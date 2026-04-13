పార్లమెంటు కొత్త చరిత్ర లిఖించడానికి చేరువలో ఉంది: మోదీ
21వ శతాబ్దంలో అతి కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నామన్న మోదీ
Published : April 13, 2026 at 11:56 AM IST
Nari Shakti Vandan Sammelan Modi : పార్లమెంటు కొత్త చరిత్ర లిఖించడానికి చేరువలో ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. 21వ శతాబ్దం మహిళలకు చెందిందని చెప్పారు. 21వ శతాబ్దంలో అతి కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నామని పేర్కొన్నారు. కేంద్రం తీసుకునే నిర్ణయం మహిళలకు అంకితం చేస్తున్నామని, స్వప్నాల సాకారంతో పాటు భవిష్యత్ సంకల్పాలను నెరవేరుస్తుందని వెల్లడించారు. భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని మహిళలు మరింత బలోపేతం చేస్తారని అన్నారు. సామాజిక న్యాయం కేవలం పురుషుల వల్ల మాత్రమే కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు దిల్లీలో నారీ శక్తి వందన్ సమ్మేళన్ కార్యక్రమం పాల్గొన్న ఆయన, పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.