పేద భక్తుల కోసం పెద్ద మనసు- నచ్చినంత ఇచ్చి గణేశుడి విగ్రహాలను తీసుకెళ్లిపోవచ్చు- ఎక్కడో తెలుసా?
గతేడాదితో పోలిస్తే పెరిగిన గణేశ్ విగ్రహాల ధరలు- పేదలకు తక్కువ ధరకే విగ్రహాలు అందిస్తున్న 'ప్రహ్లాద్ గావ్లీ మిత్ర పరివార్'- పుణెకు చెందిన సామాజిక సంస్థపై ప్రశంసలు
Published : September 10, 2026 at 6:36 PM IST
Affordable Ganesh Idols Pune : సెప్టెంబర్ 14న ప్రారంభమయ్యే గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలకు భక్తులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వినాయకుడి విగ్రహాలు అమ్మే మార్కెట్లు ఇప్పటికే కిటకిటలాడుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఈ ఏడాది గణేశుడి విగ్రహాల ధరలు 15- 20 శాతం వరకు పెరిగాయి. అంటే ఒక్కో విగ్రహం ధర సుమారు రూ.800 నుంచి రూ. 1000 వరకు పెరిగింది. ఈ క్రమంలో భక్తుల ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని మహారాష్ట్రలోని పుణెకు చెందిన 'ప్రహ్లాద్ గావ్లీ మిత్ర పరివార్' కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 'గణపతి తుమ్చా, కీమతహీ తుమచిచ్' (గణపతిని మీరే ఎంచుకోండి- ధర కూడా మీరే నిర్ణయించండి) అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. అంటే భక్తులు నిర్దిష్ట ధర అని లేకుండా తమకు వీలైనంత మొత్తాన్ని చెల్లించి గణపతి విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లవచ్చు. ఈ కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన వస్తోంది.
గత ఆరేళ్లుగా సేవా కార్యక్రమం
కొవిడ్ కాలంలో సామాన్య పౌరులు, పేదలు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు. దీంతో గణేశుడి విగ్రహాలను ఇంట్లో ప్రతిష్ఠించుకోకుండానే పండుగను జరుపుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని సామాజిక కార్యకర్త ప్రహ్లాద్ గావ్లీ గమనించారు. ఆయన వెంటనే బోర్డులోని తన సహచరులతో చర్చించి గణపతి విగ్రహాలు సామాన్య ప్రజల ఇళ్లలో ఉండేలా చూసేందుకు 'గణపతి తుమ్చా, కీమతహీ తుమచిచ్' అనే కార్యక్రమాన్ని ఆరేళ్ల క్రితం ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమం కింద గణేశుడి విగ్రహాల అమ్మకపు కేంద్రంలో ఒక కలశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అందులో పౌరులు తమ స్తోమతకు తగినట్లుగా డబ్బు వేసి గణపయ్య విగ్రహాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లి సంతోషంగా పండగను జరుపుకోవచ్చు.
పుణెలో సందడి వాతావరణం
ప్రస్తుతం పుణె నగరం సహా మహారాష్ట్ర అంతటా వినాయకచవితి సందడి నెలకొంది. పుణెలోని అనేక ప్రదేశాల్లో వ్యాపారులు గణపయ్య విగ్రహాలను అమ్మకానికి ఉంచారు. ఈ సంవత్సరం విగ్రహాల ధరలు భారీగా పెరిగినప్పటికీ 'ప్రహ్లాద్ గావ్లీ మిత్ర పరివార్' మాత్రం రేట్లను పెంచలేదు. పౌరుల కోరిక మేరకు అందుబాటు ధరలకే వినాయకుడి విగ్రహాలను అందిస్తోంది. ఈ ఏడాది సుమారు 5,000- 6,000 విఘ్నేషుడి విగ్రహాలను విక్రయించనుంది. ఆరేళ్లుగా సాగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఇప్పటివరకు సుమారు 35,000- 40,000 గణేశుడి విగ్రహాలను ప్రజలకు అందించామని ప్రహ్లాద్ గావీ తెలిపారు. ఈ విగ్రహాలన్నీ పర్యావరణ అనుకూలమైనవేనని (ఎకో ఫ్రెండ్లీ) పేర్కొన్నారు.
నిర్వాహకులపై భక్తులు ప్రశంసలు
డబ్బు లేదనే కారణంతో ఎవరూ గణేశుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించుకోలేకపోకూడదనే ఉద్దేశంతో పుణెలోని పేఠ్లో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం నగరమంతటా చర్చనీయాంశమైంది. దీంతో నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు గణపయ్య విగ్రహాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. తమకు నచ్చిన విఘ్నేషుడి విగ్రహానికి తీసుకుని తమ స్తోమతకు తగ్గట్లు కలశంలో వేస్తున్నారు. దీంతో పేఠ్లో రద్దీ వాతావరణం నెలకొంది. ఇంత తక్కువ ధరలో విగ్రహాలు లభించడంపై భక్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిర్వహకులపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బొజ్జ గణపయ్య విగ్రహాల ధరలు చాలా పెరిగాయని పేఠ్లో విగ్రహాన్ని కొనడానికి వచ్చిన ఓ మహిళా భక్తురాలు తెలిపారు. ఈ ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో 'గణపతి తుమ్చా, కీమతహీ తుమచిచ్' అనే చొరవను చూసి తాము ఇక్కడికి వచ్చామని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రదేశంలో చాలా అందమైన గణేశుడి విగ్రహాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. అవి తమకు అందుబాటు ధరకే లభిస్తున్నాయని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
మూడేళ్లకు ఇక్కడికి వస్తున్నా : మహిళా భక్తురాలు
తమ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉందన్నారు మరో మహిళా భక్తురాలు. కానీ ఇంట్లో గణేషుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలనే బలమైన కోరిక మనసులో ఉందని చెప్పారు. అందుకే తాను మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రదేశం నుంచే బొజ్జ గణపతి విగ్రహాలను తీసుకుంటున్నానని స్పష్టం చేశారు. 'ప్రహ్లాద్ గావ్లీ మిత్ర పరివార్' చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమం చాలా మంచిదని కొనియాడారు. ఇది సామాన్య పౌరులకు గొప్ప ఉపశమనాన్ని ఇస్తోందని అభిప్రాయపడ్డారు.
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