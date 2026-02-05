'ప్రపంచంలో భారత పరపతి పెరుగుతోంది'- విపక్షాల నిరసనల మధ్యే రాజ్యసభలో మోదీ ప్రసంగం
ప్రధాని ప్రసంగం సమయంలో విపక్ష సభ్యుల వాకౌట్- రాజ్యసభ నుంచి వాకౌట్ చేసిన విపక్ష సభ్యులు- విపక్ష సభ్యుల నిరసనల మధ్యే ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం
Published : February 5, 2026 at 5:21 PM IST
PM Modi in Parliament : ప్రపంచంలో భారత పరపతి పెరుగుతోందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. భారత్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి లేదని, వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా భారత్ సాగుతోందన్నారు. అనేక దేశాల్లో వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతోందని, భారత్లో మాత్రం యువత జనాభా అధికంగా ఉందని చెప్పారు. దేశంలో ప్రతిభావంతులైన యువతకు కొరత లేదని మోదీ అన్నారు. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాల తీర్మానంపై రాజ్యసభలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు.
మరోవైపు రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాల తీర్మానంపై ప్రధాని ప్రసంగిస్తుండగా విపక్ష సభ్యుల నినాదాలు చేశారు. దేశంలో నియంతృత్వం నడవదని, విపక్ష నేతను మాట్లాడనివ్వాలంటూ విపక్ష సభ్యుల నినాదాలు చేశారు. ఇలా విపక్ష సభ్యుల నిరసనల మధ్యే ప్రధాని మోదీ ప్రసంగాన్ని కొనసాగించారు. ఈ క్రమంలోనే ఖర్గే తన వయసు రీత్యా కూర్చుని నిరసన తెలిపితే బాగుంటుందని మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు.