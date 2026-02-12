ETV Bharat / bharat

'మేం ఎవరినీ దూషించలేదు'- ఎంపీలను రెచ్చగొట్టారనే రిజిజు ఆరోపణలను తిరస్కరించిన ప్రియాంక

స్పీకర్​ ఛాంబర్​లోకి వెళ్లిన ఎంపీల వీడియోను షేర్​ చేసిన కిరణ్ రిజిజు- ప్రియాంక గాంధీ రెచ్చగొట్టారని వ్యాఖ్య- తిరస్కరించిన కాంగ్రెస్ నాయకురాలు

Priyanka Gandhi On Kiren Rijiju Comments
Congress MP Priyanka Gandhi Vadra (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 12, 2026 at 1:06 PM IST

Priyanka On Kiren Rijiju Comments : లోక్​సభ స్పీకర్ ఛాంబర్​లో జరిగిన ఘటనపై కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు చేసిన ఆరోపణలను కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఖండించారు. తాను ఎవరినీ రెచ్చగొట్టలేదని, అలాగే దూషించలేదని స్పష్టం చేశారు. గురువారం పార్లమెంట్ ఆవరణంలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు తెలిపారు.

'మేం ఎవరినీ దూషించలేదు. ఒకరిద్దరు ఎంపీలు ఆవేశంలో ఉన్నారు. వారు తమ భావాలను వ్యక్తం చేశారు. నేను వారిని రెచ్చగొట్టానని రిజిజు అన్నారు. ఇది అబద్ధం. నేను నిశ్శబద్దంగా కూర్చున్నా. చివరల్లో మాత్రమే శాంతియుతంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పా' అని ప్రియాంక గాంధీ అన్నారు.

భారత్– యూఎస్ ఒప్పందంపై విమర్శ
భారత్​- అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందంపై ప్రియాంక గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ట్రేడ్​ డీల వల్ల రైతులకు భారీ నష్టాన్ని కలిగిందని తెలిపారు. అందుకే గురువారం దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక, రైతుల సంఘాలు సమ్మె చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఆ సమ్మెకు తాము పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

ఆ చర్యలు రాహుల్​ను భయపెట్టలేవు : ప్రియాంక
కాంగ్రెస్ నేత, లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై తీసుకుంటున్న చర్యలపై గురించి ప్రియాంక గాంధీ మాట్లాడారు. రాహుల్ గాంధీపై ఎఫ్​ఐఆర్​లు, కేసులు నమోదు చేస్తారని ఆరోపించారు. వారు ఏదైనా చేస్తారని, కానీ ఇవేవీ రాహుల్ గాంధీని భయపెట్టవని తెలిపారు.

కాంగ్రెస్ ఎంపీల వీడియోను షేర్​ చేసిన రిజిజు
మరోవైపు లోక్​సభ స్పీకర్​ ఛాంబర్​లోకి కాంగ్రెస్ ఎంపీ వెళ్లిన వీడియోను కేంద్రమంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఎక్స్​లో షేర్​ చేశారు. స్పీకర్​ చాంబర్​లోకి 20- 25 మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ప్రవేశించి ఆయనను దూషించారని ఆరోపించారు. ఇది ఒక కాంగ్రెస్ ఎంపీ తీసిన వీడియో అని చెప్పారు. తమ పార్టీ చర్చలను నమ్ముతుందని భౌతికంగా బెదిరించడాన్ని ఎప్పుడూ ప్రోత్సహించదని పేర్కొన్నారు.

'ప్రియాంక, కాంగ్రెస్ నేతలు అక్కడే ఉన్నారు'
కాంగ్రెస్ ఎంపీలు స్పీకర్ ఛాంబర్​లోకి వెళ్లి దుర్భాషలాడారని బుధవారం కిరణ్ రిజిజు పేర్కొన్నారు. ప్రియాంక గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్ సహా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు అక్కడే ఉండి ఎంపీలను రెచ్చగొట్టారని ఆరోపించారు. తాను కూడా అక్కడే ఉన్నానని, స్పీకర్ చాలా దయగల వ్యక్తి అని, లేకపోతే కఠిన చర్యలు తీసుకునేవారని చెప్పారు. తమ ఎంపీలు ఎవరితోనైనా వాదనకు దిగితే తమ నాయకుడు వారిని ఆపేవారని అన్నారు. కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎంపీలను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీలు స్పీకర్ నియమాలను కూడా పాటించలేదని పేర్కొన్నారు.

రాహుల్​పై ప్రివిలేజ్ నోటీసు
అలాగే రాహుల్ గాంధీపై ప్రివిలేజ్ నోటీస్ ఇవ్వనున్నట్లు కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న రాహుల్ గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై తప్పుడు, నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేశారని విమర్శించారు. అలాగే సభను తప్పుదారి పట్టించినందుకు ఈ ప్రివిలేజ్ నోటీసు ఇస్తామని తెలిపారు. ఒక ఎంపీపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వాలని, కానీ రాహుల్ గాంధీ అలా చేయలేదని అన్నారు. అలాగే కేంద్ర బడ్జెట్‌పై చర్చ సందర్భంగా తన ప్రసంగం తర్వాత రాహుల్ సభ నుంచి వెళ్లిపోవడాన్ని రిజిజు తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు.

'బడ్జెట్‌పై చర్చకు విపక్షనేత రాహుల్ ఎటువంటి ఉపయోగకరమైన సహకారం అందించలేదు. ఆయన కేవలం విచిత్రమైన ఆరోపణలు మాత్రమే చేశారు. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్‌పై సమాధానం ఇస్తారని రాహుల్‌కు నేను చెప్పాను. ఆ సమయంలో సభలో ఉండాలని ఆయన్ను కోరాను. తన ప్రసంగం అయిన వెంటనే రాహుల్ సభ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఒక సభ్యుడు ప్రసంగం చేసిన వెంటనే సభ నుంచి బయటకు వెళ్లకూడదనే నియమం ఉంది' అని కిరణ్ రిజిజు అన్నారు.

