అయ్యారు. గేమింగ్ కమ్యూనిటీలోనూ ఎప్పుడూ అలర్ట్గా ఉండే వీరికి సైబర్ క్రూక్స్తో పరిచయం ఏర్పడిందని డీసీపీ బిషాఖా జైన్ తెలిపారు. క్రమంగా ఇద్దరు యువకులు చౌక వోచర్ల ఆకర్షణతో పెద్ద సైబర్ నెట్వర్క్లో భాగమయ్యారని పోలీసులు వెల్లడించారు. సూరత్ సైబర్ సెల్ టీమ్స్ దిల్లీ, వల్సాద్లలో జరిపిన దాడుల్లో ఇద్దరినీ అరెస్టు చేసింది. ఈ నెట్వర్క్కు సంబంధించి ఇతర కార్యాకలాపాలను కనుగొనడానికి దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది.
దిల్లీలోనూ 'ఆపరేషన్ సై-హాక్'
దిల్లీ పోలీసులు కూడా ఇటీవలే ఒక భారీ సైబర్ ఫ్రాడ్ నెట్వర్క్ను ఛేదించారు. 'ఆపరేషన్ సై-హాక్' (Operation Cy-Hawk) పేరుతో నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్లో, నకిలీ కంపెనీలు, మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా అక్రమ సొమ్మును చలామణి చేస్తున్న ఇద్దరు కీలక నిందితులను దిల్లీ జిల్లా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో ఈ ముఠాకు సుమారు రూ.180 కోట్ల విలువైన 176 సైబర్ మోసాలతో సంబంధం ఉన్నట్లు తేలింది. వ్యవస్థీకృత సైబర్ నేరాలను వేళ్లతో సహా పెకిలించడమే లక్ష్యంగా 'ఆపరేషన్ సై-హాక్'ను ప్రారంభించినట్లు దిల్లీ డీసీపీ దేవేష్ కుమార్ మహ్లా తెలిపారు. సైబర్ మోసాల ద్వారా సంపాదించిన సొమ్మును సేకరించడం, బదిలీ చేయడం, దాచిపెట్టడం లాంటి కార్యకలాపాలను అరికట్టడమే ఈ ఆపరేషన్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని తెలిపారు.
