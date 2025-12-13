Telangana Panchayat Elections Results2025

పేరు మార్చితే ఖర్చు తప్ప ఏం లాభం? అసలు ఆ అవసరమేంటి?: ప్రియాంక గాంధీ

ఉపాధి హామీ పథకం పేరు మార్పుపై ప్రియాంకా గాంధీ

Priyanka Gandhi
Priyanka Gandhi (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 4:33 PM IST

Priyanka on MGNREGA : ఉపాధి హామీ పథకం పేరు మార్చడం వల్ల ప్రజలకు చేకూరే ప్రయోజనమేంటని కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGA) పేరును పూజ్య బాపు గ్రామీణ్‌ రోజ్‌గార్ యోజనగా మార్చడం వల్ల డబ్బులు ఖర్చు తప్ప మరే ఉపయోగం లేదని విమర్శించారు.

వంద రోజులు ఉపాధి కల్పించి పేదల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగు పరచడం కోసం ఆ కార్యక్రమం ఎన్నో ఏళ్లుగా అమల్లో ఉందని గుర్తు చేసారు. కానీ ఇప్పుడు పేరు మార్చాల్సిన అవసరం ఏంటో తనకు అర్థం కావట్లేదని అన్నారు. పథకం పేరు మార్చడం వల్ల కార్యాలయాలు, వస్తువులపై ఇప్పటికే ముద్రించిన పేరు మార్చాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. ఇది ఖరీదైన ప్రక్రియ అని, చాలా డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుందని తెలిపారు.

పేర్లు మార్చడంలో మోదీ ప్రభుత్వం మాస్టర్!
అయితే పథకాల పేర్లు మార్చడంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 'మాస్టర్' అని కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్ విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. ఆ చర్యలు తీసుకోవడానికి "మహాత్మా గాంధీ పేరులో ఉన్న తప్పు ఏమిటి" అని ప్రశ్నించారు. "నిర్మల్ భారత్ అభియాన్‌ను స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్‌గా, గ్రామీణ ఎల్‌పీజీ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఉజ్వలగా పేరు మార్చారు. రీ-ప్యాకేజింగ్, బ్రాండింగ్‌లో వారు నిపుణులు" అని ఆయన అన్నారు. "వారు పండిట్ నెహ్రూను ద్వేషిస్తారు, కానీ వారు మహాత్మా గాంధీని కూడా ద్వేషిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. మహాత్మా గాంధీ అనే పేరులో తప్పేముంది? మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం పేరును పూజ్య బాపు గ్రామీణ్‌ రోజ్‌గార్ యోజనగా ఎందుకు మార్చాలి?" అని రమేశ్ ప్రశ్నించారు.

ఘనత కోసమే పేరు మార్పా?
ఒకప్పుడు ఎంజీఎన్‌ఆర్‌ఈజీఏను "వైఫల్యానికి చిహ్నం" అని పిలిచిన ప్రధాని, ఇప్పుడు పథకానికి ఘనత దక్కించుకోవడానికి దాని పేరు మారుస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ఆరోపించారు. "పేరు మార్పు చర్య పథకానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్న నిర్లక్ష్యాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి చేసే ఒక పైపై మార్పు తప్ప మరొకటి కాదు" అని వేణుగోపాల్ అన్నారు.

ఎంజీఎన్‌ఆర్‌ఈజీఏ కార్మికులు అధిక వేతనాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారని, అయితే కేంద్రం ఏటా ఆ పథకానికి కేటాయించే నిధులను తగ్గిస్తోందని తెలిపారు. "బకాయిలు పేరుకుపోతూనే ఉన్నాయి. ఇది ఈ పథకానికి నెమ్మదిగా మూసివేయడానికి జాగ్రత్తగా పన్నిన వ్యూహంలా కనిపిస్తోంది. వాస్తవానికి, ఈ ప్రభుత్వానికి సంక్షేమాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశం లేదు. ఆలోచనలు అయిపోయినప్పుడు కేవలం నటిస్తోంది" అని వేణుగోపాల్ ఆరోపించారు.

మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం, ఎంజీఎన్‌ఆర్‌ఈజీఏ లేదా ఎన్‌ఆర్‌ఈజీఏగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కుటుంబాల జీవనోపాధి భద్రతను పెంపొందించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఒక ప్రధాన పథకం. దీని కింద ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో సభ్యులు శారీరక శ్రమ చేయడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చే ప్రతి కుటుంబానికి కనీసం 100 రోజుల హామీతో కూడిన వేతన ఉపాధిని అందిస్తారు. దీనిని 2005లో చట్టంగా రూపొందించారు. ఇప్పుడు మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును పూజ్య బాపు గ్రామీణ్‌ రోజ్‌గార్ యోజనగా పేరు మారుస్తూ కేంద్ర కేబినెట్‌ నిర్ణయం తీసుకుంది. పనిదినాల సంఖ్యను 100 నుంచి 125కి పెంచింది. ఒక రోజుకు ఇచ్చే కనీస వేతనాన్ని 240కి పెంచింది.

