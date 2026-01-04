ETV Bharat / bharat

అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యం!- కాంగ్రెస్ స్క్రీనింగ్​ కమిటీకి ప్రియాంక గాంధీ సారథ్యం

అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం కాంగ్రెస్ సన్నద్ధం- ప్రియాంక గాంధీ సారథ్యంలో అభ్యర్థుల ఎంపిక

Priyanka Gandhi
Priyanka Gandhi (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

January 4, 2026

Priyanka Gandhi For Assam Polls: అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం కాంగ్రెస్ ఇప్పటి నుంచే సన్నద్ధం అవుతోంది. తాజాగా అభ్యర్థుల ఎంపిక కోసం ఏర్పాటు చేసిన స్క్రీనింగ్ కమిటికీ కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీని ఛైర్​పర్సన్​గా నియమించింది. ఈ ఏడాది ప్రథమార్ధంలో ఎన్నికలు జరగనున్న 5 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల కోసం స్క్రీనింగ్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్​ శనివారం రాత్రి ప్రకటించారు. అందులో భాగంగా అసోం, బంగాల్​, కేరళ, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి కోసం కమిటీలు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ఒక్కో కమిటీలో నలుగురు సభ్యులు చొప్పున ఉంటారని పేర్కొన్నారు. అందులో కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎంపీ అయిన ప్రియాంక గాంధీని అసోం కమిటీకి ఛైర్​పర్సన్​గా నియమించినట్లు పేర్కొన్నారు.

గెలుపే లక్ష్యంగా!
కాగా, ఈసారి కాంగ్రెస్ ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలతో పొత్తుపెట్టుకొని అసోంలో బీజేపీ నుంచి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే చాలా పకడ్బందీగా స్క్రీనింగ్ కమిటీలో ప్రియాంక గాంధీతోపాటు, ఆమె సన్నిహితులైన లోక్​ సభ ఎంపీలైన ఇమ్రాన్​ మసూద్​, సప్తగిరి శంకర్​ ఉలక, సిరివెళ్ల ప్రసాద్​లను సభ్యులుగా నియమించింది.

  • కేరళ స్క్రీనింగ్ కమిటీకి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మధుసూదన్ మిస్త్రీని ఛైర్మన్​గా నియమించారు. ఈ కమిటీలో రాజ్యసభ ఎంపీలు సయ్యద్​ నసీర్ హుస్సేన్​, నీరజ్ డాంగి, అభిషేక్ దత్​ సభ్యులుగా ఉన్నారు.
  • తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి కమిటీలకు ఛత్తీస్​గఢ్​ మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి టీఎస్​ సింగ్ డియో ఛైర్మన్​గా ఉన్నారు. ఇందులో యశోమతి ఠాకూర్, జి.సి. చంద్రశేఖర్​, అనిల్ కుమార్​ యాదవ్​ సభ్యులుగా ఉన్నారు.
  • బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల స్క్రీనింగ్ కమిటీకి బి.కె. హరిప్రసాద్​ నేతృత్వం వహిస్తారు. ఆ కమిటీలో మహమ్మద్​ జావేద్​, మమతా దేవి, బి.పి.సింగ్​లు సభ్యులుగా ఉన్నారు.
  • సంబంధిత రాష్ట్రాల ప్రధాన కార్యదర్శులు/ ఇన్​ఛార్జ్​లు, పీసీసీ అధ్యక్షులు, సీఎల్​పీ నాయకులు, ఏఐసీసీ కార్యదర్శులు పదవి రీత్యా తమ తమ రాష్ట్రాల స్క్రీనింగ్ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉంటారు.

త్వరలోనే ఎన్నికలు?
కేరళ, బంగాల్​, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, అసోం రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మరికొద్ది నెలల్లో జరగనున్నాయి. అయితే 126 మంది సభ్యులున్న అసోం అసెంబ్లీకి ఈ ఏడాది మార్చి - ఏప్రిల్​లో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

చేతులు కలిపిన విపక్ష పార్టీలు
ప్రస్తుతం అసోంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉంది. దాని నుంచి అధికారం చేజిక్కించుకోవడానికి, కాంగ్రెస్​, సీపీఐ(ఎం), రైజోర్​ దళ్​, అసోం జాతీయ పరిషత్​ (ఏజేపీ), సీపీఐ, సీపీఐ(ఎంఎల్) లిబరేషన్​, జాతీయ దళ్​-అసోం (జేడీఏ), కర్బీ ఆంగ్లాంగ్​కు చెందిన ఆల్​ పార్టీ హిల్ లీడర్స్​ కాన్ఫరెన్స్​ (ఏపీహెచ్​ఎల్​సీ) పార్టీలు చేతులు కలిపాయి. ఆ పార్టీలన్నీ కలిసి ఒకే వేదిక నుంచి అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి.

  1. అసోం అసెంబ్లీలో మొత్తం 126 స్థానాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం బీజేపీకి 64 మంది సభ్యులు ఉండగా, దాని మిత్రపక్షాలపై ఏజీపీకి 9, యూపీపీఎల్​కు 7, బీపీఎఫ్​కు 3 సభ్యులు ఉన్నారు. ఇక, విపక్ష శిబిరంలో కాంగ్రెస్​కు 26, ఏఐయూడీఎఫ్​కు 15, సీపీఐ(ఎం)కు 1 ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు. వీరితోపాటు ఒక స్వతంత్ర శాసన సభ్యుడు కూడా అసోం అసెంబ్లీలో ఉన్నాడు.
  2. తమిళనాడులో ప్రస్తుతం స్టాలిన్​ నేతృత్వంలోని డీఎంకే అధికారంలో ఉంది. అక్కడ పాగా వేయడానికి ఓ పక్క బీజేపీ గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తోంది. అయితే ప్రముఖ సినీ నటుడు, టీవీకే పార్టీ అధినేత అయిన విజయ్ మాత్రం, కాంగ్రెస్​తో పొత్తుకు సిద్ధపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే జరిగితే కాంగ్రెస్​కు అది చాలా ప్లస్ పాయింట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
  3. కేరళలో పినరయి విజయన్​ నేతృత్వంలోని ఎల్​డీఎఫ్ అధికారంలో ఉంది. అయితే ఇటీవల జరిగిన లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్​లో బీజేపీ కీలక స్థానాల్లో విజయం సాధించి, మంచి ఊపుమీద ఉంది. అందువల్ల కేరళలో కాంగ్రెస్​ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్​ కూటమి ఇప్పటి నుంచే రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం సన్నద్ధం అవుతోంది.
  4. ప్రస్తుతం పుదుచ్ఛేరిలో ఎన్​.రంగస్వామికి చెందిన ఎన్​ఆర్​ కాంగ్రెస్​, బీజేపీల సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఉంది. అయితే డీఎంకే, కాంగ్రెస్​ల కూటమి ఇక్కడ చాలా బలమైన ప్రతిపక్షంగా ఉంది. అందుకే ఈసారి అధికారం చేజిక్కించుకోవాలని ముందు నుంచే వ్యూహాలు రచిస్తోంది.
  5. బంగాల్​లో ప్రస్తుతం మమత బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్​ పార్టీ అధికారంలో ఉంది. బీజేపీ ఇక్కడ చాలా బలంగా ప్రజల్లో దూసుకుపోతోంది. మరి కాంగ్రెస్ అక్కడ తన ప్రభావం చూపగలుగుతుందో, లేదో చూడాలి.

