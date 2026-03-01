ETV Bharat / bharat

ఇజ్రాయెల్‌-అమెరికా దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ హతం- ఆయన హత్యకు వ్యతిరేకంగా జమ్ముకశ్మీర్‌లో నిరసనలు- పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు నేపథ్యంలో పలు విమానాలు రద్దు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 9:50 AM IST

1 Min Read
Protests Against Killing Khamenei In JK : ఇజ్రాయెల్‌-అమెరికా సంయుక్తంగా జరిపిన దాడుల్లో ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రాణాలు కోల్పోయిన నేపథ్యంలో జమ్ముకశ్మీర్‌లో నిరసనలు జరిగాయి. ఖమేనీ హత్యకు వ్యతిరేకంగా శ్రీనగర్‌ సహా జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో షియా ముస్లింలు నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టారు. షియా జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోని వందలాది మంది నిరసనకారులు వీధుల్లో శాంతియుతంగా కవాతు చేశారు. ఈ క్రమంలో అగ్రరాజ్యం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ మేరకు అధికారులు తెలిపారు.

444 విమానాల రద్దు!
మరోవైపు, పశ్చిమాసియాలో గగనతల ఆంక్షల నేపథ్యంలో భారత పౌర విమానయాన శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆదివారం (మార్చి 1) 444 అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది. "ఇరాన్, పశ్చిమాసియాలోని కొన్ని ప్రాంతాలపై గగనతల పరిమితుల కారణంగా ఫిబ్రవరి 28న దేశీయ విమానయాన సంస్థల 410 విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. మార్చి 1న 444 విమానాలు రద్దు అయ్యే అవకాశం ఉంది." అని పౌర విమానయాన శాఖ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొంది.

