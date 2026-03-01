ఖమేనీ మృతికి వ్యతిరేకంగా కశ్మీర్లో నిరసనలు- 444 విమానాలు రద్దు చేసిన కేంద్రం!
ఇజ్రాయెల్-అమెరికా దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ హతం- ఆయన హత్యకు వ్యతిరేకంగా జమ్ముకశ్మీర్లో నిరసనలు- పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు నేపథ్యంలో పలు విమానాలు రద్దు
Published : March 1, 2026 at 9:50 AM IST
Protests Against Killing Khamenei In JK : ఇజ్రాయెల్-అమెరికా సంయుక్తంగా జరిపిన దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రాణాలు కోల్పోయిన నేపథ్యంలో జమ్ముకశ్మీర్లో నిరసనలు జరిగాయి. ఖమేనీ హత్యకు వ్యతిరేకంగా శ్రీనగర్ సహా జమ్ముకశ్మీర్లోని పలు ప్రాంతాల్లో షియా ముస్లింలు నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టారు. షియా జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోని వందలాది మంది నిరసనకారులు వీధుల్లో శాంతియుతంగా కవాతు చేశారు. ఈ క్రమంలో అగ్రరాజ్యం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ మేరకు అధికారులు తెలిపారు.
VIDEO | Srinagar, J&K: People gather in large numbers at the Lal Chowk to mourn the death of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in a major strike by US and Israel.— Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2026
(Full video available on PTI Videos: https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/Xyewe34Egn
VIDEO | Srinagar, J&K: People in the Saida Kadal area protest against the killing of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in a major strike by US and Israel.— Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2026
(Full video available on PTI Videos: https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/WZj1fCbyUb
444 విమానాల రద్దు!
మరోవైపు, పశ్చిమాసియాలో గగనతల ఆంక్షల నేపథ్యంలో భారత పౌర విమానయాన శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆదివారం (మార్చి 1) 444 అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది. "ఇరాన్, పశ్చిమాసియాలోని కొన్ని ప్రాంతాలపై గగనతల పరిమితుల కారణంగా ఫిబ్రవరి 28న దేశీయ విమానయాన సంస్థల 410 విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. మార్చి 1న 444 విమానాలు రద్దు అయ్యే అవకాశం ఉంది." అని పౌర విమానయాన శాఖ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొంది.