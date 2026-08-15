వికసిత్ భారత్ కోసం కలలు పెద్దగా కనండి: పంద్రాగస్టు ప్రసంగంలో ప్రధాని మోదీ పిలుపు
దిల్లీ ఎర్రకోటలో స్వాతంత్ర్య వేడుకలు- దిల్లీ ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ- జాతినుద్దేశించి ప్రధాని కీలక ప్రసంగం
Published : August 15, 2026 at 7:45 AM IST
PM Modi Flag Hoisting In Red Fort : 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు చిన్న కలలు ఇక సరిపోవని, ప్రతి ఒక్కరూ పెద్ద కలలు కనాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. 140 కోట్ల మంది భారతీయుల సంకల్పంతో దేశం వివిధ రంగాల్లో సరికొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తోందని అన్నారు. ప్రజలు స్వయం సమృద్ధిపై దృష్టి సారించాలని, స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అన్నారు. భారత 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకల సందర్భంగా దిల్లీలోని ఎర్రకోటపై మువ్వెన్నెల జెండాను ఎగురవేసిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఆ తర్వాత దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi hoists the National Flag at Red Fort on the 80th Independence Day.— ANI (@ANI) August 15, 2026
The hoisting of the National Flag was synchronised with the 21-Gun Salute by the gunners of the 1721 Field Battery (Ceremonial). The ceremonial battery, utilising the… pic.twitter.com/rbaiIKQpPU
"దేశం తన కలలు, ఆశయాల ప్రాతిపదికన ముందుకు సాగినప్పుడే గొప్పదిగా మారుతుంది. ప్రతి హృదయంలో 'వందేమాతరం' మార్మోగుతోందని, ప్రతి ఇంటా మువ్వన్నెల జెండా రెపరెపలాడుతోంది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఎర్రకోట ప్రాకారం నుంచి వందేమాతరం మార్మోగడం ఇదే తొలిసారి. 2047 నాటికి దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దుతాం. అత్యధిక జనాభా కలిగిన మన దేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారినప్పుడు, ప్రపంచం భారత్ వైపు చూసే దృక్పథం కచ్చితంగా మారిపోతుంది. పాత శతాబ్దపు చట్టాలపై ఆధారపడి 21వ శతాబ్దంలో భారతదేశం ఏమాత్రం ముందుకు సాగలేదు. మన ప్రస్తుత విజయాలను చూస్తే 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన భారత్ సంకల్పం నెరవేరకుండా ఉండలేదు. మనం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడి ఉండలేమని, స్వయం సమృద్ధి సాధించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ప్రజలు వోకల్ ఫర్ లోకల్ స్ఫూర్తిని అందిపుచ్చుకుంటున్నారని, ప్రతి భారతీయుడు ఇప్పుడు స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహిస్తూ అండగా నిలుస్తున్నాడు"
-- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
'ఇంధన భద్రత చాలా కీలకం'
దేశాన్ని ఆత్మనిర్భర్గా మార్చే దిశగా భారతదేశంలో సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేశామని, ఇప్పటికే వాటిలో ఉత్పత్తి ప్రారంభమైందని ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. దేశీయంగా తయారైన తొలి సెమీకండక్టర్ చిప్ త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుందని ఆయన తెలిపారు. ఆధునిక సాంకేతికతకు అత్యంత అవసరమైన అరుదైన ఖనిజాల కోసం నేడు ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు భారత్పై ఆధారపడుతున్నాయని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఈ రంగంలో స్వయం సమృద్ధిని సాధించే లక్ష్యంతో 'నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్'ను సైతం ప్రారంభించినట్లు గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇంధన భద్రత అనేది దేశానికి ఎంతో కీలకమని, ఇది నేటి కాలపు ప్రధాన అవసరమని మోదీ నొక్కిచెప్పారు. ఇంధన రంగంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించేందుకు తమ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనేక చారిత్రాత్మక చర్యలు చేపట్టిందని ఆయన ఎర్రకోట వేదికగా వెల్లడించారు.
VIDEO | Independence Day 2026: Addressing the nation from ramparts of Red Fort, PM Modi, says,
దేశంలో కొత్తగా 5 అణు రియాక్టర్లు
దేశంలో అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచే దిశగా 200 గిగావాట్ల భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నామని, ఈ లక్ష్య సాధన కోసం దేశంలో కొత్తగా 5 అణు రియాక్టర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. పర్యావరణ హితమైన ఇంధన వినియోగంలో భాగంగా దేశంలో ఇప్పటికే 50 లక్షలకు పైగా గృహాలు సౌర విద్యుత్ పరిధిలోకి వచ్చాయని మోదీ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.దేశ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే క్రమంలో నేడు దేశవ్యాప్తంగా 1.75 కోట్ల ఇళ్లకు పైపుల ద్వారా వంటగ్యాస్ చేరుతోందని ప్రధాని తెలిపారు. దేశంలో రైల్వేల విద్యుదీకరణ పనులు 1925లోనే ప్రారంభమయ్యాయని, అయితే తదుపరి 90 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలంలో కేవలం 30 శాతం పనులు మాత్రమే జరిగాయని మోదీ గుర్తుచేశారు. కానీ, గత దశాబ్ద కాలంలోనే తమ ప్రభుత్వం మిగిలిన 100 శాతం రైల్వే విద్యుదీకరణ పనులను పూర్తి చేసి రికార్డు సృష్టించిందని ఆయన గర్వంగా చెప్పారు.
యువత పాత్రే కీలకం!
అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశాన్ని నిర్మించే ప్రయాణంలో యువత పాత్ర చాలా కీలకమని మోదీ అన్నారు. దేశ అభివృద్ధి ద్వారా అత్యధిక ప్రయోజనం పొందేది కూడా యువతేనని స్పష్టం చేశారు. "గత 10, 12 ఏళ్లలో యువతకు సంబంధించి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. అందులో 'స్టార్టప్ ఇండియా' క్యాంపెయిన్ ఒకటి. నేడు దేశవ్యాప్తంగా 2.5 లక్షలకు పైగా రిజిస్టర్డ్ స్టార్టప్లు ఉన్నాయి. యువత తమకు తాముగా పనిచేస్తూనే, అనేక మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. ఆవిష్కరణల కోసం భారత ప్రభుత్వం ఏకంగా లక్ష కోట్ల రూపాయల నిధిని ఏర్పాటు చేసింది. యువత తమ కలలను సాకారం చేసుకోవడానికి ముందుకు రావాలని నేను కోరుతున్నాను. దానికి అవసరమైన వనరుల కొరత రానివ్వమని హామీ ఇస్తున్నాను" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi: From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi says, " ... nuclear energy is a major means of energy security. we have paved the way towards a new goal by passing the 'peace act' in parliament. by 2047, we are moving forward with the target of 100… pic.twitter.com/yqkfEASmeP— ANI (@ANI) August 15, 2026
ఫ్రీ కోచింగ్
మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు కోచింగ్ క్లాసుల పోటీ అనేది పెద్ద భారంగా తయారైందిని మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు. పిల్లలను కోచింగ్ క్లాస్లకు పంపకపోతే పరువు గల కుటుంబం కాదేమో అని ప్రతి తల్లిదండ్రులు అనుకుంటున్నారని అన్నారు. అందుకే తాము పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల గురించి ఆలోచిస్తూ, దేశంలోని యువతకు ఉచిత కోచింగ్ అందించే ఒక పూర్తి స్థాయి నెట్వర్క్ను మేము ఏర్పాటు చేయబోతున్నామని చెప్పారు.
నూతన ఆవిష్కరణలపై దృష్టి
గత పన్నెండేళ్లలో మన దేశంలో వివిధ రంగాల్లో ఎంతో వృద్ధి జరిగిందని మోదీ అన్నారు. సాంకేతికత, ఆవిష్కరణలపై దృష్టిపెట్టడం ద్వారా గత 12 ఏళ్లలో రక్షణ ఉత్పత్తులు 4 రెట్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ 7 రెట్లు, హైటెక్ రైల్వే కోచ్ల నిర్మాణం 21 రెట్లు, మొబైల్ ఫోన్ల తయారీ ఏకంగా 33 రెట్లు పెరిగిందని ప్రధాని వివరించారు. రైల్వే విద్యుదీకరణ విషయానికి వస్తే, తొలి 90 ఏళ్లలో కేవలం 30 శాతం మాత్రమే జరిగిందని, తమ 10 ఏళ్ల పాలనలో 70 శాతం పూర్తయిందని గుర్తుచేశారు. తమ ప్రభుత్వం చేసుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందాల వల్ల ఎంఎస్ఎంఈలకు, భారత వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు గ్లోబల్ మార్కెట్లో మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయని మోదీ అన్నారు.
డిజిటల్ లావాదేవీలు
ఇంటర్నెట్ యూజర్ల సంఖ్య నాలుగు రెట్లు పెరిగిందని మోదీ వెల్లడించారు. పేటెంట్ మంజూరులోనూ నాలుగు రెట్ల వృద్ధి నమోదైందని అన్నారు. "డిజిటల్ లావాదేవీలు ఏకంగా 100 రెట్లు పెరిగాయి. సామాన్య ప్రజల సదుపాయాల కల్పనపై కూడా అంతే తీవ్రంగా పనిచేశాం. ఏటా సగటున 15 రెట్లు వేగంగా ప్రతి ఇంటికీ కులాయిల ద్వారా మంచి నీరు అందించే పనులు జరుగుతున్నాయి. అలాగే, ఏటా 6 రెట్లు వేగంగా గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇస్తున్నాం. ఏటా 4 రెట్ల వేగంతో పేదల కోసం మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా, ఏటా సగటున మూడు రెట్లు వేగంగా పేదలకు ఇళ్లను నిర్మించి ఇస్తున్నాం" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
మావోయిజంతో భవిష్యత్ నాశనం
నక్సలిజం, మావోయిజం ఎంతోమంది యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేశాయని ప్రధాని మోదీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 4 దశాబ్దాల పాటు భయానక వాతావరణంలో, తుపాకీ నీడలో ఎన్నో ప్రాంతాలు, ప్రజలు మగ్గిపోయారని గుర్తుచేశారు. ప్రజలను రక్షించే క్రమంలో 3,500 మందికి పైగా భద్రతా సిబ్బంది ప్రాణత్యాగం చేశారని విచారం వ్యక్తం చేశారు.
భయాందోళనలు సృష్టించారు- కానీ!
సంక్షోభ సమయాల్లో కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు ప్రచారం చేశారని ప్రధాని మోదీ మండిపడ్డారు. కొవిడ్ సమయంలో టీకాలు రావని, పశ్చిమాసియా సంక్షోభం తలెత్తినప్పుడు పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ కొరత ఏర్పడుతుందని భయాందోళనలు సృష్టించారన్నారు. కానీ కేంద్రం తీసుకున్న ముందస్తు చర్యల వల్ల దేశంలో ఏ రోజూ ఇంధనం, గ్యాస్, యూరియా కొరత రాలేదన్న ప్రధాని, విమర్శకుల నోళ్లు మూయించామని స్పష్టం చేశారు.
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