భారత ప్రజాస్వామ్యానికి అమూల్యమైన వారసత్వం మన రాజ్యాంగం : ప్రధాని మోదీ
PM Modi On Constitution Day : రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్బంగా దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Published : November 26, 2026 at 8:51 AM IST
భారత ప్రజాస్వామ్యానికి రాజ్యాంగం ఒక అమ్యూలమైన వారసత్వమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. గురువారం రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్తో పాటు రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులకు నివాళులర్పించారు. అభివృద్ధి చెందిన భారత్ లక్ష్య సాధనలో రాజ్యాంగం నిరంతరం మార్గనిర్దేశం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
PM Modi (@narendramodi) posts, "सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन। संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी।"— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2026