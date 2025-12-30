ETV Bharat / bharat

December 30, 2025

Priyanka Gandhi Son Engagement : కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకురాలు, ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, పారిశ్రామికవేత్త రాబర్ట్ వాద్రాల కుమారుడు రేహాన్ వాద్రా త్వరలో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారని జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. తన ప్రేయసి అవీవా బేగ్‌తో రేహాన్ తాజాగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ విషయంపై గాంధీ, వాద్రా కుటుంబాల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

జాతీయ మీడియా కథనాల ప్రకారం, రేహాన్ వాద్రా ఇటీవల తన స్నేహితురాలు అవీవా బేగ్‌కు పెళ్లి ప్రతిపాదన తీసుకురాగా, ఆమె అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రేమ బంధాన్ని ఇరు కుటుంబాలు అంగీకరించడంతో నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ కార్యక్రమం కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల మధ్య సింపుల్​గా జరిగినట్లు చెబుతున్నారు. అవీవా బేగ్ దిల్లీకి చెందిన యువతి అని, ఆమె కుటుంబం కూడా ఈ బంధానికి పూర్తి మద్దతు తెలిపినట్లు వార్తలు పేర్కొంటున్నాయి.

రేహాన్, అవీవా ఇద్దరూ ఏడేళ్లుగా మంచి స్నేహితులుగా ఉండటంతో పాటు, పరస్పర అవగాహనతో తమ సంబంధాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవలే ఈ సంబంధాన్ని పెళ్లి బంధంగా మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారని, దానికి కుటుంబ పెద్దల సమ్మతితో నిశ్చితార్థం జరిగిందని జాతీయ మీడియా కథనాలు వివరించాయి. అయితే ఈ విషయాన్ని గాంధీ కుటుంబం లేదా వాద్రా కుటుంబం ధ్రువీకరించలేదు.

