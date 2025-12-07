ETV Bharat / bharat

'స్మార్ట్' జైలు- ఖైదీలపై కదలికలపై AI కన్ను- డిజిటల్ నిఘాలో కారాగారం!

పరప్పన అగ్రహార కారాగారంలో ఏఐ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్- ఖైదీల కదలికలపై పూర్తి నిఘా

Bengaluru Central Jail
Bengaluru Central Jail (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 7, 2025 at 2:41 PM IST

3 Min Read
Prisoners Tracking System : రాష్ట్రంలోని జైళ్లను స్మార్ట్‌గా మార్చేందుకు జైళ్ల శాఖ సిద్ధమైంది. ఖైదీల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు ఏఐ సాంకేతికను వినియోగించేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. జైళ్లలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలు, మొబైల్ ఫోన్ల వాడకం, డ్రగ్స్ వినియోగం వంటి చట్టవిరుద్ధ పనులకు చెక్ పెట్టేందుకు కర్ణాటక జైళ్ల శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో జైళ్లను 'స్మార్ట్'గా మార్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఖైదీల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు ఏఐ సాంకేతికను వినియోగించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందుకోసం 'ప్రిజనర్స్ ట్రాకింగ్ మూవ్‌మెంట్ సిస్టమ్'ను అమలు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సాంకేతికతను తొలుత పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా బెంగళూరులోని పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైలులో అమలుకు శ్రీకారం చుట్టింది.

జైళ్ల పరిపాలనలో పూర్తి పారదర్శకత, జవాబుదారీతనమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రాజెక్టును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. రూ.2.25 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపడుతున్న ఈ వ్యవస్థను కేవలం మూడు నెలల్లో పూర్తి చేయాలని జైళ్ల శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని జైళ్లను 'స్మార్ట్' జైళ్లుగా మార్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైలులో తొలి అడుగు పడింది.

ట్రాకింగ్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుందంటే?
జైలులోని ప్రస్తుతం ఉన్న సీసీ కెమెరాలకు ఏఐ సాంకేతికతను జోడిస్తారు. జైలులోని ఖైదీల అనుమానాస్పద కదలికలను ఆటోమేటిక్‌గా గుర్తించేలా వ్యవస్థను మెరుగుపర్చనున్నారు. సందర్శకులను కలిసిన తర్వాత ఖైదీలు నేరుగా తమ బ్యారక్‌లకు వెళ్లకుండా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లడాన్ని నిరోధించడానికి బయోమెట్రిక్‌తో కూడిన టోకెన్ వ్యవస్థను తీసుకురానున్నారు. ఈ డిజిటల్ టోకెన్‌లో ఖైదీ వివరాలు, సమయం రిజిస్టర్ చేసి ఉంటాయి. దీంతో ఖైదీలు తమ గమ్యస్థానానికి చేరుకున్న వెంటనే ఆ వివరాలు సాఫ్ట్‌వేర్‌లో అప్‌డేట్ అవుతాయి.

జైలు కాంటీన్‌లో బన్స్, బిస్కెట్లు వంటి వస్తువులు కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఖైదీలు వాలెట్ లేదా టోకన్ ద్వారా చెల్లిస్తారు. ఎవరు ఏమి కొనుగోలు చేశారు. ఎప్పుడు కొనుగోలు చేశారు. ఎంత మొత్తం ఖర్చు చేశాడు అన్న వివరాలన్నీ డేటాలో నమోదవుతాయి. ములాఖత్ రూములు, బారక్స్, వంటశాల, వర్క్‌స్పేస్, కోర్టు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ రూమ్, క్యాంటీన్స్‌లో లావాదేవీలు, అన్ని ప్రదేశాల్లో ఖైదీలు ఎంతసేపు గడిపారు, ఎవరిని కలిశారు లాంటి డేటా కూడా 24/7 ట్రాక్ చేయడానికి జైళ్ల శాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఒక ప్రత్యేక కమాండ్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు జైలుతో పాటు రాష్ట్రంలోని ఇతర కేంద్ర జైళ్లలోని కదలికలు కూడా పరిశీలించవచ్చు.

ప్రస్తుతం బెంగళూరు జైలులో సుమారు 5,000 మంది ఖైదీలు ఉన్నారు. వారానికి రెండుసార్లు మాత్రమే 10 నిమిషాల ఫోన్ మాట్లాడే అనుమతి ఉండడం వల్ల క్యూ ఎక్కువగా ఉంటోంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్రంలోని 8 సెంట్రల్ జైళ్లల్లో మొత్తం 115 డిజిటల్ కాలింగ్ బూత్‌లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఆ కాల్స్‌ను రికార్డు చేయనున్నారు.

"ఖైదీలు ఎవరిని కలిశారు? అక్కడ ఎంత సమయం గడిపారు? అనే వివరాలతో సహా, ములాఖత్ రూమ్, బ్యారక్స్, వంటగది, పని ప్రదేశం, అలాగే కోర్టు విచారణల కోసం వినియోగించే వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ వ్యవస్థ ఉన్న గది వంటి మూలను కొత్త వ్యవస్థతో ట్రక్ చేయవచ్చు. ఖైదీల ప్రతి కదలికను పర్యవేక్షించడానికి శాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఒక కమాండ్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు కానుంది. పరప్పన అగ్రహార జైలు, రాష్ట్రంలోని ఇతర కేంద్ర జైళ్ల ఖైదీలను కేంద్ర కార్యాలయంలోని కమాండ్ సెంటర్ ద్వారా పర్యవేక్షించవచ్చు" అని ఓ సీనియర్ అధికారి ఈటీవీ భారత్‌కు చెప్పారు.

డిజిటల్ నిఘాతో పాటు విచారణలో ఉన్న ఖైదీలు, శిక్ష పడిన ఖైదీలు కలిసి నేరాలకు ప్లాన్ చేయకుండా నిరోధించడంపై అధికారులు ఫోకస్ పెట్టారు. ఇందుకోసం వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలను సైతం తీసుకున్నారు. ఆహారం తీసుకోవడం, చికిత్స పొందడం వంటి సాకులతో ఖైదీలు ఒకే చోట గుమిగూడకుండా ఉండేందుకు, విచారణ ఖైదీలు, శిక్ష పడిన ఖైదీల కోసం ప్రత్యేక క్యాంటీన్‌లు, ఔట్ పేషెంట్ డిపార్ట్‌మెంట్​లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని ద్వారా జైళ్లను మరింత మెరుగ్గా తయారవుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ వ్యవస్థను తొలి దశలో పరప్పన అగ్రహార జైలులో అమలు చేసి తర్వాత రాష్ట్రంలోని అన్ని జైళ్లకు విస్తరించనున్నారు.

