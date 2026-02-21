ETV Bharat / bharat

యూత్ కాంగ్రెస్​ నిరసనపై భగ్గుమన్న బీజేపీ- దేశవ్యాప్తంగా నిరనసలు

కాంగ్రెస్​ పార్టీ నాయకులు అశ్లీలతను సమర్థిస్తున్నారన్న కేంద్ర మంత్రి రిజిజు- దేశాన్ని కించపరచడానికి ​యువతను కాంగ్రెస్ ఉపయోగించుకుంటోందని వ్యాఖ్య

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 21, 2026 at 4:08 PM IST

Kiran Rijiju Slams Congress : AI సమ్మిట్​లో యువజన కాంగ్రెస్​ కార్యకర్తలు చేపట్టిన నిరసనలను బీజేపీ తీవ్రంగా ఖండించింది. దేశ వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపట్టింది. పలు చోట దిష్టిబొమ్మలు తగలబెట్టింది. మరోవైపు, కేంద్ర మంత్రి కిరణ్​ రిజిజు కూడా కాంగ్రెస్​పై తీవ్రంగా విరుచుకపడ్డారు. ఎంతో మంది ప్రముఖలు వచ్చిన ఏఐ సమ్మిట్​లో చొక్కాలు విప్పి నిరసన తెలపడం సిగ్గుచేటన్నారు. యువజన కాంగ్రెస్​ కార్యకర్తలు చేసిన ఆందోళనకు దేశం మొత్తం ఖండిస్తున్నప్పటికీ, కాంగ్రెస్​ పార్టీ నాయకులు మాత్రం వారు చేసిన తప్పును సమర్థించుకుంటున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. దేశాన్ని కించపరచడానికి ​యువతను కాంగ్రెస్ ఉపయోగించుకుంటోందని, ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు మరొకటి లేదని కిరణ్​ రిజిజు మండిపడ్డారు. అదేవిధంగా, ఏఐ సదస్సులో కాంగ్రెస్​ యువజన కార్యకర్తలు చేసిన నిరసన పొరపాటు కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

"యువజన కాంగ్రెస్​ కార్యకర్తలు చేసింది పొరపాటు కాదు. దేశానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన పెద్ద నేరం. కాంగ్రెస్​కు దేశం పట్ల ప్రేమ ఉంటే ఆత్మపరిశీలన చేసుకుని తెల్లవారేసరికి క్షమాపణలు చేబుతుందని భావించాం. కానీ, వారు అలా చేయకపోగా చేసిన తప్పును సమర్థించుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా, చాలామంది కాంగ్రెస్​ నాయకులు ఈ నిరసనను యువత కోపంగా అభివర్ణించారు. ప్రపంచం ముందు దేశాన్ని కించపరచడానికి కోపాన్ని ఒక సాధనంగా ఉపయోగిస్తే, అంతకంటే సిగ్గుచేటు మరొకటి ఉండదు. భారత్​​ అభివృద్ధి చెందే కొద్ది కాంగ్రెస్ ఇలాంటి వ్యతిరేక చర్యలు చేస్తూనే ఉంది. దేశాన్ని అప్రతిష్ఠ పాలు చేయడానికి కాంగ్రెస్​ నాయకులు, వారి కార్యకర్తలు 24 గంటలు కుట్ర పన్నుతూనే ఉన్నారు. దేశ వ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడటం ఎప్పుడు ఆపుతారని ఈ సందర్భంగా నేను కాంగ్రెస్​ను ప్రశ్నిస్తున్నాను" అని మంత్రి కిరణ్​ రిజిజు వ్యాఖ్యానించారు.

ఇదిలా ఉండగా, దిల్లీలో జరిగిన ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్‌ వద్ద కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలు శుక్రవారం ఆందోళనకు దిగారు. భారత్‌-అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో హాల్ నంబర్ 5లోకి ప్రవేశించిన సుమారు 10 మంది యువజన కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలు చొక్కాలు విప్పి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ చిత్రాలతో కూడిన టీ-షర్టులతో ఆందోళన చేపట్టారు. ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్​ను విమర్శించారు. ప్రధాని మోదీ ట్రంప్​తో రాజీపడ్డారని ఆరోపించారు.

