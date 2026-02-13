ETV Bharat / bharat

3 నెలల చిన్నారిని 2.5లక్షలకు అమ్మేసిన వైద్యుడు- చికిత్స పేరుతో తల్లిదండ్రులను నమ్మించి మోసం

శిశు సంక్షేమ శాఖకు గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఫిర్యాదు- కేసు నమోదు చేసుకుని సంబంధిత మహిళను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు​- పరారీలో ఉన్న వైద్యుడి కోసం గాలింపు చర్యలు

3 Months Baby Girl Sold At Ghondia
3 Months Baby Girl Sold At Ghondia (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 13, 2026 at 12:13 PM IST

Baby Girl Sold At Ghondia : ఓ ప్రైవేట్​ డాక్టర్​ వైద్య వృత్తికే చెడ్డపేరును తీసుకొచ్చాడు. చికిత్స చేయిస్తానంటూ మాయమాటలు చెప్పి తల్లిదండ్రులను నమ్మించాడు. డబ్బులకు ఆశపడి 2.5 లక్షలకు వేరే మహిళకు ఆ చిన్నారిని అమ్మేశాడు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని గోండియా జిల్లాలో వెలుగులోకి వచ్చింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు డాక్టర్​తో కలిపి దీని వెనక ఉన్న మరో ఐదుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. అలాగే చిన్నారిని కొన్న మహిళను అరెస్ట్​ చేశారు. కానీ ఆ కేసులో ప్రధాన వ్యక్తి డాక్టర్​ నితేశ్ బాజ్‌పేయీతో మరికొంతమంది పరారీలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం వారి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అమ్మిన చిన్నారి వయసు మూడు నెలలు. కానీ ఆమెను తీసుకున్న మహిళ మాత్రం 15-20 రోజుల వయసు అని తెలిపింది. అయితే చిన్నారి పుట్టినప్పుడు 1300 కిలో గ్రాములు ఉండటంతో ఆ చిన్నారిని గంగాభాయి ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఆ తర్వాత కూడా చిన్నారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడలేదు. దీంతో డాక్టర్లు ఆ పాప వైద్య చికిత్సకు చాలా ఖర్చు అవుతుందని పాప తండ్రితో చెప్పారు. నాగ్‌పుర్‌లోని ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ నుంచి ఆర్థిక సహాయం తీసుకుని, ఆ పాపకు చికిత్స చేయిస్తామని ఆ తండ్రిని నమ్మించారు. అక్కడికి తల్లిదండ్రులు అవసరం లేదని అన్నారు.

గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఇచ్చిన సమాచారంతో
ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన భండారా జిల్లా మొహది తాలూకాలోని పండర్‌బోడికి చెందిన మల్తీ ప్రకాశ్​ వాఘ్‌మారే ఇంట్లో 10 నెలల చిన్నారిని చూశానని ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మహిళ సంక్షేమ, అభివృద్ధి శాఖకు హెల్ప్​లైన్​ నెం 1098 ద్వారా సమాచారమిచ్చాడు. విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే జిల్లా కోఆర్డినేటర్​తో పాటు సిబ్బంది వాగ్మేర్​ ఇంటికి చేరుకున్నారు. అక్కడికి వెళ్లి చూస్తే పాప వారింట్లోనే ఉంది. ఆ పాపను గోండియా నుంచి తీసుకొచ్చానని మాల్తీ అక్కడికి వెళ్లిన సిబ్బందితో తెలిపింది. దీంతో తదుపరి విచారణ కోసం ఫిబ్రవరి 3న భండారాలోని శిశు సంక్షేమ, అభివృద్ధి శాఖకు రావాలని ఆదేశించారు. కానీ ఆమె ఫిబ్రవరి 3న విచారణకు హాజరు కాలేదు. దీంతో శిశు సంక్షేమ కోఆర్టినేటర్​ జరిగిన విషయాన్నంత పోలీసులకు వివరించారు. వారాతి పోలీస్ స్టేషన్​ సిబ్బంది వెంటనే పండర్‌బోడికి వాఘ్‌మారే ఇంటికి చేరుకున్నారు. కానీ పాపను తీసుకుని ఆమె ఎక్కడికో వెళ్లిందని పోలీసులు విషయం తెలుసుకున్నారు. కుషారీ పాట వద్ద ఆమె వెళ్తున్న వాహానాన్ని ఆపి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

తల్లిదండ్రులు ఏమంటున్నారు?
ఆ పాప సొంత అమ్మనాన్నలు ఈ విషయంపై సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు ఇవ్వలేదు. అంతేకాక ఓ వైద్యుడి సలహా కోసం గోండియాకు తీసుకెళ్లినట్టు ఆ అమ్మనాన్నలు జిల్లా శిశు సంక్షేమ అధికారితో అన్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఐదుగురిపై కేసు నమోదు చేసుకోగా, వారిలో ఒకరిని ఇప్పటికే అరెస్ట్​ చేశారు. ముఖ్యంగా కేసులో ఇప్పటివరకు ఒక వ్యక్తిని మాత్రమే అరెస్టు చేశారు. ప్రధాన సూత్రధారి డాక్టర్ నితేశ్ బాజ్‌పేయీ పరారీలో ఉన్నాడు. పోలీసులు అతని కోసం వెతుకుతున్నారు.

క్రైమ్​ ఫ్రీ విలేజ్​- గొడవలకు అక్కడ చోటులేదు! ఇంతవరకూ ఒక్క కేసూ నమోదు కాలేదు!

