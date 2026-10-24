మోదీ ఫొటోకు క్షుద్రపూజలు!- వీడియో వైరల్- కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
ప్రధాని మోదీ ఫొటోకు క్షుద్రపూజలు చేసిన వీడియో ఆన్లైన్లో హల్చల్ చేస్తోంది. దీనితో ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Published : October 24, 2026 at 10:37 PM IST
Black Magic On PM Modi : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫొటోను ఉపయోగించి, శ్మశానవాటిక సమీపంలో క్షుద్రపూజలు చేస్తున్నట్లు ఉన్న ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఈ ఘటనపై ఉత్తర్ప్రదేశ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. వీడియో ఎక్కడ చిత్రీకరించారు? అందులో కనిపిస్తున్న వస్తువులను అక్కడ ఎవరు ఉంచారు? ఈ చర్య వెనుక ఉద్దేశం ఏమిటి? అనే కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా వీడియో
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మౌ జిల్లా దోహ్రీఘాట్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో సరయూ నది ఒడ్డున ఉన్న శ్మశానం సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారంలోకి వచ్చిన వీడియోలో నేలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫొటో కనిపిస్తోంది. దాని చుట్టూ కొబ్బరికాయలు, నిమ్మకాయలు, కాషాయ రంగులో ఉన్న పొడిని అమర్చినట్లు దృశ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ వస్తువులను క్షుద్రపూజలకు సంబంధించినవిగా భావిస్తున్నారు. అయితే, అక్కడ నిజంగా ఎలాంటి ఆచారం నిర్వహించారు? దాని వెనుక ఉద్దేశం ఏమిటి? అనే విషయాలు ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. వీడియోలో కనిపిస్తున్న దృశ్యాల ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
PM Modi’s Photograph Found Amid Alleged Black Magic Ritual in UP’s Mau; Police Register FIR Against Unknown Person #Mau #PMModi #UttarPradesh #MauNews #NarendraModi #UPNews https://t.co/mNm7h1N7C8— Manchh (@Manchh_Official) October 24, 2026
గుర్తుతెలియని వ్యక్తిపై ఎఫ్ఐఆర్
ఈ ఘటనకు సంబంధించి శనివారం గుర్తుతెలియని వ్యక్తిపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు ఘోసి సర్కిల్ అధికారి సత్యేంద్ర భూషణ్ తివారీ వెల్లడించారు. ప్రధాని ఫొటోను నది ఒడ్డున ఉంచిన వ్యక్తి లేదా వ్యక్తులను గుర్తించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఘటన జరిగిన ప్రాంతంతోపాటు పరిసరాల్లోని సీసీటీవీ కెమెరాల దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఆధారాలను సేకరిస్తున్నామని, సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోను ఎవరు ప్రచారం చేశారు? దాని వెనక కారణాలేమిటి? అనే అంశాలపైనా విచారణ జరుపుతున్నామని వివరించారు.
వీడియోపై సైబర్ విభాగం దృష్టి
సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియో వైరల్ కావడంతో దాని మూలాన్ని గుర్తించడంపైనా పోలీసులు దృష్టి సారించారు. వీడియో మొదట ఎక్కడ, ఎప్పుడు చిత్రీకరించారు? దాన్ని ఆన్లైన్లోకి ఎవరు తీసుకొచ్చారు? ఘటనకు పాల్పడిన వ్యక్తులకు, వీడియో ప్రచారానికి మధ్య ఏదైనా సంబంధం ఉందా? అనే అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రధాని ఫొటోను ఉపయోగించారా? అనే కోణంలోనూ విచారణ కొనసాగుతోంది. అయితే, ఘటన వెనుక ఉద్దేశం ఏమిటనే దానిపై పోలీసులు ఇప్పటివరకు స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
దర్యాప్తు తర్వాతే పూర్తి వివరాలు
ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారిన వీడియోలోని దృశ్యాల ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సంబంధిత వ్యక్తులను గుర్తించేందుకు సీసీటీవీ ఫుటేజీ, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలను పరిశీలిస్తున్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాతే ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. వీడియోలో కనిపిస్తున్న దృశ్యాలు మాత్రమే ఆధారంగా తీసుకుని, అక్కడ క్షుద్రపూజలు నిర్వహించినట్లు లేదా అందుకు నిర్దిష్టమైన ఉద్దేశం ఉన్నట్లు నిర్ధారించలేమని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.