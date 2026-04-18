ప్రజాస్వామ్యానికి అతిపెద్ద విజయం- ప్రభుత్వానికి చీకటిరోజు: మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుపై ప్రియాంక గాంధీ

Priyanka On Women Reservation Bill
Priyanka On Women Reservation Bill (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 18, 2026 at 12:40 PM IST

Priyanka On Women Reservation Bill : మహిళల రిజర్వేషన్ల కోసం కేంద్ర ప్రవేశపెట్టిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోవడంపై ప్రియాంక గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. డీలిమిటేషన్‌, మహిళల హక్కుల కోసం తీసుకొచ్చిన బిల్లు కాదని పేర్కొన్నారు. విపక్షాలన్నీ ఏకతాటిపైకి వచ్చి ప్రభుత్వాన్ని ఓడించాయని తెలిపారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి అతిపెద్ద విజయమని పేర్కొన్నారు. మహిళలకు తక్షణమే హక్కులు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. శనివారం దిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియాలో సమావేశంలో ప్రియాంక గాంధీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'అన్ని పార్టీల మద్దతుతో 2023లో ఆమోదం పొందిన మహిళా రిజర్వేషన్​ బిల్లును తిరిగి తీసుకురావాలి. అమలు కోసం చిన్న మార్పులు అవసరమైతే చేయండి. కానీ ఆలస్యం చేయకుండా మహిళలకు హక్కులు వెంటనే ఇవ్వండి. మహిళా రిజర్వేషన్‌కు మేం వ్యతిరేకం కాదు. అయితే దానిని జనగణన, డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియలతో అనుసంధానం చేయడానికే వ్యతిరేకం. ఇతర అంశాలతో కలిపి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించకండి. వెంటనే అమలు చేయండి' అని ప్రియాంక గాంధీ అన్నారు.

ప్రభుత్వంపై ఘాటు విమర్శలు
కేంద్రంపై ప్రియాంక గాంధీ విమర్శలు గుప్పించారు. బిల్లు వీగిపోవడం ప్రజాస్వామ్యానికి అతిపెద్ద విజయమని, విపక్షాలన్నీ ఏకతాటిపైకి వచ్చి ప్రభుత్వాన్ని ఓడించాయని ప్రియాంకగాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. ఫెడరల్ వ్యవస్థను బలహీనపరచే ప్రభుత్వ ప్రయత్నం విఫలమైందని అన్నారు. ఇది రాజ్యాంగానికి, దేశానికి, ప్రతిపక్ష ఐక్యతకు విజయమని తెలిపారు. మహిళా మెస్సయ్య కావాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భావించారని విమర్శించారు. ఇది వారికి బ్లాక్​ డే అని అన్నారు. మహిళల సమస్యలు రోజురోజుకీ పెరుగుతున్నాయని, ఏం జరుగుతుందో వారు అర్థం చేసుకుంటున్నారని తెలిపారు. ప్రచారం, మీడియా హైప్ ఇక పనిచేయదని పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

