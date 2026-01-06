ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 6, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Youth Cyber Crime : డబ్బు సంపాదించాలన్న వ్యామోహంతో చదువుకున్న యువకులు కొందరు సైబర్ నేరాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. వల్సాద్, దిల్లీకి చెందిన ఇద్దరు యువకులు ఆన్‌లైన్ గేమ్ పబ్​జీకి బానిసై డబ్బుపై ఆశపడ్డారు. వీరు సైబర్ మోసగాళ్ల నుంచి డిస్కౌంట్‌తో గిఫ్ట్ వోచర్‌లను కొనుగోలు చేసి, వాటిని బంగారంగా మార్చే నెట్‌వర్క్‌ను సైబర్ క్రైమ్​ నడుపుతున్నారు. గుజరాత్​లోని సూరత్ సైబర్ సెల్ టీమ్ నిందితులను అరెస్ట్ చేసి, వారి నుంచి ఓ బాధిత మహిళకు చెందిన మొత్తం రూ.10 లక్షలను రికవరీ చేసింది.

పది నిమిషాల్లోనే రూ.లక్ష మాయం
గుజరాత్​లోని అథ్వాకి చెందిన ఓ మహిళ తన కుమారుడి చదువుల కోసమని కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులో రూ.10 లక్షలను బ్యాంకులో జమ చేసింది. సైబర్​ నేరగాళ్లు ఆమె ఫోన్​ను హ్యాక్​ చేసి, నెట్​ బ్యాంకింగ్​ను యాక్సెస్​ చేశారు. దాని ద్వారా నిమిషానికి రూ.10 వేలు కాజేస్తూ, కేవలం పది నిమిషాల్లోనే లక్ష రూపాయలను విత్​ డ్రా చేసుకున్నారు. సదరు మహిళ మొబైల్​కు సందేశం రావడం, డబ్బులు డెబిట్​ కావడంతో షాక్​కు గురైంది. దీంతో ఆమె స్థానికి పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేసింది.

పక్కా ప్లాన్​ ప్రకారమే
నిందితులు నేరం నుంచి చిక్కకుండా ఉండేందుకు పక్కా ప్రణాళికను అమలు చేశారని దర్యాప్తులో పోలీసులు వెల్లడించారు. మహిళ ఖాతా నుంచి కాజేసిన డబ్బుతో నిందితులు ముందుగా సైబర్​ మోసగాళ్ల దగ్గర నుంచి 'స్విగ్గీ వోచర్లు' కొనుగోలు చేశారని తెలిపారు. అనంతరం వాటిని టెలిగ్రామ్​లో అమ్మకానికి ఉంచారు. ఇద్దరి యువకుల్లో వల్సాద్​కు చెందిన మెకానికల్ ఇంజినీర్​ అయిన మిత్​ భండారి ముందుగా క్రిప్టో కరెన్సీ(యూఎస్​డీటీ) ద్వారా ఆ వోచర్లను 20 శాతం డిస్కౌంట్​తో కొన్నాడు. వాటిని దిల్లీకి చెందిన మరో యువకుడైన గ్రాఫిక్​ డిజైనర్ నరేంద్ర సింగ్​ బిష్తు​కు ఇవ్వగా, అతడు వాటిని కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్​లో బంగారు నాణేలు కొని నల్లధనాన్ని తెల్లగా మార్చే ప్రయత్నం చేశాడు.

ఇద్దరికీ పబ్​జీ గేమే వారధి
నిందితులిద్దరూ పబ్​జీ గేమ్​లో చురుకుగా ఉండేవారు. ఈ గేమ్​ ద్వారానే ఒకరికి ఒకరు పరిచయం అయ్యారు. గేమింగ్​ కమ్యూనిటీలోనూ ఎప్పుడూ అలర్ట్​గా ఉండే వీరికి సైబర్​ క్రూక్స్​తో పరిచయం ఏర్పడిందని డీసీపీ బిషాఖా జైన్​ తెలిపారు. క్రమంగా ఇద్దరు యువకులు చౌక వోచర్ల ఆకర్షణతో పెద్ద సైబర్ నెట్‌వర్క్‌లో భాగమయ్యారని పోలీసులు వెల్లడించారు. సూరత్​ సైబర్ సెల్ టీమ్స్​ దిల్లీ, వల్సాద్‌లలో జరిపిన దాడుల్లో ఇద్దరినీ అరెస్టు చేసింది. ఈ నెట్‌వర్క్​కు సంబంధించి ఇతర కార్యాకలాపాలను కనుగొనడానికి దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది.

దిల్లీలోనూ 'ఆపరేషన్ సై-హాక్​'
దిల్లీ పోలీసులు కూడా ఇటీవలే ఒక భారీ సైబర్ ఫ్రాడ్​ నెట్‌వర్క్‌ను ఛేదించారు. 'ఆపరేషన్ సై-హాక్' (Operation Cy-Hawk) పేరుతో నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్‌లో, నకిలీ కంపెనీలు, మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా అక్రమ సొమ్మును చలామణి చేస్తున్న ఇద్దరు కీలక నిందితులను దిల్లీ జిల్లా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో ఈ ముఠాకు సుమారు రూ.180 కోట్ల విలువైన 176 సైబర్ మోసాలతో సంబంధం ఉన్నట్లు తేలింది. వ్యవస్థీకృత సైబర్ నేరాలను వేళ్లతో సహా పెకిలించడమే లక్ష్యంగా 'ఆపరేషన్ సై-హాక్'ను ప్రారంభించినట్లు దిల్లీ డీసీపీ దేవేష్ కుమార్ మహ్లా తెలిపారు. సైబర్ మోసాల ద్వారా సంపాదించిన సొమ్మును సేకరించడం, బదిలీ చేయడం, దాచిపెట్టడం లాంటి కార్యకలాపాలను అరికట్టడమే ఈ ఆపరేషన్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని తెలిపారు.

