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ఉదయం పూజారి- సాయంత్రం రెజ్లర్‌- 200 పతకాలు సాధించిన శాకాహార మల్లయోధుడు

పురోహిత వృత్తిని కొనసాగిస్తూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రెజ్లర్‌గా గుర్తింపు పొంది సందీప్‌ పాఠక్‌- ఇప్పటివరకు 70 స్వర్ణాలతో సహా 200 పతకాలు- శుద్ధ శాకాహారంతోనే 105 కేజీల విభాగంలో పోటీ

Gaya Wrestler Sandeep Pathak Story
Gaya Wrestler Sandeep Pathak Story (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 9:11 AM IST

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Gaya Wrestler Sandeep Pathak Story : ఒకవైపు ఆలయంలో భక్తులకు పూజలు నిర్వహించే పురోహితుడు. మరోవైపు మట్టి, మ్యాచ్ అఖాఢాల్లో చెమటోడ్చే అంతర్జాతీయ రెజ్లర్. వృతి, అభిరుచిని సమానంగా కొనసాగిస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు బిహార్​కు చెందిన సందీప్ కుమార్ పాఠక్ (30). సంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించిన ఆయన, కుటుంబ వారసత్వంగా వచ్చిన పురోహిత వృత్తిని కొనసాగిస్తూనే కుస్తీపై ఉన్న మక్కువను మాత్రం వదలేదు. పూర్తి శాకాహారిగా ఉంటూనే జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు.

కబడ్డీతో మొదలైన ప్రయాణం
గయాకు చెందిన సందీప్​కు చిన్నప్పటి నుంచే క్రీడలంటే ఆసక్తి. అయితే మొదట ఆయన ఎంపిక చేసుకున్నది కబడ్డీ. పాఠశాల స్థాయిలో కబడ్డీ ఆడుతున్న సమయంలో తనకంటే బరువైన ప్రత్యర్థులను సైతం నేలకూల్చే విధంలో ఆడేవారు. ఆయన ఆటను గమనించిన ఉపాధ్యాయుడు, కబడ్డీ కంటే కుస్తీ ఆయనకు బాగా సరిపోతుందని సూచించారు. ఆ ఒక్క సలహానే సందీప్ జీవితాన్ని జీవితాన్ని మలుపుతిప్పింది. ఉపాధ్యాయుడి ప్రోత్సాహంతో జిల్లా స్థాయి కుస్తీ పోటీలో పాల్గొన్న సందీప్, ఎలాంటి ప్రత్యేక శిక్షణ లేకుండా తొలి ప్రయత్నంలోనే స్వర్ణ పతకం సాధించారు. అదే ఆయనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది. అనంతరం మట్టి అఖాడాలో శిక్షణ ప్రారంభించి శారీరక దారుఢ్యాన్ని పెంచుకున్నారు. తర్వాత మ్యాట్‌ రెజ్లింగ్‌లోనూ నైపుణ్యం సాధించి రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో వరుస విజయాలు అందుకున్నారు.

Gaya Wrestler Sandeep Pathak Story
సందీప్ పాఠక్ (ETV Bharat)

కుటుంబం నుంచి వ్యతిరేకత
అయితే సందీప్ కుటుంబం తరతరాలుగా గయాలోని విష్ణుపద ఆలయానికి అనుబంధంగా పిండప్రదాన కర్మలు నిర్వహించే పురోహితులుగా ఉంది. అందువల్ల కుస్తీపై ఆయన ఆసక్తిని కుటుంబ సభ్యులు మొదట్లో అంగీకరించలేదు. బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి రెజ్లింగ్‌లో రాణించడం కష్టమని భావించారు. దీంతో సందీప్‌ కొంతకాలం ఇంట్లో తెలియకుండా అఖాడాకు వెళ్లి సాధన కొనసాగించారు. తర్వాత ఆయన విజయాలు చూసిన కుటుంబ సభ్యులే ప్రోత్సహించడం ప్రారంభించారు.

