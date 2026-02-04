ETV Bharat / bharat

మణిపుర్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన ఎత్తివేత

మణిపుర్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన ఎత్తివేస్తూ గెజిట్ విడుదల- మణిపుర్‌ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న ఖేమ్‌చంద్‌ సింగ్‌- సాయంత్రం 6 గం.కు సీఎంగా ప్రమాణం చేయనున్న ఖేమ్‌చంద్‌ సింగ్‌

Manipur President Rule Revoked
Manipur President Rule Revoked (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 3:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Manipur President Rule Revoked : మణిపుర్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన ముగిసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి పాలన ఎత్తివేస్తూ గెజిట్ విడుదల చేసింది. మణిపుర్‌ నూతన సీఎంగా యుమ్నమ్‌ ఖేమ్‌చంద్‌ సింగ్‌ సాయంత్రం 6గంటలకు ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము.

TAGGED:

MANIPUR PRESIDENT RULE
MANIPUR PRESIDENT RULE REVOKED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.