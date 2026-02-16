ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ ఎక్స్పో ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
దిల్లీలో ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్కు హాజరైన ప్రధాని మోదీ- భారత్ మండపం, సుష్మాస్వరాజ్ భవన్, అంబేడ్కర్ సెంటర్లో నిర్వహణ- దిల్లీ: ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సుకు హాజరైన 20 దేశాల అధినేతలు
Published : February 16, 2026 at 6:58 PM IST
India AI Impact Summit 2026 : దిల్లీలో ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ ఎక్స్పోను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎక్స్పోలో పాల్గొన్న స్టార్టప్లతో మోదీ సంభాషించారు. వివిధ స్టాళ్లను సందర్శించిన ప్రధాని, ఎక్స్పోలో పాల్గొన్న కంపెనీల ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు. ఏఐ పర్యావరణ వ్యవస్థలో అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని ప్రదర్శించే 600 కి పైగా అధిక సంభావ్య స్టార్టప్లు, 13 దేశ పెవిలియన్లు ఎక్స్పోలో పాల్గన్నాయి. ప్రపంచ సాంకేతిక సంస్థలు, స్టార్టప్లు, విద్యాసంస్థలు, పరిశోధనా సంస్థలు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, అంతర్జాతీయ భాగస్వాములను ఈ ఎక్స్పో ఒకచోట చేర్చింది.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi to inaugurate the India AI Impact Expo 2026, at Bharat Mandapam.— ANI (@ANI) February 16, 2026
The India AI Impact Expo 2026 is being held from 16th to 20th February 2026, alongside the India AI Impact Summit. The theme of the Summit is Sarvajana Hitaya, Sarvajana… pic.twitter.com/QElKXW1KCr