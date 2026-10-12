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సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌ను ప్రధాని మోదీ కాపాడుతున్నారు : రాహుల్ ఫైర్

Rahul Gandhi Slams PM Modi : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. జ్ఞానేశ్‌ను మోదీ కాపాడుతున్నారని విమర్శించారు.

Rahul Gandhi Slams PM Modi
లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2026 at 1:00 PM IST

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Rahul Gandhi Slams PM Modi : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కాపాడుతున్నారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. సుప్రీంకోర్టు వరకు ఇండియా కూటమి చేపట్టే పాదయాత్ర ఈ విషయాన్ని దేశం ముందు ఉంచుతుందని అన్నారు. ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలు, ఎన్నికల సంఘానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న నిరసన గత నాలుగైదు రోజులుగా దిల్లీలో ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారిందని తెలిపారు.

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