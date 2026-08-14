సిందూర్ బలమైన సందేశం పంపింది- సింధూ జలాల ఒప్పందం నిలిపివేతతో రైతులకు మేలు: ముర్ము
జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం కృషిచేశారన్న రాష్ట్రపతి- మహిళా సాధికారత కోసం పాటుపడ్డారని ద్రౌపదీ ముర్ము
Published : August 14, 2026 at 7:13 PM IST
Murmu Speech On Independence Day : ఉగ్రవాదులు, వారికి సహాయం చేసేవారు ఎక్కడ దాక్కున్నా సరే, వారి చర్యల ఫలితాలను అనుభవించక తప్పదనే బలమైన సందేశాన్ని ఆపరేషన్ సిందూర్ వారికి పంపిందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఉద్ఘాటించారు. సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడమనేది దేశ ప్రయోజనాలకు, ముఖ్యంగా రైతుల ప్రయోజనాలకు ఒక నిర్ణయాత్మకమైన చర్య అని పేర్కొన్నారు. సత్యం, న్యాయాన్ని కాపాడటంలో భారత్ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని ముర్ము స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జాతిని శుక్రవారం రాత్రి ప్రసంగించారు.
పహల్గాం దాడికి ప్రతీకారంగా భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ గురించి ముర్ము ప్రస్తావించారు. ఆ సమయంలో భారత సాయుధ దళాలు కచ్చితత్వంతో వ్యవహరించగల సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించిందని ఆమె కొనియాడారు. ఉగ్రవాదులకు, వారికి మద్దతు ఇచ్చేవారికి ఇది ఒక స్పష్టమైన, గట్టి సందేశమని అన్నారు. ఉగ్రవాదానికి ఆశ్రయమిచ్చే దేశంతో సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా, ముఖ్యంగా మన రైతులకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని రాష్ట్రపతి చెప్పారు. పాక్, సరిహద్దు ఉగ్రవాదానికి పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పేంతవరకు ఈ ఒప్పందం నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపిందన్నారు. తన 16 మిలియన్ హెక్టార్ల వ్యవసాయ భూమిలో 80 శాతానికి, మొత్తం నీటి వినియోగంలో 93 శాతానికి సింధు నదీపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడిన పాకిస్థాన్కు ఈ నిర్ణయం గట్టి దెబ్బ అని చెప్పవచ్చు.
VIDEO | Delhi: President Droupadi Murmu addresses the nation on the eve of the 80th Independence Day.— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2026
She says, “On the eve of Independence Day, I would like to congratulate everyone. In a few hours, the auspicious commencement of the 80th year of the country's independence will… pic.twitter.com/hgboHT2xGt
'వికసిత్ భారత్ కోసం దేశప్రజలంతా పనిచేయాలి'
వికసిత్ భారత్ లక్ష్యసాధన కోసం దేశప్రజలంతా పనిచేయాలని ముర్ము పిలుపునిచ్చారు. ఆమె సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమన్వయం చేస్తూ ముందుకు సాగాలని సూచించారు. దేశంలో ఇప్పటికే 3 కోట్ల మంది మహిళలను లక్షాధికారులను చేసినట్లు పేర్కొన్న రాష్ట్రపతి కొత్తగా మరో 3కోట్ల మందిని లక్షాధికారులను చేయాలనే లక్ష్యం దిశగా పయనిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక డిజిటల్ లావాదేవీలు భారత్లోనే జరుగుతున్నాయని రాష్ట్రపతి గుర్తు చేశారు. దేశాన్ని నక్సల్ రహితంగా మార్చడం గొప్ప విజయంగా అభివర్ణించారు. పబ్లిక్ పరీక్షల్లో అవకతవకల నివారణకు పెద్దఎత్తున సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మన విద్యార్థులే మన దేశ భవిష్యత్ నిర్మాతలని పేర్కొన్నారు.
"మనం మన కలలను సాకారం చేసుకునే అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. భారత్ను అత్యుత్తమ దేశంగా తీర్చిదిద్దాలనే స్ఫూర్తితో పనిచేయాలి. అప్పుడే దేశ స్వాతంత్య్రానికి నిజమైన సార్థకత చేకూరుతుంది. నిబద్ధత గల విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, అభివృద్ధికి బాటలువేసే శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజినీర్లు, వైద్యసేవల్లో ఉన్న డాక్టర్లు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, శ్రమించే కార్మికులు, రైతులు అలుపెరగని కృషితో జాతి నిర్మాణంలో పాలుపంచుకుంటున్నారు. క్రీడాకారులు, శిల్పులు, కళాకారులు, మార్గనిర్దేశంచేసే మేధావులు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు, ప్రజా సంక్షేమం కోసం అంకితమైన ప్రజాప్రతినిధులు, న్యాయవ్యవస్థకు సంబంధించిన సిబ్బంది, అంకితభావంతో పనిచేసే సివిల్ సర్వెంట్లు, ఆర్థికవ్యవస్థకు తోడ్పడే చిన్నాపెద్దా పెట్టుబడిదారులు, సామాజిక సేవకులు, స్వచ్ఛతా అభియాన్లో ముందుండే కార్యకర్తలు, పారిశుధ్య కార్మికులు దేశప్రగతిలో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు" అని ద్రౌపది ముర్ము పేర్కొన్నారు.
అలాగే, దేశంలో నక్సల్ ప్రభావం తగ్గడంపై ముర్ము ప్రస్తావించారు. "భారతదేశాన్ని నక్సల్ రహిత దేశంగా మార్చడం ఒక గొప్ప విజయం. ఒకప్పుడు నక్సలిజం బారిన పడిన ప్రాంతాల్లో నేడు ఉత్సాహం వెల్లివిరుస్తోంది. ఈ ప్రాంతాల్లో సమగ్ర అభివృద్ధి జరుగుతోంది" అని ఆమె తెలిపారు. "జన్ధన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 59 కోట్ల మందికి బ్యాంకు ఖాతాలు అందించాం. 80 కోట్ల మందికి రేషన్ సరకులు అందజేస్తున్నాం. ఆయుష్మాన్ భారత్ ద్వారా 60 కోట్ల మందికి వైద్యసేవలు అందుతున్నాయి. కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ద్వారా వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాలు బలోపేతమయ్యాయి. సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమన్వయం చేస్తూ ముందుకు సాగాలి" అని రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు.
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