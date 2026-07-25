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మోదీ సెల్ఫీ వీడియో ప్రపంచ రికార్డు​- 24 గంటల్లోనే 303 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్​

'ఫ్రెండ్స్​' అంటూ జెన్​ జీ భాషలో మోదీ వీడియో- అత్యధిక వీక్షణలు పొందిన వీడియోగా రికార్డు

PM Modi New World Record
PM Modi (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 10:09 AM IST

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PM Modi New World Record : ప్రధాని మోదీ మరో అరుదైన రికార్డును సాధించారు. నీట్ 2026 ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీపై విద్యార్థుల ఆందోళనను ఉద్దేశించి ఆయన అర్థరాత్రి విడుదల చేసిన 'జెన్ జీ' శైలిలోని సెల్ఫీ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అయింది. ఈ ఒక్క వీడియోతోనే ప్రధాని మోదీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాకు 24 గంటల్లోనే దాదాపు 10 లక్షల మంది కొత్త ఫాలోవర్లు చేరారు. అంతేకాకుండా, ఈ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్ విడుదలైన తొలి 24 గంటల్లోనే 303 మిలియన్ల (దాదాపు 30.3 కోట్ల) వ్యూస్​ను సాధించి కొత్త ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది. 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ సందర్భంగా విడుదలైన ఐషో స్పీడ్ వీడియో ఇప్పటి వరకు అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన వీడియోగా ఉంది. అది 300 మిలియన్ల వీక్షణలను సాధించింది. ప్రధాని మోదీ సెల్ఫీ వీడియో ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.

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