నందిని సిధారెడ్డికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు -'అనిమేష' కవితా సంపుటికి పురస్కారం
Published : March 16, 2026 at 3:52 PM IST
Kendra Sahitya Akademi Awards 2025 : ప్రముఖ తెలుగు కవి నందిని సిధారెడ్డికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వరించింది. కరోనా కాలంలోని సామాజిక పరిస్థితులను వివరిస్తూ, ఆయన రాసిన 'అనిమేష' కవితా సంపుటికి గుర్తింపుగా ఆయనను ఈ అవార్డుకు ఎంపిక చేసినట్లు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పేర్కొంది. ఆయన తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ తొలి ఛైర్మన్గా కూడా పనిచేయడం విశేషం.