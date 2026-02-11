రైతు వినూత్న ఆలోచన- వృథాగా పడి ఉన్న ఎండు రేగుపండ్లతో బిజినెస్- భారీగా లాభాలు
చెట్టు కింద పడి ఉన్న ఎండు రేగు పండ్లను దేశ, విదేశాలకు ఎగుమతి- మంచి లాభాలను గడిస్తున్న రాజస్థాన్కు చెందిన రైతు రాజేంద్ర కుమార్
Published : February 11, 2026 at 4:14 PM IST
Dried Plum Fruits Business Story : జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలనే పట్టుదల, కృషి, కష్టపడే మనస్తత్వం ఉంటే విజయం దానంతటే అదే వస్తుంది. అదే విషయాన్ని రుజువు చేశారు రాజస్థాన్కు చెందిన ఓ రైతు. పొలాల్లోని చెట్లు కింద వృథాగా పడి ఉన్న ఎండు రేగుపండ్లను దేశ, విదేశాలకు ఎగుమతి చేసి మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నాడు. అలాగే స్థానిక రైతులకు కూడా కొంత ఆదాయం వచ్చేలా చేస్తున్నాడు. ఇంతకీ ఆయన ఎవరు? వ్యాపారంలో ఎదుర్కొన్న ఒడిదుడుకులు ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
మెకానిక్ కమ్ రైతు
జోధ్పుర్ జిల్లాలోని ఝన్వర్ గ్రామానికి చెందిన రాజేంద్ర కుమార్ పటేల్ రైతు. అలాగే ఖాళీగా ఉన్న సమయాల్లో బైక్ మెకానిక్గా పనిచేస్తున్నాడు. అయితే పొలాల్లో వృథాగా పడి ఉన్న రేగు పండ్లతో తన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు. రేగుపండ్లను రైతుల దగ్గర నుంచి కొనుగోలు చేసి ఎండబెట్టి దేశంలోని పలు ప్రాంతాలకు, విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తూ మంచి రాబడిని సంపాదిస్తున్నాడు. జోధ్పుర్ ప్రాంతంలో రేగి సాగును ఎక్కువగా సాగు చేస్తారు. ప్రతి ఏటా అక్టోబర్- ఫిబ్రవరి వరకు ఈ పంటను తీసుకుని రైతులు విక్రయిస్తారు. అయితే తరచుగా రేగుపండ్లు కింద పడి పాడైపోతాయి. వాటిని రైతులు తమ ఇంటికి తీసుకెళ్లి వాడుకుంటారు. ఎందుకంటే కింద పడి ఎండిపోయిన రేగుపండ్లకు మార్కెట్లో సరైన ఉండదు.
ఏడేళ్ల క్రితం వ్యాపారం ప్రారంభం
ఏడు సంవత్సరాల క్రితం రాజేంద్ర కుమార్ పటేల్ వినూత్నంగా ఆలోచించాడు. రైతులందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఎండు రేగుపండ్లకు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉందని తెలుసుకున్నాడు. కానీ వాటికి పెద్ద మార్కెట్ను సృష్టించడం అవసరమని కనుగొన్నాడు. పలు ప్రాంతాల్లో ఎండిన రేగుపండ్లకు ఉన్న డిమాండ్ను పరిశీలించిన తర్వాత వ్యాపారంలోకి దిగాడు. కేజీ రూ.20-రూ.30కి కొనుగోలు రైతు రాజేంద్ర కుమార్ ఒక వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేసి సమీప గ్రామాల్లోని రైతుల నుంచి ఎండిన రేగుపండ్లను సేకరిస్తాడు.
ప్రతిరోజూ 300- 400 బస్తాల రేగు పండ్లను కొనుగోలు చేస్తాడు. కిలో రూ.20-రూ.30 చొప్పున రైతుల వద్ద రేగు పండ్లను కొంటాడు. దీంతో అన్నదాతలు సైతం లాభపడుతున్నారు. ఎందుకంటే గతంలో ఆ రేగుపండ్లు వృథా అయిపోయేవి. ఇప్పుడు కిలో రూ.20-రూ.30 పలకడంతో మంచి ఆదాయం వస్తోంది. అంటే ఓ సాధారణ రైతు ఒక సీజన్లో రూ. 50,000 వరకు ఎండు రేగుపండ్లను అమ్మడం వల్ల సంపాదించవచ్చు. ఇలా చుట్టూపక్కల 50 గ్రామాల్లోని రైతులు ఎండు రేగుపండ్లను అమ్మడం ద్వారా మంచి రాబడిని పొందుతున్నారు.
ప్రధాన నగరాలకు ఎండు రేగుపండ్లు అవసరం
దేశంలోని ప్రధాన మార్కెట్లలో ఎండు రేగుపండ్లకు ఉన్న డిమాండ్ గురించి తాను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నానని రైతు రాజేంద్ర కుమార్ పటేల్ తెలిపాడు. దిల్లీ, ఇతర ప్రధాన నగరాలకు పెద్ద మొత్తంలో ఎండు రేగుపండ్లు అవసరమని గుర్తించానని చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఓ పెద్ద నెట్వర్క్ను నిర్మించానని అన్నాడు. ఈ ఏడాది ఎండు రేగుపండ్ల ఉత్పత్తి తగ్గిందన్నాడు. కానీ తనకు రేగిపండ్లను సరఫరా చేసే ప్రతి రైతు మూడు నెలల్లో రూ.50,000 వరకు సంపాదిస్తాడని వెల్లడించాడు. ఈ ఎండిన రేగుపండ్లను ప్రధానంగా ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీకి ఉపయోగిస్తారని స్పష్టం చేశాడు. రేగుపండ్లను సేకరించిన తర్వాత రాజేంద్ర వాటిని ఎండబెట్టడానికి తన పొలంలో పెద్ద టార్పాలిన్ను వేస్తాడు.
అప్పుడు ఈ పొలంలోని రేగుపండ్లను చూస్తే మిరప పంటలా అనిపిస్తుంది. దాదాపు 10 రోజుల పాటు రేగుపండ్లను ఎండబెట్టిన తర్వాత వాటిని బస్తాలలో ప్యాక్ చేస్తారు. వాటిని దేశ రాజధాని దిల్లీ, బంగాల్లోని సిలిగుడికి పంపుతారు. అలాగే బంగ్లాదేశ్కు సైతం ఈ రేగు పండ్లు ఎగుమతి అవుతాయి. రేగిపండ్లను దేశ, విదేశాలకు పంపిస్తున్న రాజేంద్రకు అతడి కుటుంబం అన్ని పనుల్లో సాయపడుతుంది. ఈ రేగిపండ్ల సీజన్ ముగిసిన తర్వాత రాజేంద్ర మళ్లీ బైక్ మెకానిక్గా మారిపోతాడు.
వందేమాతరం ఆలపించాకే జనగణమన- ఉల్లంఘిస్తే మూడేళ్లు జైలు శిక్ష!
ఐఐటీ కాన్పూర్కు రూ.13.40 కోట్ల విరాళం- 1976 బ్యాచ్ పూర్వ విద్యార్థుల దాతృత్వం