వందేభారత్ రైళ్లు కొత్తతరం భారతీయ రైల్వేకి పునాది వేస్తున్నాయ్ : ప్రధాని మోదీ

ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని వారణాసిలో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని మోదీ

Modi Varanasi Visit
Modi Varanasi Visit (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 9:31 AM IST

Modi Varanasi Visit : విదేశీ పర్యాటకులు మన వందే భారత్ రైళ్లను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. దేశంలోని ప్రధాన ప్రాంతాల్లో కనెక్టివిటీని పెంపొందించడానికి మరిన్ని వందే భారత్ రైళ్లను మొదలుపెట్టినట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని తన సొంత నియోజకవర్గం వారణాసిలో పర్యటిస్తున్న మోదీ, శనివారం ఉదయం నాలుగు వందే భారత్‌ రైళ్లను పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

అయితే దేశంలో 160కి పైగా వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ప్రస్తుతం నడుస్తున్నాయని చెప్పిన ప్రధాని మోదీ, ఆ ఘనత సాధించినందుకు దేశ పౌరులను అభినందించారు. "నేడు, వందే భారత్, నమో భారత్, అమృత్ భారత్ వంటి రైళ్లు తదుపరి తరం భారతీయ రైల్వేకి పునాది వేస్తున్నాయి. ఇది భారతీయ రైల్వేను మార్చడానికి పూర్తి కసరత్తు. వందే భారత్ అనేది భారతీయుల కోసం, భారతీయులు తయారు చేసిన రైలు. ఇది ప్రతి భారతీయుడు గర్వించదగ్గ విషయం. ఇప్పుడు విదేశీ పర్యాటకులు కూడా వందే భారత్ రైళ్లను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు" అని ప్రధానమంత్రి తెలిపారు.

"ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రధాన కారణం వాటి మౌలిక సదుపాయాలు. ఒక ప్రాంతంలో చాలా కాలంగా రైల్వే లైన్ లేకపోతే, కానీ అక్కడ రైల్వే ట్రాక్ వేసిన వెంటనే ఆ నగరం స్వయంగా అభివృద్ధి చెందడం ప్రారంభిస్తుంది. మెరుగైన కనెక్టివిటీ లభించిన వెంటనే నగరం అభివృద్ధి దానంతట అదే ప్రారంభమవుతుంది. మౌలిక సదుపాయాలు అంటే భారీ వంతెనలు, రహదారులకే పరిమితం కాదు. నిర్మించిన విమానాశ్రయాల సంఖ్య, నడుస్తున్న వందే భారత్ రైళ్ల సంఖ్య కూడా. ఇవన్నీ అభివృద్ధితో ముడిపడి ఉన్నాయి. నేడు భారతదేశం కూడా ఆ మార్గంలో చాలా వేగంగా కదులుతోంది" అని ప్రధానమంత్రి మోదీ చెప్పారు.

మోదీ శనివారం ప్రారంభించిన నాలుగు వందే భారత్ రైళ్లు బనారస్‌- ఖజురహో, లఖ్‌నవూ- సహరన్‌పుర్‌, ఫిరోజ్‌పుర్‌- దిల్లీ, ఎర్నాకుళం- బెంగళూరు మార్గాల్లో పరుగులు పెట్టనున్నాయి. అవి ప్రధాన గమ్యస్థానాల మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తాయి. ఆయా ప్రాంతాల మధ్య కనెక్టివిటీని పెంచుతాయి. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహిస్తాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇస్తాయి.

MODI IN VARANASI
VANDEBHARAT TRAINS IN INDIA
MODI STARTED NEW TRAINS
MODI VARANASI VISIT

