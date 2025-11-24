కాలుష్యంపై దిల్లీలో నిరసనలు- ప్రదర్శనలో 'హిడ్మా' పోస్టర్లు
Published : November 24, 2025 at 10:18 AM IST
Delhi Protest Hidma Posters : దేశ రాజధాని దిల్లీలో వాయు కాలుష్యానికి వ్యతిరేకంగా జరిపిన నిరసనలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. ఇండియా గేటు వద్ద ఆదివారం జరిగిన ఈ నిరసనల్లో ఆందోళనకారులు ఇటీవలే ఆంధ్రప్రదేశ్లో భద్రతా బలగాలు చేతిలో హతమైన మావోయిస్టు అగ్రనేత మాద్వి హిడ్మా పోస్టర్లను ప్రదర్శించారు. దీంతో ఆ నిరసనలు కాస్త వివాదానికి దారితీశాయి. ఈ ఘటనపై దిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.
పోలీసులపై పెప్పర్ స్ప్రే ప్రయోగం- 15 మంది అరెస్ట్
దిల్లీలో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం కారణంగా ప్రజలు నానావస్థలు పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కాలుష్య నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదివారం పలువురు ఇండియా గేటు వద్ద నిరసనలకు దిగారు. ఈ నిరసనల్లో ఇటీవల భద్రతా బలగాల ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందిన మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా హిడ్మా పోస్టర్లను ప్రదర్శించడం విదాస్పదమైంది. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడికి పోలీసులు చేరుకున్నారు. నిరసనకారులను అక్కడ నుంచి చెదరగొట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో నిరసనకారులు, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. పోలీసులపై నిరసనకారులు పెప్పర్ స్ప్రే ప్రయోగించారు. దీంతో తమపై దాడికి యత్నించిన నిరసకారులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, 15 మందిని అరెస్టు చేశారు.
#WATCH | Delhi: A group of protesters holds a protest at India Gate over air pollution in Delhi-NCR. They were later removed from the spot by police personnel pic.twitter.com/DBEZTeET0U— ANI (@ANI) November 23, 2025
'పోలీసులపై పెప్పర్ స్ప్రే ప్రయోగం ఇదే మొదటిసారి'
పోలీసులపై పెప్పర్ స్ప్రే ప్రయోగించినందుకు, విధులకు ఆటంకం కలిగించినందుకు, రోడ్డును నిర్భంధించేందుకు ప్రయత్నించినందుకుగానూ 15 మందికి పైగా నిరసనకారులను అరెస్ట్ చేశామని అని న్యూదిల్లీ డీసీపీ దేవేశ్ కుమార్ తెలిపారు. వారిపై సంబంధిత సెక్షన్లు కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశామి వెల్లడించారు. ఇలాంటి ఆందోళనల్లో నిరసనకారులు పెప్పర్ స్ప్రే ప్రయోగించడం ఇదే తొలిశారని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి చర్యలను సహించబోమని హెచ్చరించారు.
"కొంతమంది నిరసనకారులు ఇండియా గేట్ వద్ద గుమిగూడారు. పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్లను దాటడానికి ప్రయత్నించారు. బారికేడ్లను బద్దలు కొట్టి రోడ్డుపైకి వచ్చి బైఠాయించారు. దీంతో చాలా అంబులెన్స్లు, వైద్య సిబ్బంది ఇబ్బంది పడ్డారు. ఈ క్రమంలో నిరసనకారులను నచ్చజెప్పేందుకు ప్రయత్నించాం. ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగించొద్దని విజ్ఞప్తి చేశాం. అక్కడ నుంచి వారిని చెదరగొట్టే సమయంలో పోలీసులతో నిరసనకారులు గొడవపడ్డారు. పోలీసులపై పెప్పర్ స్ప్రే ప్రయోగించారు. ఈఘటనలో చాలా మంది పోలీసులు గాయపడ్డారు. మొదటిసారిగా పోలీసు సిబ్బందిపై పెప్పర్ స్ప్రే వాడకాన్ని మేము ఎదుర్కొన్నాం. మా అధికారులలో కొంతమంది కళ్లపై పెప్పర్ స్ప్రే పడింది. ప్రస్తుతం వారు ఆర్ఎంఎల్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు." అని దిల్లీ డీసీపీ దేవేశ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.
పోలీసుల చర్యను సమర్థించిన మంత్రి
కాగా, నిరసనకారులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడంపై దిల్లీ మంత్రి కపిల్ మిశ్రా స్పందించారు. పోలీసుల చర్యను ప్రశంసించారు. ఈ చర్య నక్సలిజం భావజాలానికి తగిన ప్రతిస్పందనగా అభివర్ణించారు. "ఆదివారం దిల్లీలో జరిగిన నిరసనలను చూడండి. కాలుష్యం ముసుగులో చేతిలో పోస్టర్లు, వారి పెదవులపై రెడ్ సెల్యూట్ నినాదాలు. సామాజిక కార్యకర్తలుగా నటిస్తున్న జిహాదీలు, మావోయిస్టుల కొత్త ముఖం వారు" అని కపిల్ మిశ్రా ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
దిల్లీలో తీవ్ర కాలుష్యం- ఆందోళనలో ప్రజలు
కాగా, దిల్లీలో వాయు కాలుష్యం అంతకంతకు పెరిగిపోతోంది. గాలి నాణ్యత సూచీ (ఏక్యూఐ) ప్రమాదకర స్థాయిల్లో క్షీణిస్తోంది. ఈ క్రమంలో దేశ రాజధాని వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా గుండె, ఆస్తమా, ఊపిరితిత్తుల సంబంధింత రోగులు, చిన్నారులు, వృద్ధులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. నవంబర్ 9న కూడా దిల్లీలో వాయు కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం సరైన విధానాలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజలు ఇండియా గేట్ వద్ద నిరసనలు తెలిపారు. మళ్లీ నవంబరు 23న (ఆదివారం) జరిపిన నిరసన కార్యక్రమం వివాదాస్పదంగా మారింది. అందుకు పోలీసులపై నిరసకారులు పెప్పర్ స్ప్రే ప్రయోగించడం ఒక కారణం కాగా, మరొకటి ఇటీవల హతమైన మావోయిస్ట్ అగ్రనేత మాధ్వి హిడ్మా పోస్టర్ ను ప్రయోగించడం.
సోమవారం ఉదయం 7 గంటలకు దిల్లీలో సగటు గాలి నాణ్యత సూచీ (AQI) 396 వద్ద ఉంది. దీంతో చాలా పేలవమైన కేటగిరీలోకి గాలి నాణ్యత సూచీ వచ్చిందని కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు తెలిపింది. అలాగే ఘాజీపుర్ ప్రాంతంలో ఏక్యూఐ 441, ఆనంద్ విహార్ ఏక్యూఐ 440 నమోదైంది. సోమవారం ఉదయం ఇండియా గేట్ ప్రాంతంలో విషపూరిత పొగమంచు పొర కప్పేసింది.