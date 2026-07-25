మోదీ సెల్ఫీ వీడియో ప్రపంచ రికార్డు- 24 గంటల్లోనే 303 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్
'ఫ్రెండ్స్' అంటూ జెన్ జీ భాషలో మోదీ వీడియో- అత్యధిక వీక్షణలు పొందిన వీడియోగా రికార్డు
Published : July 25, 2026 at 10:09 AM IST
PM Modi New World Record : ప్రధాని మోదీ మరో అరుదైన రికార్డును సాధించారు. నీట్ 2026 ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీపై విద్యార్థుల ఆందోళనను ఉద్దేశించి ఆయన అర్థరాత్రి విడుదల చేసిన 'జెన్ జీ' శైలిలోని సెల్ఫీ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అయింది. ఈ ఒక్క వీడియోతోనే ప్రధాని మోదీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాకు 24 గంటల్లోనే దాదాపు 10 లక్షల మంది కొత్త ఫాలోవర్లు చేరారు. అంతేకాకుండా, ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ విడుదలైన తొలి 24 గంటల్లోనే 303 మిలియన్ల (దాదాపు 30.3 కోట్ల) వ్యూస్ను సాధించి కొత్త ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది. 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ సందర్భంగా విడుదలైన ఐషో స్పీడ్ వీడియో ఇప్పటి వరకు అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన వీడియోగా ఉంది. అది 300 మిలియన్ల వీక్షణలను సాధించింది. ప్రధాని మోదీ సెల్ఫీ వీడియో ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi shared a video on his Instagram handle;, "Thanks to the youngsters who watched my video yesterday and sent insightful suggestions."— ANI (@ANI) July 24, 2026
He says, "Thank you friends. I had the opportunity to meet you late last night. I appreciate the way you… https://t.co/B4hrqwPwic pic.twitter.com/t6hfaVcvET