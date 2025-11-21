ETV Bharat / bharat

అంబానీ ఫ్యామిలీతో కలిసి జూనియర్‌ ట్రంప్‌ దాండియా- సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ప్రత్యేకంగా!

గణపతి ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఆనంతరం దాండియా ఆడిన జూనియర్‌ ట్రంప్‌

Trump Jr Dandiya Ambani Family
Trump Jr Dandiya Ambani Family (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Trump Jr Dandiya Ambani Family : అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పెద్ద కుమారుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ దంపతులు ప్రస్తుతం భారత్ పర్యటనలో ఉన్నారు. అందులో భాగంగా వారు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముకేశ్ అంబానీ చిన్న కుమారుడు అనంత్ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్‌లతో కలిసి గుజరాత్‌లోని ఓ గణపతి ఆలయాన్ని సందర్శించారు.

అనంతరం ఆలయం ప్రాంగణంలో వీరంతా కలిసి సంప్రదాయ దాండియా ఆడగా, ఆ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ట్రంప్ జూనియర్ దాండియా ఆడుతున్న వీడియోలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించిన ట్రంప్ దంపతులు ఆనందంగా పాల్గొనడాన్ని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. అంబానీ కుటుంబంతో కలిసి వారు అలరిస్తూ డ్యాన్స్ చేయడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది.

వంతారా సందర్శన
ఆలయ సందర్శనలో ట్రంప్ దంపతులు అక్కడ పూజారుల నుంచి వివరాలు తెలుసుకుని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా అనంత్ అంబానీ దంపతుల ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించిన ట్రంప్ జూనియర్‌ దంపతులు, రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న అతిపెద్ద వన్యప్రాణి సంరక్షణ పునరావాస కేంద్రం వంతారాను కూడా సందర్శించారు. ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో రూపొందించిన ఈ కేంద్రం కార్యకలాపాలను అక్కడి సిబ్బంది వారికి వివరించారు.

తాజ్​మహల్​ను సందర్శించిన జూనియర్ ట్రంప్
జంతువుల సంరక్షణ, పునరావాస విధానాలను జూనియర్ ట్రంప్ ఆసక్తిగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. వంతారాలోని వసతి, వైద్య సదుపాయాలు, రక్షణ చర్యలు, పునరావాస ప్రక్రియపై ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రశ్నించినట్లు సిబ్బంది తెలిపారు. భారత్ పర్యటనలో భాగంగా ట్రంప్ జూనియర్‌ దంపతులు ఆగ్రాలోని తాజ్‌ మహల్​ను కూడా సందర్శించారు. ప్రేమకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ అద్భుత నిర్మాణం చరిత్ర, శిల్పకళ గురించి మార్గదర్శకుల సహాయంతో వివరాలు తెలుసుకున్నారు.

భారత్​కు తొలిసారి!
మకరానా రాతితో నిర్మించిన శిల్పాల సౌందర్యం, నాలుగు మినారెట్ల నిర్మాణ రహస్యాలు, లోపలి గదుల ఆకృతి వంటి అంశాలు వారికి ఆసక్తిగా అనిపించాయి. తాజ్‌మహల్‌ ప్రాంగణంలో వారు పలుచోట్ల ఫోటోలు తీసుకుని ఈ జ్ఞాపకాలను సేకరించుకున్నారు. అయితే ట్రంప్ జూనియర్ భారత్‌కు రావడానికి కారణం ప్రత్యేకమే. ఈ నెల 21, 22 తేదీల్లో రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పుర్లో ఓ భారతీయ– అమెరికన్ వ్యాపారవేత్త కుమారుడి వివాహం జరగనుంది. ఈ వివాహ వేడుకకు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా ట్రంప్ జూనియర్ దంపతులు హాజరుకానున్నారు. ఈ సందర్భంగానే వారు తొలిసారి అధికారికంగా భారత్ పర్యటన చేపట్టారు.

ఎంతో నచ్చిందట!
ఉదయ్‌పుర్‌లో జరిగే ఈ వివాహం కోసం ఇప్పటికే అనేక అతిథులు, ప్రముఖులు చేరుకుంటున్నారు. అంతకుముందే భారత్‌కు వచ్చిన ట్రంప్ జూనియర్ దంపతులు దేశంలోని పలు చారిత్రక మరియు సాంస్కృతిక ప్రదేశాలను సందర్శించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. భారత సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, కళలను తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తితోనే దాండియా కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. భారత్ పర్యటనలో ప్రతి కార్యక్రమాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్న ట్రంప్ జూనియర్‌కు, భారతీయ ఆతిథ్యం ఎంతో నచ్చినట్లు ఆయన బృందం తెలిపింది. ఉదయ్‌పుర్ వెడ్డింగ్ తర్వాత వారు మరోసారి పలు ప్రదేశాలను సందర్శించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.

