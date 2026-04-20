ETV Bharat / bharat

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో కూలిన ప్రైవేట్ జెట్- పైలట్, కో-పైలట్ మృతి!

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో కూలిన ప్రైవేట్ జెట్- చెట్టును ఢోకొట్టడమే కారణమా?

Private Jet Crashes in Chhattisgarh
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 5:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Private Jet Crashes in Chhattisgarh : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని జశ్‌పూర్ జిల్లా అటవీ ప్రాంతంలో ఒక ప్రైవేట్‌ జెట్‌ నేలకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు పైలట్లు మృతిచెందారు. రతన్‌పహ్లీ అడవిలో భూమికి కేవలం 30 అడుగుల ఎత్తులో ఎగురడం వల్ల ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో విమానం చెట్టును ఢీకొన్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. ఎయిర్‌ట్రాఫిక్‌ కంట్రోల్‌తో సంబంధాలు తెగిపోయినట్లు తెలుసుకున్న సహాయక సిబ్బంది వెంటనే ఆ దట్టమైన అడవిలో రెస్క్యూ చర్యలు చేపట్టారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.