ఈసీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు- హిందూ పండుగలను అడ్డుకునే కుట్ర: వీహెచ్పీ
దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఈసీకి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న నిరసనలతో వ్యాపారాలపై ప్రభావం పడుతుందని, కార్మికుల రోజువారీ ఆదాయం దెబ్బతింటోందని వీహెచ్పీ ఆరోపించింది.
Published : October 17, 2026 at 10:18 PM IST
VHP On Delhi Protest : దిల్లీలో కొద్ది రోజులుగా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా, సర్ ప్రక్రియ వివాదంపై సీజేపీ సహా పలు ప్రతిపక్షాలు జరుపుతున్న ఆందోళనలపై విశ్వ హిందూ పరిషత్ (VHP) తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఎన్నికల సంఘంపై పోరాటం పేరుతో రాజధానిలోని ప్రధాన మార్కెట్లను దిగ్బంధించి వ్యాపారాలను దెబ్బతీసే కుట్ర జరుగుతోందని ఆరోపించింది. నిరసనల పేరుతో వ్యాపారాల్ని దెబ్బతీయడం, కార్మికులకు రోజువారీ కూలీ అందకుండా చేయడం, వీధి వ్యాపారులు, ఆటో డ్రైవర్లు, చిన్నాచితకా వృత్తులపై ఆధారపడే వారి జీవనోపాధిని దెబ్బతీయడం వంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పండగల సీజన్లో ఈ పరిణామాలు వ్యాపారులు, కార్మికులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని పేర్కొంది.
ఈ మేరకు వీహెచ్పీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి వినోద్ బన్సల్ శనివారం రోజు ఎక్స్ వేదికగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిరసనల ముసుగులో హిందూ పండగలపై అప్రకటిత నిషేధాన్ని (అన్డిక్లేర్డ్ బ్యాన్) విధించేలా కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. భారతదేశ సంస్కృతిలో పండగలకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉందని బన్సల్ పేర్కొన్నారు. మతపర, సామాజిక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక అంశాలతో పాటు ఆర్థిక అభివృద్ధికి కూడా పండగలు దోహదపడతాయని అన్నారు. ప్రజల్లో సామరస్యం, సోదరభావం, ప్రేమను పెంపొందించడంలోనూ వాటి పాత్ర ఉందని బన్సల్ వ్యాఖ్యానించారు. కానీ హిందూ పండగలు విదేశీ శక్తుల ప్రభావం, వాణిజ్య ప్రయోజనాలు వంటి అంశాలకు పదేపదే బలవుతున్నాయని ఆరోపించారు. ఇక్కడ హిందూ వ్యాపారులే కాకుండా ఇతర వ్యాపారుల జీవనోపాధి కూడా దెబ్బతింటోందని, పండగల ఆనందం కూడా లేకుండా పోతుందని అన్నారు.
కన్నాట్ ప్లేస్ నుంచి కరోల్ బాగ్ వరకు- నిరసనలతో వ్యాపారులకు నష్టం
దిల్లీలో కన్నాట్ ప్లేస్, సెంట్రల్ పార్క్, కరోల్ బాగ్, సదర్ బజార్ వంటివి బిజీ ప్రాంతాలని, దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపారులు, కొనుగోలుదారులకు కీలక వాణిజ్య కేంద్రాలని వీహెచ్పీ ప్రతినిధి పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా పండగల సమయంలో జనంతో కిటకిటలాడే ఈ మార్కెట్లు ప్రస్తుతం వెలవెలబోతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రాంతాల్లో వ్యాపారులు కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టినప్పటికీ, నిరసనల కారణంగా ఇటీవల వ్యాపార కార్యకలాపాలు దెబ్బతింటున్నాయని బన్సల్ అన్నారు. ఈ ప్రధాన ప్రాంతాల్ని నిరసనలతో స్తంభింపజేసే ప్రయత్నాలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయని, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపైనా దీని ప్రభావం పడుతుందని విమర్శించారు. నిరసనకారులు ఒకవైపు ఎన్నికల సంఘానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం, అధికార యంత్రాంగం, భద్రతా బలగాలు, చివరకు సుప్రీం కోర్టును కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని బన్సల్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
'ఎన్నికల సంఘంపై పోరాటం ముసుగులో చిన్న వ్యాపారులు, వీధి వ్యాపారులు, ఆటో డ్రైవర్లు, రోజువారీ కూలీల కడుపు కొడుతున్నారు. కోట్లాది రూపాయల పెట్టుబడులతో పండగల సీజన్ కోసం ఎదురుచూసే మార్కెట్లు ఈ నిరసనల వల్ల వెలవెలబోతున్నాయి. ఈ కుట్ర తక్షణమే ఆగాలి.'
- వినోద్ బన్సల్, విశ్వ హిందూ పరిషత్ (VHP) జాతీయ అధికార ప్రతినిధి
ఈసీకి వ్యతిరేకంగా కొనసాగుతున్న నిరసనలు
ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపిస్తూ సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని గత వారం రోజులుగా దిల్లీలోని ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. శుక్రవారం రోజు కన్నాట్ ప్లేస్లోని సెంట్రల్ పార్కులో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిర్వహించిన లెహ్రా దో తిరంగా కార్యక్రమం కూడా ఈ నిరసనల్లో భాగంగానే జరిగింది. అయితే ఈ ఆందోళనలు జరుగుతున్న తీరు పక్కనబెడితే, నిర్వహించే సమయంపై బన్సల్ ప్రశ్నలు సంధించారు. మొహర్రం, ఈద్, క్రిస్మస్ లేదా ఇతర మతాలకు సంబంధించిన పండగల సమయంలో ఇలాంటి నిరసనలు ఎందుకు జరగవని ప్రశ్నించారు. హిందూ పండగలు సమీపించినప్పుడే హిందూ వ్యతిరేక శక్తులు చురుగ్గా మారుతున్నాయని ఆరోపించారు. ప్రజల జీవనోపాధిని దెబ్బతీసే ఈ ధోరణి ఇకనైనా ఆగాలని బన్సల్ కోరారు. ప్రజల్ని అణచివేస్తూ రాజకీయ పార్టీలు తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల్ని ఎక్కువ కాలం కాపాడుకోలేవని వ్యాఖ్యానించారు.
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