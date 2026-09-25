బీజేపీ సాకులు చెప్పడం ఆపేయాలి- 13 కోట్ల మంది ఓటర్ల పేర్లు తొలగించారు: ప్రియాంక గాంధీ
ఎస్ఐఆర్ వివాదంపై బీజేపీ సాకులు చెప్పడం ఆపేయాలి: ప్రియాంక గాంధీ
Published : September 25, 2026 at 4:01 PM IST
Priyanka Gandhi On SIR Violations :ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియపై వివాదం చెలరేగిన నేపథ్యంలో, కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ శుక్రవారం బీజేపీపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఎస్ఐఆర్ చేపట్టి దేశంలో 13 కోట్ల మంది పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించారని ఆమె ఆరోపించారు. తన సోదరుడు రాహుల్ గాంధీ ఇందుకు సంబంధించిన ఆధారాలను ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉంచారని అన్నారు. ఈ విషయంపై అధికార బీజేపీ ఇచ్చిన వివరణలను ఆమె తోసిపుచ్చారు. ఈ సమస్యను కేవలం ఒక రాజకీయ ఆరోపణగా కొట్టిపారేయలేమని అన్నారు.
"క్షమించండి. ఇది చాలా పాతబడిన, బలహీనమైన వాదన. ఎస్ఐర్ ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయన్న దానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి. నా సోదరుడు చాలా విలేకరుల సమావేశాల్లో వాటిని చూపించారు. ప్రజల ముందు ఆ ఆధారాలను ఉంచారు. ఇప్పుడు ఆ విషయం స్పష్టమైంది. దేశవ్యాప్తంగా 13 కోట్ల మంది ఓటర్ల పేర్లు తొలిగించారు. దీనిపై బీజేపీ కుంటిసాకులు చెప్పడం మానేయాలి" అని ప్రియాంక గాంధీ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Wayanad: On BJP's reaction to ECI controversy, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "I'm sorry, that's a very stale and weak story. There are facts, there is evidence. It is there for the whole country to see. My brother (Rahul Gandhi) has shown it in many different… pic.twitter.com/YOxDsaFloM— ANI (@ANI) September 25, 2026
అది తీవ్రమైన నేరం!
"ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఏ రకమైన జోక్యం చేసుకున్నా, అది ప్రజాస్వామ్యపరంగా, రాజ్యాంగపరంగా తీవ్రమైన నేరం అవుతుంది. వారు (బీజేపీ) మన ఎన్నికల్లో జోక్యం చేసుకుంటుంటే, వారి నాయకత్వం ఎన్నికల సంఘం చేత ఇలా చేయిస్తుంటే, అది దేశద్రోహ చర్య అవుతుంది. వారు ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలి. అలాగే వారు ఆ బాధ్యతను తీసుకోవాలి. ఒకవేళ వారు ఎలా చేయకపోతే ఎందుకు బహిరంగంగా చెప్పలేకపోతున్నారు. దేనికి వాళ్లు భయపడుతున్నారు?" అని ప్రియాంక గాంధీ ప్రశ్నించారు. అంతేకాదు ఎన్నికల ఫలితాలను తారుమారు చేసే పద్ధతి చాలా కాలంగా కొనసాగుతోందని ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు. "వారు ఎన్నికలను రిగ్గింగ్ చేయడం మొదలు పెట్టిన ఎన్ని ఏళ్లు అయ్యింది?" అని నిలదీశారు. ఎస్ఐఆర్, ఎన్నికల సంఘం పనితీరుపై రాజకీయ ఘర్షణలు తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో ఆమె ఈ ఘాటు విమర్శలు చేయడం గమనార్హం.
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై చర్యలకు డిమాండ్
కాగా, ఎస్ఐఆర్ వివాదం నేపథ్యంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. ఓటర్ల జాబితా ప్రక్రియలో చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలు జరిగినట్లు రుజువైతే, అందుకు బాధ్యులైన వారిపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు సీఈసీపై అభిశంసన తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టే యోచనలో ఉన్నట్లు విపక్ష పార్టీలు కూడా సంకేతాలు ఇస్తున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని ప్రియాంక గాంధీని అడగగా, దీనిపై కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ)లో చర్చించి, ఏం చేయాలో నిర్ణయిస్తామని ఆమె పేర్కొన్నారు.
వారు దేశద్రోహులు
మరోవైపు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్లపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ దేశానికి వ్యతిరేకంగా పని చేస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఆయనను ఎంపిక చేశారు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజ్యాంగంపై దాడులు చేస్తున్నప్పటికీ, అతనిని మోదీ, షా కాపాడుతున్నారు. 2024 ఎన్నికలకు ముందు సీఈసీపై చట్ట ప్రకారం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా ఓ చట్టం తెచ్చారు. ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికలన్నీ రిగ్గింగ్ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఓటు చోరీ చివరకు, చట్టం చోరీగా మారుతోంది" అని రాహుల్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
అంతా చట్టపరంగానే జరుగుతోంది!
తమపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) స్పందించింది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ చట్టపరంగానే, నిబంధనల ప్రకారమే జరుగుతోందని ఈసీఐ స్పష్టం చేసింది. ఎన్నికల కమిషనర్ల మధ్య జరిగిన అంతర్గత చర్చలను సంస్థాగతమైన విబేధాలుగా పరిగణించలేని పేర్కొంది. అంతేకాదు ఎస్ఐఆర్పై తుది నిర్ణయాలు ఏకగ్రీవంగానే తీసుకున్నామని తేల్చిచెప్పింది.
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