ప్రియాంక కుమారుడి ఆర్ట్ షోలో వివాదం- దిల్లీ నిరసనల ఫొటోలు తొలగించాలని ఒత్తిడి
కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా కుమారుడు రైహాన్ వాద్రా నిర్వహిస్తున్న ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్లో వివాదం తలెత్తింది. విద్యార్థుల నిరసనలకు సంబంధించిన ఫొటోలను తొలగించాలని బికనీర్ హౌస్ నిర్వాహకులు కోరినట్లు ఆయన ఆరోపించారు.
Published : October 22, 2026 at 7:31 AM IST
Priyanka Son Art Show Controversy : దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఓ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ చుట్టూ వివాదం మొదలైంది. కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా కుమారుడు రైహాన్ వాద్రా ఏర్పాటు చేసిన ఫొటో ప్రదర్శనలోని కొన్ని చిత్రాలను తొలగించాలంటూ నిర్వాహకులు కోరినట్లు ఆయన ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థుల నిరసనలకు సంబంధించిన ఫొటోలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు వెల్లడించారు. భారత జాతీయ జెండాకు సంబంధించిన రెండు ఫొటోలను కూడా తొలగించాలని చెప్పినట్లు తెలిపారు. అయితే, జాతీయ జెండా చిత్రాన్ని తొలగించేందుకు తాను అంగీకరించలేదని స్పష్టం చేశారు.
రైహాన్ వాద్రా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఆ విషయాన్ని వెల్లడించారు. నో ఐడియా ఈజ్ ఫైనల్ పేరుతో ఆయన ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిషన్ బుధవారం సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. అయితే, ప్రదర్శన ప్రారంభానికి ఐదు గంటల ముందు బికనీర్ హౌస్ నిర్వాహకులు తన వద్దకు వచ్చి, ప్రదర్శనలో ఉన్న చాలా వరకు కళాకృతులను తొలగించాలని ఒత్తిడి చేసినట్లు రైహాన్ ఆరోపించారు. ఆ చిత్రాల్లో దిల్లీలో యువత చేపట్టిన నిరసనలకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఉన్నాయని తెలిపారు. వాటిలోని అంశాలు అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయని నిర్వాహకులు చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు.