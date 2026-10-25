నమో ఘాట్లో IAF ఎయిర్ షో- విన్యాసాలను వీక్షించిన ప్రధాని మోదీ
ఉత్తర్ప్రదేశ్ వారణాసిలో భారత వాయుసేన 94వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని చేపట్టిన వైమానిక ప్రదర్శన ముగిసింది. నమో ఘాట్ వద్ద జరిగిన ముగింపు వేడుకలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హాజరయ్యారు.
Published : October 25, 2026 at 3:18 PM IST
PM Modi Varanasi Visit : భారత వాయుసేన 94వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఉత్తర్ప్రదేశ్ వారణాసిలో వైమానిక ప్రదర్శన చేపట్టింది. నమో ఘాట్ వద్ద జరిగిన ముగింపు వేడుకలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హాజరయ్యారు. ఆయన వెంట రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, యూపీ గవర్నర్ ఆనందీ బెన్ పటేల్, ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా వాయుసేన చేపట్టిన విన్యాసాలను మోదీ వీక్షించారు.
గంగానది తీరాన భారత యుద్ధ విమానాలు చేసిన విన్యాసాలు చూపరులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి. సుఖోయ్, తేజస్ యుద్ధవిమానాలు సహా పలు హెలికాప్టర్లు తమ సత్తా చాటాయి. మూడు కిరణ్ విమానాలు వీ ఆకారంలో త్రివర్ణ పతాక రంగులను గగనతలంలో వెదజల్లుతూ దూసుకెళ్లగా, MI-17 హెలికాప్టర్లు ఓంకార్ ఆకృతిలో కనువిందు చేశాయి. సూర్యకిరణ్ ఏరోబాటిక్ బృందం, సారంగ్ హెలికాప్టర్ల బృందం చేసిన సాహసోపేత విన్యాసాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్లో కీలక పాత్ర పోషించిన రఫేల్ యుద్ధవిమానాలు కూడా విన్యాసాల్లో పాల్గొన్నాయి. ఇంకా ఈ ప్రదర్శనలో తేజస్, లైట్ కాంబాట్ హెలికాప్టర్ (LCH) 'ప్రచండ్', IL-76, IL-78, C-295, AN-32 వంటి విమానాలతో పాటు, SU-30MKI అత్యాధునిక యుద్ధ విమానాలు ప్రదర్శితమయ్యాయి.
Varanasi air show…Magnificent! https://t.co/nc1c5psdt8— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026
వారణాసిలో ప్రధాని మోదీ రోడ్ షో
అంతకుముందు ప్రధాని మోదీ వారణాసిలో రోడ్ షో నిర్వహించారు. వేలాది మంది స్థానికులు, పార్టీ కార్యకర్తలు, మహిళలు బీజేపీ జెండాలు, జాతీయ త్రివర్ణ పతాకం, పూలు, సాంప్రదాయ డప్పులతో ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. ప్రధానమంత్రి తన వాహనం నుంచి జనసమూహానికి అభివాదం చేయగా, ప్రజలు "హర్ హర్ మహాదేవ్", "జై శ్రీరామ్" అంటూ నినాదాలు చేశారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ వారణాసి పోలీస్ లైన్కు చేరుకుని, అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో నమో ఘాట్కు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో మార్గం పొడవునా ఎనిమిది స్వాగత కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మొదటి కేంద్రం వద్ద మహిళలు, ఆ తర్వాత ఇతర బృందాలు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. పోలీస్ లైన్స్ ప్రధాన గేటు, పోలీస్ లైన్స్ క్రాసింగ్, ఖజూరి-మఖ్బూల్ ఆలం రోడ్డులోని యెస్ బ్యాంక్, హుకుల్గంజ్ తిరుముహాని, చౌకాఘాట్ కలప మార్కెట్, సిటీ రైల్వే స్టేషన్, గోల్ గడ్డా క్రాసింగ్, రైల్వే అండర్పాస్, నమో ఘాట్ సమీపంలోని సీఎన్జీ స్టేషన్ వద్ద, అనేక చోట్ల టెంట్లు ఏర్పాటు చేసి ఈ పాయింట్లను నెలకొల్పారు.
#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi witnesses the Air Force Day Aerial Display-2026 at Namo Ghat in Varanasi. The programme will commemorate the 94th anniversary of the Indian Air Force and will be held under the theme “Wings over Ganges”. Defence Minister Rajnath Singh, Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel, and Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath also present. (Source: DD News)— ANI (@ANI) October 25, 2026
నూతన వస్త్ర పరిశ్రమను ప్రారంభించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
అటు ఉత్తర్ప్రదేశ్ వారణాసిలో ప్రముఖ వస్త్ర తయారీ సంస్థ అరవింద్ లిమిటెడ్ నెలకొల్పిన నూతన వస్త్ర పరిశ్రమను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తర్ప్రదేశ్ గవర్నర్ ఆనందిబెన్ పటేల్, ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ పాల్గొన్నారు. ప్రారంభోత్సవం అనంతరం పరిశ్రమలో మహిళా కార్మికులతో ప్రధాని ముచ్చటించారు. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో ఏర్పాటు చేసిన, ఈ నూతన పరిశ్రమ ద్వారా స్థానికంగా పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా మహిళలకు ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు ఈ ప్రాంత ఆర్థిక ప్రగతికి ఇది ఎంతో దోహదం చేస్తుందని వెల్లడించారు. వారణాసిలో తయారైన దుస్తులను అరవింద్ సంస్థ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఎగుమతి చేయనుందని వివరించారు. అంతకుముందు ప్రధాని మోదీ ఆదివారం ఉదయం వారణాసిలోని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుని, అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్ ద్వారా మిర్జామురాద్కు వెళ్లారు.
VIDEO | Varanasi: Prime Minister Narendra Modi, in the presence of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, inaugurates a new garment manufacturing facility in Varanasi. The facility aims to strengthen the city’s textile ecosystem and boost employment opportunities. Modi’s interaction with women from the sector highlighted the role of skill development, government schemes and entrepreneurship in advancing women’s empowerment. (Source: PM Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026
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