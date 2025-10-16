ETV Bharat / bharat

ఇంధనం విషయంలో వినియోగదారుల ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యత : ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై భారత్​ స్పందన

ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన భారత్, రష్యా

India On Trump Oil Purchase
MEA spokesperson Randhir Jaiswal (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 16, 2025 at 12:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India On Trump Oil Purchase : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు నిలిపివేయనున్నట్లు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలపై భారత్‌ స్పందించింది. దేశంలో వినియోగదారుల ప్రయోజనాలకే పెద్దపీట వేస్తామని భారత విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. భారత దిగుమతి విధానాలు పూర్తిగా ఆ లక్ష్యంపైనే ఆధారపడి ఉంటాయని తేల్చి చెప్పింది. ఈ మేరకు దేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి రణధీర్‌ జైస్వాల్‌ ఓ ప్రకటనను విడుదల చేశారు.

'భారత్‌కు చమురు, గ్యాస్‌ సరఫరా చేసే దేశాల్లో రష్యా ప్రధాన వాటాదారుగా ఉంది. అస్థిర ఇంధన పరిస్థితుల్లో భారత వినియోగదారులకు ప్రయోజనం కలిగించేలా వ్యవహరించడమే మా ప్రాధాన్యత. భారత దిగుమతి విధానాలు పూర్తిగా ఆ లక్ష్యంపై ఆధాపడి ఉంటాయి. స్థిరమైన ఇంధన ధరలు, సురక్షిత సరఫరాలే భారత ఇంధన విధానం రెండు ముఖ్య లక్ష్యాలు. ఇంధన సోర్సింగ్‌ను విస్తృతం చేయడం, మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వైవిధ్యభరితం చేయడం ఉంటుంది. అమెరికా నుంచి ఇంధన సేకరణను విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. గత దశాబ్దంలో ఇది స్థిరంగా పురోగమిస్తోంది. ప్రస్తుత అమెరికా ప్రభుత్వం భారత్‌తో ఇంధన సహకారాన్ని పెంపొందించుకోడానికి ఆసక్తిగా ఉంది. దీనిపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి' అని జైస్వాల్ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

దేశ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా సంబంధాలు ఉంటాయ్ : రష్యా
మరోవైపు ట్రంప్​ వ్యాఖ్యలపై దిల్లీలోని రష్యా రాయబారి డెనిస్​ అలిపోవ్ స్పందించారు. రష్యాతో భారత్‌కు ఉన్న ఇంధన సంబంధాలు, ఆ దేశ ప్రయోజనాలకు అనుగణంగా ఉన్నాయని అన్నారు. తమ చమురు దిగుమతులు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకమని పేర్కొన్నారు. ఇరుదేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఉందని, అది నమ్మకం అనే దృఢమైన పునాదిపై ఆధారపడి ఉందని తెలిపారు. తాము భారత ప్రభుత్వ విధానాలను అర్థం చేసుకొని ముందుకుసాగుతున్నామని వెల్లడించారు. భారత్‌- అమెరికా సంబంధాల్లో తాము ఎలాంటి జోక్యం చేసుకోమని అన్నారు. అలాగే భారత్‌తో తమ దీర్ఘకాల సంబంధాలను కొనసాగిస్తామని డెనిస్ స్పష్టం చేశారు.

రష్యా నుంచి భారత్‌ చమురు కొనుగోలు నిలినివేయనుందని ఈ మేరకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించడంపై కలకలం రేగింది. ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధానికి సంబంధించి రష్యాను ఒంటరి చేయడంలో ఇదొక కీలక అడుగుగా ట్రంప్‌ అభివర్ణించారు. రష్యా నుంచి చైనా కూడా చమురు కొనకుండా చేస్తానని ఇక అదే మిగిలి ఉందని ట్రంప్‌ అన్నారు. ప్రధాని మోదీ తనకు స్నేహితుడని, తమ మధ్య గొప్ప అనుబంధం ఉన్నట్లు తెలిపారు. చమురు కొనుగోలు నిలిపివేత ఇప్పటికిప్పుడు జరగకపోయినా కొంతకాలం తర్వాత ముగిసిపోతుందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యనించారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌, ఉక్రెయిన్‌, మాస్కో ప్రజల ప్రాణాలు తీయడాన్ని ఆపాలని కోరుకుంటున్నాని అన్నారు. భారత్ చమురు కొనుగోలు చేయకపోతే ఈ యుద్ధం ముగింపు మరింత సులభతరం అవుతుందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

సెప్టెంబర్‌లో భారత్‌ దిగుమతి చేసుకున్న ముడి చమురులో రష్యా వాటా 34 శాతంగా ఉంది. గత కొన్ని నెలలుగా రష్యానే భారత్​కు ప్రధాన ముడి చమురు సరఫరాదారుగా ఉంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న కారణంగా భారత్‌పై ట్రంప్‌ ఇప్పటికే 25 శాతం అదనపు సుంకాలు విధించారు. అయినప్పటికీ తమ వినియోగదారుల ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని తక్కువ ధరకు ఎక్కడ చమురు లభిస్తే అక్కడ కొంటామని భారత్‌ పదే పదే తేల్చి చెప్పింది. మరోవైపు అమెరికా నుంచి చమురు కొనుగోలుకు సిద్ధంగానే ఉన్నామని కూడా భారత్‌ ఇది వరకే చెప్పింది. సరైన ధర లభిస్తేనే ఈ అంశాన్ని ఆలోచిస్తామని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం భారత్-అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం చర్చలు నడుస్తున్న సమయంలో ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

TAGGED:

INDIA ON TRUMP OIL PURCHASE
INDIA RUSSIA RELATION
INDIA ON RUSSIA OIL PURCHASE
MEA ON TRUMP OIL COMMNETS
INDIA ON TRUMP OIL PURCHASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.