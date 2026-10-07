'ఎంపీలను కొడతారా? ఇక్కడి నుంచి కదిలేదే లేదు'- నేలపై పడుకొని ప్రియాంక గాంధీ నిరసన
జంతర్ మంతర్వైపు వెళ్తున్న ఇండియా కూటమి ఎంపీలను అడ్జుకున్న దిల్లీ పోలీసులు- నేలపై పడుకొని నిరసన తెలిపిన ప్రియాంక గాంధీ- పోలీసులు తనను గాయపరిచి కింద పడేశారని ఆగ్రహం!
Published : October 7, 2026 at 6:57 PM IST
Priyanka Gandhi Protest : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో ఇండియా కూటమి ఎంపీలు చేపట్టిన ఆందోళన ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో తీవ్ర అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ జంతర్ మంతర్కు ర్యాలీగా వెళ్తున్న ప్రతిపక్ష పార్టీల ఎంపీలను దిల్లీ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పలువురు ఎంపీలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇదే సమయంలో పోలీసులు తమను ముందుకు వెళ్లకుండా అడ్డుకోవడంతో కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా అక్కడే రోడ్డు మీదే నేలపైనే పడుకొని నిరసన వ్యక్తం చేశారు. తనను అక్కడి నుంచి లేపేందుకు ప్రయత్నించగా, మహిళా పోలీసులు తనపై దాడి చేశారని, తన శరీరమంతా గోళ్లతో గాయపరిచారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'నేను ఇక్కడి నుంచి కదిలేది లేదు. కేవలం ఎన్నికల సంఘాన్ని కలవాలనుకున్న ఎంపీలతో వారు ప్రవర్తించే తీరు ఇదేనా? ఈ విధంగా ఎంపీలను కొడతారా? మహిళా పోలీసులు నన్ను గోళ్లతో గాయపరిచి కిందికి తోసేశారు. వారి బలగాలను వెనక్కి పిలవమనండి' అని ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
VIDEO | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) lied down on road, holding a copy of the Constitution in her hands (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/oB3EuMkuvP— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
రాహుల్ను అదుపులోకి తీసుకున్నపోలీసులు
అనంతరం పోలీసులు జంతర్ మంతర్ సమీపంలోని ఆందోళన స్థలం నుంచి ప్రియాంక గాంధీని తరలించారు. మరోవైపు లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ సహా పలువురు ఎంపీలను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.