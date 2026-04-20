ఛత్తీస్గఢ్లో కూలిన ప్రైవేట్ జెట్- పైలట్, కో-పైలట్ మృతి!
ఛత్తీస్గఢ్లో కూలిన ప్రైవేట్ జెట్- చెట్టును ఢోకొట్టడమే కారణమా?
Published : April 20, 2026 at 5:22 PM IST
Private Jet Crashes in Chhattisgarh : ఛత్తీస్గఢ్లోని జశ్పూర్ జిల్లా అటవీ ప్రాంతంలో ఒక ప్రైవేట్ జెట్ నేలకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు పైలట్లు మృతిచెందారు. రతన్పహ్లీ అడవిలో భూమికి కేవలం 30 అడుగుల ఎత్తులో ఎగురడం వల్ల ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో విమానం చెట్టును ఢీకొన్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. ఎయిర్ట్రాఫిక్ కంట్రోల్తో సంబంధాలు తెగిపోయినట్లు తెలుసుకున్న సహాయక సిబ్బంది వెంటనే ఆ దట్టమైన అడవిలో రెస్క్యూ చర్యలు చేపట్టారు.
छत्तीसगढ़ : जशपुर के जंगलों में प्राइवेट चार्टर प्लेन क्रैश हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि पहाड़ी से टकराने के बाद प्लेन नीचे गिरा और आग लग गई। इसमें कितने लोग सवार थे, अभी कोई जानकारी नहीं है। pic.twitter.com/5Aoe93sTXY— Sachin Gupta (@Sachingupta) April 20, 2026