బంగాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం రావాల్సిన సమయం వచ్చింది: ప్రధాని మోదీ
బంగాల్లోని మాల్దాలో పర్యటించిన ప్రధాని మోదీ- హావ్డా- టీఎంసీ ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తిన ప్రధాని
Published : January 17, 2026 at 3:18 PM IST
Modi Inaugurated Sleeper Train : బంగాల్ ప్రజలు నిజమైన మార్పును కోరుకుంటున్నారని, రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి రావాల్సిన సమయం వచ్చిందని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తారు. టీఎంసీ అవినీతి, హింసతో నిండిన పార్టీ అని మండిపడ్డారు. బిహార్లో ఎన్డీఏ విజయం సాధించిందని, ఇప్పుడు బంగాల్ సమయం వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. శనివారం బంగాల్లోని మాల్దాలో పర్యటించిన ప్రధాని మోదీ హావ్డా- అస్సాంలోని గువాహటి (కామాఖ్య) మధ్య తిరిగే వందే భారత్ తొలి స్లీపర్ రైలును ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన పబ్లిక్ మీటింగ్ ఆయన మాట్లాడారు.
శనివారం నుంచి వందేభారత్ స్లీపర్ క్లాస్ రైళ్లు బంగాల్లోని హౌరా నుంచి అసోంలోని గువహతి మధ్య రాకపోకలు సాగిస్తాయని ఆయన వెల్లడించారు. కాళీ మాతకు నెలవైన పుణ్యభూమిని కామాఖ్య మాత పూజలు అందుకునే పుడమితో ఈ రైలు అనుసంధానిస్తుందని చెప్పారు. ఈ మార్గంలో 'వందేభారత్'లో ప్రయాణంతో మర్చిపోలేని, సౌకర్యవంతమైన, అద్భుత అనుభవాన్ని ప్రయాణికులు పొందుతారని తెలిపారు.
#WATCH | Malda, West Bengal | Prime Minister Narendra Modi says, " from this sacred land of bengal, another major step has been taken today towards the modernisation of indian railways. the vande bharat sleeper trains are being launched in india today. these vande bharat sleeper… https://t.co/fAWINo96Js pic.twitter.com/e3zvrjWYLp— ANI (@ANI) January 17, 2026
#WATCH | Malda, West Bengal | PM Narendra Modi says, " today, the campaign to accelerate west bengal's progress has gained further momentum from malda. a short while ago, the foundation stones were laid, and several development projects for west bengal were inaugurated. new rail… https://t.co/fAWINo96Js pic.twitter.com/zEj0sNwU5X— ANI (@ANI) January 17, 2026
"ప్రస్తుతం భారతీయ రైల్వే ఆధునికీకరణ దశలో ఉంది. దేశ రవాణా సౌకర్యాలను ఆధునీకరించడంతో పాటు స్వయం సమృద్ధిపై మేం ఫోకస్ పెట్టాం. వందేభారత్లు మేడిన్ ఇండియా రైళ్లు. ఇప్పుడు ఐరోపా, అమెరికా కంటే ఎక్కువ రైల్వే బోగీలను భారత్ తయారు చేస్తోంది. ఈ మార్పు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దన్నుగా నిలుస్తోంది" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.