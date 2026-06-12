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'ప్రధాని నోరు విప్పాలి- రాజీపడ్డ వ్యక్తి దేశ ప్రజలను కాపాడలేరు' - మోదీపై రాహుల్ తీవ్ర విమర్శలు

అమెరికా దాడుల్లో భారత నావికులు మృతిపై మోదీ మౌనంగా ఉండడంపై రాహుల్ విమర్శలు- ప్రధాని నోరు విప్పాలని డిమాండ్​

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 4:02 PM IST

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Rahul Gandhi Slams PM Modi : ఒమన్ తీరంలో అమెరికా చేసిన దాడుల్లో ముగ్గురు భారత నావికులు మరణించిన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, మోదీ సర్కార్​పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఈ సున్నితమైన అంశంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మౌనం వహించడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. 'ప్రధాని నోరు విప్పాలి' అని డిమాండ్​ చేశారు. మోదీ రాజీపడ్డ ప్రధాని అని, అలాంటి వ్యక్తి భారతమాత బిడ్డలను రక్షించలేరని దుయ్యబట్టారు. ఎక్స్ వేదికగా మోదీపై విమర్శల వర్షం కురిపించారు.

"అంతర్జాతీయ జలాల్లో కేవలం 3 రోజుల వ్యవధిలో, 3 నౌకలపై అమెరికా జరిపిన దాడుల్లో ముగ్గురు భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరి మన రాజీపడ్డ ప్రధాని ఏం చేస్తున్నారు? ఒక్క ముక్క కూడా మాట్లాడలేదు. ఏదైనా విదేశీ శక్తి ఒక భారతీయుడిని హత్య చేసినప్పుడు, దేశ ప్రధాని కచ్చితంగా తన గళం విప్పాలి. కానీ మోదీ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకూడదని దేవుడు శాసించినట్లు ఉన్నాడు. వచ్చేవారం జరగనున్న జీ7 సదస్సులో, మన నావికుల హత్య జరిగిన కొన్ని రోజులకే, ప్రధాని మోదీ విదేశీ నేతలతో నవ్వుతూ, ఆలింగనం చేసుకుంటూ, ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేస్తారు. కానీ మరణించిన ముగ్గురు భారతీయుల కోసం మాట్లాడడానికి ఆయన దగ్గర ఒక మాట కూడా ఉండదు. భారతమాత బిడ్డల ప్రాణాలు తీసిన వారిని ఎదిరించే ధైర్యం కానీ, బలం కానీ లేకపోవడం వల్లే, ఒక రాజీపడ్డ ప్రధాని మన దేశ బిడ్డలను రక్షించలేకపోతున్నారు."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

ఒమన్ గల్ఫ్​లో ప్రయాణిస్తున్న ఎంటీ సెట్టెబెల్లో అనే వాణిజ్య నౌకపై అమెరికా సైన్యం జరిపిన దాడిలో ముగ్గురు భారతీయ నావికులు మరణించారు. కానీ దీనిపై ప్రధాని మోదీ ఇప్పటి వరకు ఏం మాట్లడలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే రాహుల్ గాంధీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

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