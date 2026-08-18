భారత్లో ఉద్యోగ హోదాలకు, జీతాలకు మధ్య పొంతన లేదు: రిపోర్ట్
భారతదేశంలో ఉద్యోగ హోదాలు, జీతాల మధ్య పొంతన లేదంటున్న నిపుణులు- ఇండీడ్ రిపోర్ట్లో కీలక విషయాలు వెల్లడి
Published : August 18, 2026 at 6:51 PM IST
Indeed Report On Professionals : భారతదేశంలోని ఉద్యోగుల(ప్రొఫెషనల్స్)లో అత్యధిక శాతం మంది తమ ఉద్యోగ హోదాలకు (జాబ్ టైటిల్స్), అందుకుంటున్న జీతాలకు మధ్య పొంతన లేదని భావిస్తున్నారని ఇండీడ్ రిపోర్ట్ తాజాగా వెల్లడించింది. పని స్థలాలలో గుర్తింపునకు, దానికి తగిన ప్రతిఫలానికి (జీతభత్యాలకు) మధ్య పెరుగుతున్న వ్యత్యాసాన్ని ఇది స్పష్టం చేస్తోందని పేర్కొంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 1,211 మంది యజమానులు, 2,533 మంది ఉద్యోగుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా 'ఇండీడ్' త్రైమాసిక నియామకాల ట్రాకర్ రిపోర్టును తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ నివేదిక ప్రకారం దాదాపు 10 మంది నిపుణులలో ఆరుగురు తమ ఉద్యోగ హోదాకు తగ్గ జీతం రావట్లేదని చెప్పడం గమనార్హం.
నివేదిక ప్రకారం, సర్వేలో పాల్గొన్న ఉద్యోగుల్లో దాాదాపు 80 శాతం మంది, పరిశ్రమల్లో కేవలం పేర్లు మాత్రమే పెద్దవిగా ఉండే హోదాలు ఇవ్వడం సర్వసాధారణంగా మారిపోయిందని అభిప్రాయపడ్డారు. జీతాలలో ఎలాంటి పెరుగుదల లేకుండానే, తమ సహోద్యోగులు పెద్ద పెద్ద హోదాలు కలిగి ఉండటాన్ని తాము గమనించామని వారు చెప్పారు. గత రెండేళ్లలో మెరుగైన హోదా పొందిన ప్రతి ముగ్గురు ఉద్యోగులలో దాదాపు ఒకరు, తమ జీతంలో ఎలాంటి పెరుగుదల లేదని లేదా 5 శాతం కంటే తక్కువ శాలరీ పెంపు మాత్రమే ఉందని చెప్పారు. అదే సమయంలో 52 శాతం మంది నిపుణులు ఒక కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తున్నప్పుడు, మెరుగైన హోదా కంటే ఎక్కువ జీతాన్నే ఎంచుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. దీనిని బట్టి హోదా అనేది ముఖ్యమే గానీ, జీతభత్యాలే కెరీర్ విలువను నిర్ణయిస్తాయని పలువురు నిపుణులు అభిప్రాయపడినట్లు అర్థమవుతోంది.
ఉద్యోగ హోదా అవసరమే- కానీ
ఆసక్తికరంగా నిపుణులు ఉద్యోగ హోదాలను పూర్తిగా తోసిపుచ్చడం లేదని 'ఇండీడ్' నివేదిక పేర్కొంది. 70 శాతం మంది నిపుణులు తమ ఉద్యోగ హోదా భవిష్యత్ కెరీర్ అవకాశాలను తీర్చిదిద్దడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందని విశ్వసిస్తున్నారని చెప్పింది. దాదాపు 73 శాతం మంది ఉద్యోగ హోదా అనేది తమకు జాబ్ను ఇచ్చే యజమానులు తమను చూసే విధానాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నట్లు అభిప్రాయపడ్డారు. దాదాపు 57 శాతం మంది తమ ఉద్యోగ హోదా జాబ్ పట్ల సంతృప్తిపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందని చెప్పినట్లు ఇండీడ్ నివేదిక చెప్పింది. ఉద్యోగులు హోదాలకు విలువ ఇస్తూనే ఉన్నారని, కానీ వాటికి తగిన జీతభత్యాలు, నిజమైన కెరీర్ పురోగతి తోడవ్వాలని ఆశిస్తున్నారని నివేదికలో బహిర్గతమైంది.
యజమానుల మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే!
మరోవైపు, 57 శాతం మంది యజమానులు తమ సంస్థ ప్రతిభావంతులను ఆకర్షించడానికి లేదా నిలుపుకోవడానికి సీనియర్ హోదాలను ఎరగా ఉపయోగిస్తున్నాయని రిపోర్ట్ స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా ప్రతిభను ఆకర్షించే ఒక వ్యూహాత్మక సాధనంగా దీనిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారనడానికి ఇదొక మంచి ఊదాహరణ. చాలా సంస్థలకు ముఖ్యంగా జీతాల బడ్జెట్లు పరిమితంగా ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగార్థులను ఆకర్షించడానికి, అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచే ఉద్యోగులను నిలుపుకోవడానికి హోదాలు అనేవి అంతకంతకూ ముఖ్యమైన సాధనంగా మారాయని ఇండీడ్ నివేదిక పేర్కొంది. ఈ నివేదిక ఈ ఏడాది మే, జూన్లో నిర్వహించిన ఒక సర్వే ఆధారంగా రూపొందించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 1,211 మంది యజమానులు, 2,533 మంది ఉద్యోగుల నుంచి ఈ వివరాలను రాబట్టారు.
"ఒక ఉద్యోగ హోదా అనేది ఎప్పుడూ వృత్తిపరమైన గుర్తింపును తెలియజేస్తుంది. అవకాశాలను, సామర్థ్యాలను సూచించడానికి ఇవి అర్థవంతంగానే ఉంటాయి. అయితే ఇవి కేవలం కెరీర్ ఎదుగుదలకు ప్రత్యామ్నాయంగా మారకుండా, నిజమైన కెరీర్ పురోగతిని ప్రతిబింబించినప్పుడే అత్యంత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. పోటీ మార్కెట్లో ప్రతిభావంతులను ఆకర్షించడానికి, వారిని నిలబెట్టుకోవడానికి సంస్థలు ఈ సమతుల్యతను సాధించడం చాలా ముఖ్యం" అని ఇండీడ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శశి కుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు.
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