యూత్ కాంగ్రెస్ నిరసనపై భగ్గుమన్న బీజేపీ- దేశవ్యాప్తంగా నిరనసలు
కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అశ్లీలతను సమర్థిస్తున్నారన్న కేంద్ర మంత్రి రిజిజు- దేశాన్ని కించపరచడానికి యువతను కాంగ్రెస్ ఉపయోగించుకుంటోందని వ్యాఖ్య
Published : February 21, 2026 at 4:08 PM IST
Kiran Rijiju Slams Congress : AI సమ్మిట్లో యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు చేపట్టిన నిరసనలను బీజేపీ తీవ్రంగా ఖండించింది. దేశ వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపట్టింది. పలు చోట దిష్టిబొమ్మలు తగలబెట్టింది. మరోవైపు, కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు కూడా కాంగ్రెస్పై తీవ్రంగా విరుచుకపడ్డారు. ఎంతో మంది ప్రముఖలు వచ్చిన ఏఐ సమ్మిట్లో చొక్కాలు విప్పి నిరసన తెలపడం సిగ్గుచేటన్నారు. యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు చేసిన ఆందోళనకు దేశం మొత్తం ఖండిస్తున్నప్పటికీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాత్రం వారు చేసిన తప్పును సమర్థించుకుంటున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. దేశాన్ని కించపరచడానికి యువతను కాంగ్రెస్ ఉపయోగించుకుంటోందని, ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు మరొకటి లేదని కిరణ్ రిజిజు మండిపడ్డారు. అదేవిధంగా, ఏఐ సదస్సులో కాంగ్రెస్ యువజన కార్యకర్తలు చేసిన నిరసన పొరపాటు కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Rajasthan: BJP Yuva Morcha holds protest in Jaipur over the Youth Congress ‘shirtless’ protest at the ongoing India AI Impact Summit.— Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2026
(Full video available on https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/CfFqSdpXCf
"యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు చేసింది పొరపాటు కాదు. దేశానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన పెద్ద నేరం. కాంగ్రెస్కు దేశం పట్ల ప్రేమ ఉంటే ఆత్మపరిశీలన చేసుకుని తెల్లవారేసరికి క్షమాపణలు చేబుతుందని భావించాం. కానీ, వారు అలా చేయకపోగా చేసిన తప్పును సమర్థించుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా, చాలామంది కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ నిరసనను యువత కోపంగా అభివర్ణించారు. ప్రపంచం ముందు దేశాన్ని కించపరచడానికి కోపాన్ని ఒక సాధనంగా ఉపయోగిస్తే, అంతకంటే సిగ్గుచేటు మరొకటి ఉండదు. భారత్ అభివృద్ధి చెందే కొద్ది కాంగ్రెస్ ఇలాంటి వ్యతిరేక చర్యలు చేస్తూనే ఉంది. దేశాన్ని అప్రతిష్ఠ పాలు చేయడానికి కాంగ్రెస్ నాయకులు, వారి కార్యకర్తలు 24 గంటలు కుట్ర పన్నుతూనే ఉన్నారు. దేశ వ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడటం ఎప్పుడు ఆపుతారని ఈ సందర్భంగా నేను కాంగ్రెస్ను ప్రశ్నిస్తున్నాను" అని మంత్రి కిరణ్ రిజిజు వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Indore, MP | A clash broke out between the Congress and the BJP workers during the BJP's protest condemning the Indian Youth Congress protest at the India AI Impact Summit yesterday. Stone pelting also took place. Police deployed to control the situation. pic.twitter.com/Bj3b7qgInf— ANI (@ANI) February 21, 2026
ఇదిలా ఉండగా, దిల్లీలో జరిగిన ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ వద్ద కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు శుక్రవారం ఆందోళనకు దిగారు. భారత్-అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో హాల్ నంబర్ 5లోకి ప్రవేశించిన సుమారు 10 మంది యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు చొక్కాలు విప్పి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చిత్రాలతో కూడిన టీ-షర్టులతో ఆందోళన చేపట్టారు. ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ను విమర్శించారు. ప్రధాని మోదీ ట్రంప్తో రాజీపడ్డారని ఆరోపించారు.
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Union Minister Kiren Rijiju (@KirenRijiju) says, " yesterday at bharat mandapam, when leaders from the global ai and technology community had gathered in india and were praising the country, it was a proud moment. under the leadership… pic.twitter.com/7WlnJVyUNf— Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2026