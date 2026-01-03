ఇట్స్ అఫీషియల్- ప్రియాంక కొడుకు ఎంగేజ్మెంట్ నిజమే- ఇన్స్టా పోస్ట్తో క్లారిటీ
ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా కుమారుడు రేహాన్ వాద్రా నిశ్చితార్థం ఫొటోలు వైరల్- గత నెలలో అవివా బైగ్తో నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా వెల్లడి
Published : January 3, 2026 at 6:59 AM IST
Priyanka Gandhi Son Engagement : కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకురాలు, ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ, పారిశ్రామికవేత్త రాబర్ట్ వాద్రా కుమారుడు రేహాన్ వాద్రా త్వరలో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఇటీవల, ఆయన ఎంగేజ్మెంట్ జరిగినట్లు జాతీయ మీడియాలో వార్తలు రాగా, ఇప్పుడు రేహాన్ తన సోషల్ మీడియాలో వాటిని ధ్రువీకరించారు.
తన జీవిత భాగస్వామి అవివా బైగ్తో జరిగిన నిశ్చితార్థానికి సంబంధించిన ఫొటోలను శుక్రవారం రాత్రి రేహాన్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. గత నెలలో ఈ నిశ్చితార్థ వేడుక సింపుల్గా జరిగినట్లు సమాచారం. రేహాన్ వాద్రా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా క్యాప్షన్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. చిన్నగా 29.12.25 తేదీని మాత్రమే క్యాప్షన్గా ఇచ్చారు రేహాన్.
రింగ్, హార్ట్ ఎమోజీలతో!
దానికి రింగ్తోపాటు హార్ట్ ఎమోజీలను జోడించారు. ఈ పోస్ట్ ద్వారా నిశ్చితార్థం జరిగిన తేదీని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. అంతేకాదు, రేహాన్ వాద్రా తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను కూడా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. తాను, అవివా బైగ్ ఇద్దరూ చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పటి ఒక త్రోబ్యాక్ ఫొటోను కూడా షేర్ చేశారు. ఇది వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న దీర్ఘకాల అనుబంధాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.
రేహాన్ క్లాసీ- అవివా ఎంతో అందంగా!
రేహాన్ వాద్రా, అవివా బైగ్ ఇద్దరూ కలిసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కోలాబొరేషన్ ఆప్షన్ ద్వారా ఒకే పోస్ట్ను షేర్ చేశారు. ఆ ఫొటోల్లో ఇద్దరూ ఆకట్టుకునే దుస్తుల్లో కనిపించారు. రేహాన్ వాద్రా సింపుల్ అయినప్పటికీ క్లాసీగా కనిపించే సూట్లో స్టైలిష్గా ఆకట్టుకున్నారు. అవివా బైగ్ మాత్రం డార్క్ పర్పుల్ కలర్లోని ఎంబెలిష్డ్ శారీలో ఎంతో అందంగా కనిపించారు. వారి లుక్స్, చిరునవ్వులు అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
జీవితాంతం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా ఉండాలన్న ప్రియాంక
ఈ ఫొటోలపై ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా స్పందించారు. తన కుమారుడి నిశ్చితార్థం పట్ల ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, రేహాన్ వాద్రా, అవివా బైగ్ ఫొటోలను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. "మీ ఇద్దరినీ చాలా ప్రేమిస్తున్నాను. మీరు ఎప్పటికీ ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తూ, గౌరవిస్తూ ఉండాలి. మూడు సంవత్సరాల వయసు నుంచి మీరు ఎలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నారో, అలానే జీవితాంతం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా ఉండాలి" అంటూ ఆమె భావోద్వేగంగా క్యాప్షన్ రాశారు. ఈ మాటలు తల్లిగా ప్రియాంక గాంధీ వ్యక్తం చేసిన ఆనందాన్ని, ఆశీర్వాదాలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
కలిసి ఎదిగి, వికసించాలి రేహాన్!
ఇదే సమయంలో రేహాన్ తండ్రి, వ్యాపారవేత్త రాబర్ట్ వాద్రా కూడా తన సంతోషాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. "రేహాన్ & అవివా నా కుమారుడు పెద్దవాడై, తన జీవిత భాగస్వామిని కనుగొన్నాడు. వారి జీవిత ప్రయాణం ఆనందం, ప్రేమ, బలంతో నిండి ఉండాలని నా హృదయపూర్వక ఆశీర్వాదాలు. ఇద్దరూ చేతులు కలిపి ఈ ప్రయాణంలో ముందుకు సాగుతూ, కలిసి ఎదిగి, వికసించాలి రేహాన్" అంటూ ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ సందేశం తండ్రిగా ఆయనకు ఉన్న సంతృప్తిని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.
రేహాన్, అవివా ఏం చేస్తుంటారు?
రేహాన్ వాద్రా విజువల్ ఆర్టిస్ట్. వైల్డ్లైఫ్, స్ట్రీట్, కమర్షియల్ ఫొటోగ్రఫీతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 2021లో దిల్లీలోని బికనేర్ హౌస్లో డార్క్ పర్సెప్షన్ పేరుతో తన తొలి ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించారు. అవీవా కూడా ఫొటోగ్రాఫర్. ఓపీ జిందాల్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ నుంచి జర్నలిజం అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ పూర్తి చేశారు. ఓ ఫొటోగ్రఫిక్ స్టూడియో, ప్రొడక్షన్ కంపెనీకి సహ వ్యవస్థాపకురాలిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రొడ్యూసర్గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు.
