'ధైర్యసాహసాలు నిండిన సైనికులతో దీపావళి జరుపుకోవడం నా అదృష్టం'- ప్రధాని మోదీ
మోదీ దీపావళి వేడుకలు- సైనికులపై ప్రశంసలు కురిపించిన ప్రధాని
Published : October 20, 2025 at 11:47 AM IST
Diwali Celebrations With Armed Forces : ఈసారి దీపావళిని ధైర్యసాహసాలతో నిండిన నేవీ సైనికుల మధ్య జరుపుకోవడం తన అదృష్టమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. సైనికులతో దీపావళి జరుపుకుంటున్న రోజు అద్భుతమైనదని అని కొనియాడారు. ఈ రోజు తనకు ఒక వైపు సముద్రం ఉందని, మరోవైపు భారతమాత తాలుక ధైర్యవంతులైన సైనికులు ఉన్నారన్నారు. గోవాలోని కార్వార్ తీరంలోని ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ లో సాయుధ దళాల సిబ్బందితో మోదీ దీపావళిని జరుపుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.