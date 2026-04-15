మోదీ తప్పుదోవ పట్టించే వ్యక్తి- డీలిమిటేషన్ విషయంలో దేశాన్ని మోసం చేస్తున్నారు: కాంగ్రెస్ ఫైర్

ఏప్రిల్ 16 నుంచి పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు- ఈ సెషన్‌లో సభ ముందుకు రానున్న నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లు- భారత ప్రధాని మోదీపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు- ఉద్దేశపూర్వకంగా మోసం చేస్తున్నారని ఆరోపణలు

Published : April 15, 2026 at 10:16 AM IST

Congress Slams Modi Government : నియోజకవర్గాల పునర్విభజన విషయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశంలో ప్రభుత్వం తీసుకురానున్న బిల్లులు షోకాల్డ్ లీడర్ (మోదీని ఉద్దేశించి) ఇచ్చిన హామీలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని ఆరోపించింది. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన విషయంలో మోదీ దేశాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా మోసం చేస్తున్నారని విమర్శించింది. డీలిమిటేషన్ వల్ల లోక్‌సభలో దేశంలోని దక్షిణాది, ఈశాన్య, చిన్న రాష్ట్రాలు, తూర్పున ఉన్న రాష్ట్రాలు తమ సీట్లను కోల్పోతాయని తెలిపింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్) జైరాం రమేశ్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

"ప్రధాని మోదీకి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడంలో అసమానమైన సామర్థ్యం ఉంది. అదే ఆయనలోని ఏకైక ప్రత్యేక లక్షణం. ఆయన (మోదీ) పొరపాటున కూడా నిజం చెప్పే అలవాటు లేని వ్యక్తి. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన విషయంలో మోదీ దేశాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా మోసం చేశారు. పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశంలో కేంద్ర సర్కార్ తీసుకొచ్చే బిల్లులు, మోదీ ఇస్తున్న హామీలన్నింటికీ విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. ప్రధాని, ఆయన సహచరులు కొందరు చెప్పినట్లుగా లోక్‌సభలో అన్ని రాష్ట్రాలకు ఏకరీతిగా, దామాషా ప్రకారం సీట్లను పెంచుతామన్న మాట ఏమైంది? అది జరగలేదు. ప్రధాని హామీలను నమ్మలేం. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వంటి సున్నితమైన విషయంలో కూడా ఆయన తన అధికార దాహం నుంచి బయటపడి ఒక రాజనీతిజ్ఞుడిగా వ్యవహరించలేకపోతున్నారు. " అని జైరాం రమేశ్ మండిపడ్డారు.

CONGRESS SLAMS MODI GOVERNMENT
