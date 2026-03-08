''బ్లూ బుక్' నిబంధనలు పాటించలేదు- వివరణ ఇవ్వండి'- బంగాల్ సర్కార్కు కేంద్రం లేఖ
ఆదివారం సాయంత్రం 5 గంటలలోగా సమాధానం ఇవ్వాలని కేంద్ర హోంశాఖ బంగాల్ ప్రభుత్వానికి లేఖ
Published : March 8, 2026 at 11:31 AM IST
Centre On West Bengal Govt : రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము బంగాల్ పర్యటనలో భద్రతా, ప్రోటోకాల్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారన్న ఆరోపణలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వివరణ కోరింది. ఆదివారం సాయంత్రం 5 గంటలలోగా సమాధానం ఇవ్వాలని కేంద్ర హోంశాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి, మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి పంపిన లేఖలో రాష్ట్రపతి పర్యటన సందర్భంగా బ్లూ బుక్ నిబంధనలు పాటించలేదని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమ స్థలం, భద్రతా ఏర్పాట్లు, రూట్ మ్యాప్కు సంబంధించిన మార్పులు ముందస్తు అనుమతి లేకుండా జరిగాయా అనే విషయంపై వివరణ ఇవ్వాలని కోరారు.
బ్లూ బుక్ అనేది రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి పర్యటనల సమయంలో భద్రత, ప్రోటోకాల్కు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలు ఉన్న గోప్య పత్రం. ఈ నిబంధనలు కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉండగా, శనివారం ముర్ము పాల్గొనాల్సిన 9వ అంతర్జాతీయ సంతాల్ సదస్సుకు ప్రభుత్వం అనుమతి నిరాకరించడంతో చివరిక్షణంలో వేరేచోటుకు దానిని మార్చాల్సి వచ్చింది. దాంతో ప్రతినిధులు అతికొద్ది సంఖ్యలోనే అక్కడకు చేరుకున్నారు. ప్రొటోకాల్ ప్రకారం తనను స్వాగతించడానికి ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు రావాల్సి ఉండగా ఒకేఒక్క మేయర్ను పంపడంపై ముర్ము అసహనం వ్యక్తంచేశారు.