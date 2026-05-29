ETV Bharat / bharat

కర్ణాటకలో ఆరుగురి దారుణ హత్య- ఆస్తి తగాదానే కారణమా?

రెండు కుటుంబాల మధ్య భూవివాదం- ఆరుగురి దారుణ హత్యకు దారితీసిన వైనం

Property dispute: 6 people murder in Vijayapura district
Property dispute: 6 people murder in Vijayapura district (IANS (Occasional picture))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 29, 2026 at 7:20 PM IST

|

Updated : May 29, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mass Murders In Karnataka : కర్ణాటకలోని విజయపుర భీమాతీర ప్రాంతంలో ఆస్తి వివాదం కారణంగా ఆరుగురు వ్యక్తులు అత్యంత కిరాతకంగా హత్యకు గురయ్యారు. బాధితులపై మొదట పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేసి, ఆ తర్వాత అత్యంత సమీపం నుంచి తుపాకీతో కాల్పులు జరిపి ప్రాణాలు తీసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దారుణ ఘటన చడచణ తాలూకాలోని గోవిందపుర గ్రామంలో జరిగిందని విజయపుర పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి.

"స్థానికంగా ఉన్న రేవణసిద్దప్ప నిరాలె, అప్పుగౌడ పాటిల్​ (గోల్గి) కుటుంబాల మధ్య గత కొంతకాలంగా 10 ఎకరాల భూమి కోసం వివాదం నడుస్తోంది. కొన్ని రోజుల క్రితమే ఈ రెండు కుటుంబాల మధ్య సమస్య పరిష్కారం కోసం ఒక పంచాయితీ కూడా జరిగింది. కాగా, ఈ రోజు అదే భూమి సమస్యకు సంబంధించిన పంచాయితీ కోసం వెళ్లిన నిరాలె కుటుంబ సభ్యులు, ఇతరులపై ప్రత్యర్థులు ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్డారు. వాళ్లు నిరాలె కుటుంబంపై పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేసి, ఆపై అత్యంత సమీపం నుంచి తుపాకీతో కాల్పులు ప్రాణాలు తీసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనితో స్థానికంగా తీవ్ర భయాందోళనలు చెలరేగాయి. ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది" అని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వారు తెలిపారు.

మృతుల వివరాలు
ప్రత్యర్థులు జరిపిన కాల్పుల్లో నిరాలే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు- చందు నిరాలే, దుండప్ప నిరాలే, శివపుత్ర నిరాలే, రాహుల్ నిరాలే, సమర్థ్ నిరాలే మరణించగా, వారి అనుచరుడు షబ్బీర్ నదాఫ్ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

ప్రస్తుతం మృతదేహాలను పోస్టుమార్టంకు తరలించగా, ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు ఘటనా స్థలం నుంచి ఆధారాలు సేకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ హత్యలు ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారమే జరిగాయని, రెండు వర్గాల మధ్య ఉన్న చిరకాల భూవివాదంతో వీటికి సంబంధం ఉందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతానికి అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో, శాంతి భద్రతలను కాపాడటానికి ఆ ప్రాంతంలో అదనపు పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. కాగా, గ్రామ పెద్దలు గతంలో ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించారని, కానీ సమస్య పరిష్కారం కాలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పంచాయితీ జరుగుతుండగా, ఒక్కసారిగా మారణాయుధాలతో దాడి చేసి, కాల్పులు జరపడంతో స్థానికులు భయాందోళనలు చెలరేగాయని చెబుతున్నారు.

ఇటీవల ఉత్తర కర్ణాటకలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తరచుగా వర్గ పోరాటాలు, పరస్పర దాడుల కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. కాగా, తాజా ఘటన రాష్ట్రంలో హింసాకాండ పెరుగుతోందన్న విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది.

Last Updated : May 29, 2026 at 8:02 PM IST

TAGGED:

MURDER IN VIJAYAPURA
KARNATAKA CRIME NEWS
PROPERTY DISPUTE 6 PEOPLE MURDER
MASS MURDERS IN KARNATAKA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.