సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను ప్రధాని మోదీ కాపాడుతున్నారు : రాహుల్ ఫైర్
Rahul Gandhi Slams PM Modi : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. జ్ఞానేశ్ను మోదీ కాపాడుతున్నారని విమర్శించారు.
Published : October 12, 2026 at 1:00 PM IST
Rahul Gandhi Slams PM Modi : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కాపాడుతున్నారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. సుప్రీంకోర్టు వరకు ఇండియా కూటమి చేపట్టే పాదయాత్ర ఈ విషయాన్ని దేశం ముందు ఉంచుతుందని అన్నారు. ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలు, ఎన్నికల సంఘానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న నిరసన గత నాలుగైదు రోజులుగా దిల్లీలో ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారిందని తెలిపారు.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The constitution is being attacked... This resistance is not a one-day thing; it will continue... Even the police are questioning why they are protecting a thief like Gyanesh Kumar and attacking the police..." https://t.co/XAv0KU7drF— ANI (@ANI) October 12, 2026