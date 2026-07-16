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ఆ ఆలయంలో విరాళాల చోరీలకు చెక్- ఇకపై పూజారులు అలాంటి దుస్తులే ధరించాలని ఆదేశాలు

మన్సా దేవి ఆలయ ట్రస్ట్ వినూత్న నిర్ణయం- ఇకపై విధుల్లో ఉన్న పూజారులు, సిబ్బందికి జేబులు లేని కుర్తాలు- విరాళాల నిర్వహణలో పారదర్శకత, భక్తుల విశ్వాసమే లక్ష్యమంటున్న ట్రస్ట్

Kurtas Without Pockets For Priests
Kurtas Without Pockets For Priests (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 9:55 AM IST

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Kurtas Without Pockets For Priests : దేశంలోని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో ఇటీవల విరాళాల చోరీ ఘటనలు వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అయోధ్య రామమందిరం, బద్రీనాథ్ ధామ్ వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల్లో కానుకల నిర్వహణకు సంబంధించిన వివాదాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తరాఖండ్‌లో ఉన్న ప్రసిద్ధ 'మా మన్సా దేవి ఆలయ ట్రస్ట్' ఒక వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆలయంలో విధులు నిర్వహించే పూజారులు, ఇతర సిబ్బంది ఇకపై 'జేబులు లేని ప్రత్యేక కుర్తాలను' మాత్రమే ధరించాలని నిర్ణయించింది. ఈ చర్య ద్వారా విరాళాల నిర్వహణలో పారదర్శకతను పెంచడంతో పాటు, భక్తుల్లో విశ్వాసాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని ట్రస్ట్ భావిస్తోంది.

హరిద్వార్‌లోని శివాలిక్ పర్వతాలపై మన్సా దేవి ఆలయం కొలువై ఉంది. కోరికలు తీర్చే అమ్మవారిగా భక్తులు విశ్వసించే ఈ ఆలయానికి ప్రతిరోజు వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుంటారు. ఆలయ నిర్వహణ బాధ్యతలను 'శ్రీ మాతా మానస దేవి శ్రైన్ బోర్డ్ (ట్రస్ట్)' నిర్వహిస్తోంది. ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా ఆలయాల్లో విరాళాల చోరీలకు సంబంధించిన వార్తలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయని ట్రస్ట్ అధ్యక్షుడు మహంత్ రవీంద్రపురి తెలిపారు. ముఖ్యంగా అయోధ్య రామమందిరంలో విరాళాల చోరీ ఆరోపణలు, బద్రీనాథ్ ధామ్‌లో కానుకల నిర్వహణపై తలెత్తిన వివాదాలు ఆలయాల పరిపాలనపై ప్రజల్లో అనుమానాలు కలిగించాయని పేర్కొన్నారు. కొన్ని ఘటనలను సనాతన ధర్మాన్ని, ఆలయ వ్యవస్థను అప్రతిష్ఠపాలు చేయడానికి కూడా ఉపయోగిస్తున్నారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

Kurtas Without Pockets For Priests
జేబులు లేని కుర్తా వేసుకున్న పూజారి (ETV Bharat)

జేబులు లేని ప్రత్యేక కుర్తాలు
ఈ పరిస్థితుల్లో భక్తుల విశ్వాసాన్ని కాపాడడం ఆలయాల బాధ్యతగా భావించి ఈ కొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నామని మహంత్ రవీంద్రపురి వివరించారు. ఆలయంలో సేవలందించే ప్రతి పూజారి, ఉద్యోగి విధుల్లో ఉన్న సమయంలో జేబులు లేని ప్రత్యేక కుర్తాలనే ధరించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. దీంతో విరాళాలు లేదా భక్తులు సమర్పించే కానుకలను వ్యక్తిగతంగా జేబుల్లో పెట్టుకునే అవకాశం పూర్తిగా ఉండదని చెప్పారు.

"చోరీ వంటి ఘటనలకు కొన్నిసార్లు కింది స్థాయి సిబ్బంది కారణమైనా, విమర్శలు మాత్రం మొత్తం ఆలయ యాజమాన్యంపైనే పడతాయని అన్నారు. ఒకరి తప్పిదం వల్ల మొత్తం ఆలయ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింటుందని చెప్పారు. అలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యగా ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. పారదర్శకత పెరిగితే భక్తుల్లో విశ్వాసం మరింత బలపడుతుంది"
- మహంత్ రవీంద్రపురి, మన్సా దేవి ఆలయ ట్రస్ట్ అధ్యక్షుడు

కఠిన నిబంధనలు
అంతేకాకుండా ఆలయంలో విరాళాల నిర్వహణకు సంబంధించి మరిన్ని కఠిన నిబంధనలు కూడా అమలు చేయనున్నట్లు ట్రస్ట్ వెల్లడించింది. కానుకల విషయంలో ఎలాంటి అవకతవకలు జరిగినా వాటిని ఉపేక్షించబోమని స్పష్టం చేసింది. చోరీ లేదా అక్రమాలకు పాల్పడిన పూజారి, ఉద్యోగి ఎవరైనా వారిపై వెంటనే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ట్రస్ట్ హెచ్చరించింది. ఆలయ గౌరవం, భక్తుల విశ్వాసం తమకు అత్యంత ముఖ్యమని ట్రస్ట్ పేర్కొంది.

Kurtas Without Pockets For Priests
జేబులు లేని కుర్తాలు వేసుకున్న సిబ్బంది (ETV Bharat)

పారదర్శకత పెంచేందుకే
ట్రస్ట్ నిర్ణయానికి భక్తుల నుంచి కూడా మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ఆలయ నిర్వహణలో పారదర్శకత పెంచేందుకు తీసుకున్న ఈ చర్యను వారు అభినందిస్తున్నారు. విరాళాల నిర్వహణపై తరచూ వస్తున్న అనుమానాలకు ఈ నిర్ణయం కొంతవరకు తెరదిస్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. భక్తుల సమర్పించే ప్రతి రూపాయి దేవాలయ అభివృద్ధికి, ధార్మిక కార్యక్రమాలకే వినియోగించబడుతుందనే నమ్మకాన్ని ఈ చర్య మరింత బలోపేతం చేస్తుందని చెబుతున్నారు.

ఇందౌర్‌కు చెందిన భక్తుడు ప్రమోద్ కుమార్ దూబే మాట్లాడుతూ, దేశంలోని అనేక ప్రసిద్ధ ఆలయాలను సందర్శించినప్పటికీ, జేబులు లేని కుర్తాలను తప్పనిసరి చేసిన విధానాన్ని తొలిసారిగా చూస్తున్నానని తెలిపారు. ఈ చర్య వినూత్నంగా ఉండటంతో పాటు, భక్తుల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచేలా ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇతర ప్రధాన దేవాలయాలు కూడా ఇలాంటి విధానాలను పరిశీలిస్తే మంచిదని సూచించారు.

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