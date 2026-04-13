డీఎంకే సర్కార్ అవినీతిని వ్యవస్థలో భాగంగా మార్చేసింది : ప్రధాని మోదీ

త్వరలో తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- ఈ క్రమంలో బీజేపీ బూత్ స్థాయి కార్యకర్తలనుద్దేశించి మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ- డీఎంకే ప్రభుత్వం దుష్పరిపాలనకు తగిన గుణపాఠం చెప్పడానికి తమిళ ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని విమర్శలు

Published : April 13, 2026 at 8:05 PM IST

PM Modi on DMK Corruption : తమిళనాడులో అధికారంలో ఉన్న డీఎంకేపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. డీఎంకే సర్కార్ అవినీతిని వ్యవస్థలో భాగంగా మార్చేసిందని ఆరోపించారు. తమిళనాడు వాసులు ఒక మార్పు కోసం ఎన్‌డీఏ కూటమి వైపు ఆశతో చూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. డీఎంకే ప్రభుత్వం దుష్పరిపాలనకు తగిన గుణపాఠం చెప్పడానికి తమిళ ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. త్వరలో తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్రంలోని బీజేపీ బూత్ స్థాయి కార్యకర్తలనుద్దేశించి మోదీ వర్చువల్‌గా ప్రసంగించారు. ఈ క్రమంలో అధికార డీఎంకేపై మండిపడ్డారు.

"తమిళనాడులో డీఎంకే ప్రభుత్వం అవినీతిని వ్యవస్థలో భాగంగా మార్చేసింది. ప్రతి శాఖలోనూ అవకతవకలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. పలువురు మంత్రులు అవినీతి కేసులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అవినీతి, కమీషన్లు, వసూళ్లు అనేవి డీఎంకే ప్రభుత్వానికి ఒక గుర్తింపుగా మారిపోతున్నాయి. ఒకప్పుడు డీఎంకే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉన్నప్పటికీ తమిళనాడుకు ఎటువంటి కొత్త ప్రాజెక్టులు వచ్చేవి కాదు. కానీ నేటి పరిస్థితి అందుకు పూర్తిగా భిన్నం. ఎన్‌డీఏ సర్కార్ రైల్వేలు, రహదారులు, విమానాశ్రయాల కోసం భారీ ప్రాజెక్టులను తీసుకువస్తోంది. ఈ పనులు అత్యంత వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. బీజేపీ కార్యకర్తల కఠోర శ్రమ వల్లే తమిళనాడు ప్రజలలో ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఉత్సాహం ఏర్పడింది. ప్రజలు ఒక మార్పు కోసం ఎన్‌డీఏ కూటమి వైపునకు ఆశతో చూస్తున్నారు."
-- నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాని

నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకి పథకాల డబ్బులు : మోదీ
రైతుల సంక్షేమమే ఎన్‌డీఏ ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. తమ హయాంలో తమిళనాడులో 11 కొత్త వైద్య కళాశాలలు నిర్మించామని పేర్కొన్నారు. కేవలం ఒక దశాబ్ద కాలంలోనే వైద్య సీట్ల సంఖ్య రెట్టింపు అయ్యిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. 2004- 2014 మధ్య కాలంలో డీఎంకే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉన్నప్పుడు, ఆ పార్టీ అనుసరించిన విధానాల వల్ల తమిళనాడు ఎటువంటి అభివృద్ధి చెందలేదన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు ఎటువంటి మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా నేరుగా రైతులకు చేరేలా చూడడమే తమ విధానమని అన్నారు. తమిళనాడులో 'పీఎం కిసాన్ యోజన' కింద వేలాది కోట్ల రూపాయలు నేరుగా రైతుల ఖాతాలకు బదిలీ చేశామని తెలిపారు. అలాగే ఫసల్ బీమా యోజన కింద కూడా వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన బీమా క్లెయిమ్‌లను పరిష్కరించామని చెప్పారు. ఈ సొమ్ము కూడా నేరుగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే జమ అయ్యిందని వెల్లడించారు.

'డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్‌తో అభివృద్ధి వేగం కూడా డబుల్'
"ముద్ర యోజన కింద లక్షలాది మంది యువత, చిన్న వ్యాపారులు ఎటువంటి హామీ లేకుండానే రుణాలు పొందారు. పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు కూడా ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందారు. అయితే డీఎంకే ప్రభుత్వ వైఖరి కారణంగా అనేక పేద కుటుంబాలు పీఎం ఆవాస్ యోజన ప్రయోజనాలను పొందలేకపోవడం దురదృష్టకరం. తమిళనాడులో అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే ప్రభుత్వం సరైన సర్వేలు నిర్వహించలేదు. అర్హులైన వారి పేర్లను పీఎం ఆవాస్ యోజన జాబితాలో చేర్చలేదు. ఒకవేళ ఈ పని సక్రమంగా జరిగి ఉంటే తమిళనాడులోని లక్షలాది కుటుంబాలకు పక్కా ఇళ్లు లభించి ఉండేవి. నేడు తమిళనాడులో మహిళల భద్రతపై తీవ్రమైన ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. మాదకద్రవ్యాలు, అక్రమ మద్యం వ్యాపారాల నెట్‌వర్క్ రోజురోజుకూ బలపడుతోంది. ఇటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు డీఎంకే ప్రభుత్వం రక్షణ కల్పించడం అత్యంత దురదృష్టకరం. తమిళనాడులో డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే అభివృద్ధి వేగం రెట్టింపు అవుతుంది." అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

తమిళనాడులో డీఎంకే ప్రభుత్వం సాగిస్తున్న దుష్పరిపాలనను ప్రజల ముందు ఎండగట్టాలని బీజేపీ కార్యకర్తలకు ప్రధాని మోదీ సూచించారు. ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు అందని వారిని, అర్హులను గుర్తించాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో ఎన్‌డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రతి అర్హత కలిగిన కుటుంబానికి పక్కా ఇల్లు లభించేలా తాను చూస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఇది మోదీ ఇస్తున్న గ్యారెంటీ అని స్పష్టం చేశారు. బూత్ స్థాయి సమావేశాల ద్వారా తొలిసారి ఓటు వేస్తున్న యువత, మహిళలు, రైతులు, మత్స్యకారులు, వృద్ధులను కలుస్తూ వారితో సంబాషణలు జరపడంపై దృష్టి సారించాలని పార్టీ కార్యకర్తలకు సూచించారు. డీఎంకే ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన కుంభకోణాలు, నెరవేర్చని హామీలకు సంబంధించిన సమగ్రమైన, వాస్తవ ఆధారాలతో కూడిన వివరాలను సేకరించి, వాటిని ప్రజలముందు ఉంచడం ద్వారా ఆ పార్టీ అవినీతిని, పాలనా వైఫల్యాలను ఎండగట్టాలని పిలుపునిచ్చారు.