Gaya Wrestler Sandeep Pathak Story
200 పతకాలు సాధించిన సందీప్ పాఠక్ (ETV Bharat)

శాకాహారంతోనే అంతర్జాతీయ స్థాయికి
రెజ్లింగ్​లో రాణించాలంటే తప్పనిసరిగా మాంసాహారం తీసుకోవాలనే అపోహను సందీప్ చెరిపేశారు. పూర్తిగా శాకాహారాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటూ అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకున్నారు. రోజూ పాలు, నెయ్యి, బాదం వంటి పోషకాహారాన్ని తీసుకుంటూ కఠినమైన వ్యాయామంతో శరీరాన్ని తీర్చిదిద్దుకున్నారు. ప్రస్తుతం 105 కేజీల విభాగంలో పోటీపడుతున్నారు.

Gaya Wrestler Sandeep Pathak Story
పురోహితుడు సందీప్ పాఠక్ (ETV Bharat)

ఇప్పటి వరకు 200 పతకాలు
పాఠశాల స్థాయి నుంచి ఇప్పటివరకు సందీప్ జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. సుమారు 200 పతకాలు సాధించారు. వాటిలో 70 స్వర్ణ పతకాలు ఉన్నాయి. జాతీయ క్రీడల్లో మాత్రమే ఏడు పతకాలు గెలుచుకోగా, వాటిలో బంగారు పతకాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ విజయాలతో బిహార్‌లో ప్రముఖ రెజ్లర్‌గా గుర్తింపు పొందారు. 2023లో బంగ్లాదేశ్‌ రాజధాని ఢాకాలో జరిగిన సౌత్‌ ఏషియన్‌ సాంబో రెజ్లింగ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లో భారత్‌ తరఫున తన విభాగంలో ఏకైక క్రీడాకారుడిగా సందీప్‌ పాల్గొన్నారు. 98 కిలోలకుపైగా బరువు విభాగంలో అద్భుత ప్రదర్శన చేసి రజత పతకాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. విదేశీ గడ్డపై ఆయన ప్రదర్శనకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు లభించాయి.

Gaya Wrestler Sandeep Pathak Story
సందీప్​ పాఠక్ సాధించిన పతకాలు (ETV Bharat)

దంగల్‌ల్లోనూ సత్తా
మ్యాట్‌ రెజ్లింగ్‌తో పాటు మట్టి అఖాడాలో కూడా సందీప్‌ క్రమం తప్పకుండా సాధన చేస్తుంటారు. శారీరక సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుకోవడానికి మట్టి కుస్తీ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ఆయన చెబుతున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఓ దంగల్‌ పోటీలో రూ.1.5 లక్షల నగదు బహుమతి గెలుచుకున్నారు. గతంలోనూ పలు దంగల్‌ల్లో విజేతగా నిలిచి నగదు బహుమతులు అందుకున్నారు.

యువ క్రీడాకారులకు శిక్షణ
గయాలోని ఖేలో ఇండియా మినీ శిక్షణ కేంద్రంలో సందీప్‌ యువ రెజ్లర్లకు శిక్షణ అందిస్తున్నారు. ఆయన వద్ద సాధన చేసిన పలువురు జూనియర్‌ క్రీడాకారులు జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని ప్రతిభ చాటుతున్నారు. క్రీడలో క్రమశిక్షణ, కష్టపడే తత్వం ఉంటే ఎవరైనా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవచ్చని సందీప్‌ చెబుతున్నారు. బిహార్‌ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న 'మెడల్‌ లావో నౌకరీ పావో' పథకం కింద తనకు ఉద్యోగావకాశం లభిస్తుందనే ఆశాభావాన్ని సందీప్‌ వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Gaya Wrestler Sandeep Pathak Story
యువతకు శిక్షణ ఇస్తున్న సందీప్ పాఠక్ (ETV Bharat)

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